Live TV

Suedia a anunțat, într-un mesaj în limba rusă, că a organizat un exercițiu de război de amploare, pentru prima dată din anii ‘90

Data publicării:
exercitiu militar de razboi suedia
Foto: Guvernul Suediei

Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP, preluat de News.ro.

Este pentru prima dată din anii 1990 când se organizează un exerciţiu de o asemenea amploare cu toţi aceşti actori statali, subliniază guvernul de la Stockholm.

„Acest exerciţiu a fost realizat la iniţiativa guvernului. Este important să se organizeze exerciţii comune, în special având în vedere situaţia actuală în materie de securitate. Pas cu pas şi exerciţiu după exerciţiu, consolidăm apărarea totală şi rezilienţa Suediei”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson, citat într-un comunicat.

Exerciţiul, bazat pe un scenariu care implică un război sau un risc de război, a avut ca obiectiv „discutarea măsurilor care trebuie luate pentru a menţine securitatea” Suediei într-o astfel de situaţie

„Aceste exerciţii se concentrează pe gestionarea incidentelor şi situaţiilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, care ar putea crea provocări sau tensiuni pentru Suedia, pentru cetăţenii suedezi sau pentru interesele suedeze”, se arată în comunicat.

Rusia reprezintă principala ameninţare pentru Suedia, potrivit serviciilor de informaţii şi apărare ale ţării.

Suedia a accelerat creşterea cheltuielilor militare după invadarea Ucrainei şi de la aderarea la NATO în 2024. Se preconizează că va aloca 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) în acest scop în următorii zece ani.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un 2
1
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
2
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
3
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Digi Sport
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
submarin
Polonia cumpără trei submarine din Suedia într-un contract de ordinul miliardelor de dolari
Kaja Kallas
Kaja Kallas îi cere Moscovei să reducă bugetul Armatei, drept garanţie a încetării războiului. „Rusia clar pierde bani și trupe”
atac drona harkov ucraina
Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Trei oameni au murit iar cel puțin 8 sunt răniți
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: Planul de pace al SUA trebuie aprobat de Ucraina
Recomandările redacţiei
andrii iermak - volodimir zelenski
Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este...
2025-06-23-8331
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile...
soldați pe front în ucraina
Europa dezbate viitorul activelor rusești. Belgia: Programul de...
Ludovic Orban.
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban...
Ultimele știri
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri
Manifestaţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc”
Cum a pus o britanică la cale un jaf îndrăzneț de vinuri într-un restaurant de lux din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!
Adevărul
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost...
Playtech
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...