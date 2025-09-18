Live TV

Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit să elibereze 160 de kilometri pătrați

zele donetk
Declarațiile au fost făcut în timpul vizitei pe care a făcut-o Zelenski în estul Ucrainei. Sursa foto: X

Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați (60 de mile pătrate) de teritoriu în timpul unei „operațiuni de contraofensivă” în curs de desfășurare în estul regiunii Donetsk, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie.

Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat aproape 10 kilometri (6 mile) către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului Pokrovsk, aflat în conflict. De la sfârșitul lunii august, unitățile ucrainene au recâștigat controlul asupra mai multor sate din zonă.

Șapte așezări au fost recucerite în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk în timpul operațiunii, a declarat Zelenski, citând un raport al comandantului suprem Oleksandr Sîrski.

Trupele ucrainene au capturat, de asemenea, aproape 100 de soldați ruși, potrivit președintelui.

„Ucraina își apără în mod legitim pozițiile și teritoriul”, a declarat Zelenski. „Zădărnicim toate planurile Rusiei – planurile de a distruge statul nostru.”

Zelenski a mai afirmat că încă 170 de kilometri (106 mile) din teritoriul ucrainean „au fost eliberați de forțele ruse”. Cu toate acestea, președintele nu a furnizat detalii suplimentare despre starea sau statutul strategic al zonelor respective.

„Pierderile rusești de la începutul contraofensivei noastre doar în direcția Pokrovsk, în ultimele câteva săptămâni, depășesc 2.500. Dintre acestea, peste 1.300 de soldați ruși au fost uciși”, a declarat Zelenski, adăugând că operațiunile de contraofensivă ale Ucrainei în regiunea Donetsk sunt în curs de desfășurare.

Zelenski a reînnoit, de asemenea, apelul său pentru continuarea ajutorului militar din partea partenerilor internaționali și a solicitat înăsprirea sancțiunilor pentru a presiunea Rusia să participe la negocierile de pace.

Declarația vine pe fondul contraofensivelor din ce în ce mai frecvente ale părții ucrainene, care se află într-o poziție strategică defensivă de-a lungul liniei frontului din estul Ucrainei de aproape doi ani.

Forțele ucrainene au eliberat satul Zarichne din regiunea Donetsk pe 8 septembrie. Operațiunea a fost desfășurată de soldații Regimentului 425 de asalt, mai cunoscut sub numele de Skelia.

La începutul acestei luni, aceeași unitate a raportat că a eliberat Novoekonomichne și Udachne, două sate din zona orașului Pokrovsk, aflat în conflict.

Zelenski a avertizat pe 16 septembrie că Rusia pregătește două operațiuni ofensive majore pentru toamnă. Cu toate acestea, pierderile susținute de personal și echipamente ar putea împiedica capacitatea Moscovei de a le duce la îndeplinire, a adăugat președintele.

