Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, care sunt apoi folosite pentru a lovi ținte precum rafinăriile de petrol din interiorul Rusiei. „Ucraina și Suedia își consolidează cooperarea în dezvoltarea de tehnologii inovatoare de apărare”, a declarat Șmihal într-o postare pe Facebook, în care a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție privind un parteneriat de inovare în domeniul apărării cu ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, informează Kyiv Independent.

El a adăugat că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone de atac cu rază lungă de acțiune în cadrul schemei model daneze, care ajută la finanțarea producției de apărare a Ucrainei.

În plus față de ajutorul de peste 9 miliarde de dolari pe care Suedia l-a alocat deja Ucrainei de când Rusia a lansat un război pe scară largă în 2022, țara nordică intenționează să ofere aproximativ 8 miliarde de dolari în 2026 și 2027 pentru sprijin militar, potrivit ministrului.

Suedia este de mult timp unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei, oferind nu numai finanțare, ci și unele dintre cele mai avansate sisteme de arme din lume.

Recent, s-a anunțat că Ucraina intenționează să achiziționeze între 100 și 150 de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen E.

Saab JAS 39 Gripen din Suedia este un avion de vânătoare multifuncțional, versatil și rentabil, cunoscut pentru agilitatea sa, avionica avansată și capacitatea de decolare scurtă. Acest avion poate efectua misiuni aer-aer, aer-sol și de recunoaștere.

Cea mai recentă modificare a sa, Gripen E, cu un singur loc, are o putere impresionantă datorită motorului General Electric F414G, oferind o accelerație rapidă și o rată de urcare ridicată. În interior, un cockpit avansat cu fuziune de date și un ecran panoramic mare oferă piloților o vedere clară, în timp real, a spațiului de luptă.

Capabil să atingă Mach 2 la altitudine mare, aproximativ 2.130 km/h (1.320 mph), suficient de rapid pentru a acoperi distanța dintre Londra și Paris în aproximativ 10 minute, Gripen E dispune de un nou radar AESA și de sisteme avansate de război electronic.

În mai 2025, Gripen E a devenit și primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială.

Și apoi mai este sistemul de artilerie Archer, unul dintre cele mai avansate sisteme de artilerie din lume, capabil să tragă proiectile la o distanță de până la 50 de kilometri.

Avantajele sale includ, de asemenea, o rată de foc ridicată și capacitatea de a se repoziționa rapid pentru a evita contra-focul inamic. Este nevoie de doar câteva minute pentru a-l desfășura, trage și pleca de la locație.

Nu este clar în ce măsură atacurile regulate ale Ucrainei cu drone de fabricație proprie în Rusia sau în teritoriile ocupate au afectat armata Moscovei.

Parteneriatul cu Suedia reprezintă un pas înainte în apelurile Ucrainei către aliații săi occidentali pentru finanțarea producției interne de arme cu rază lungă de acțiune, după ce a constatat ezitarea Occidentului în furnizarea de rachete care ar putea lovi Rusia.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a recunoscut în septembrie că țara se confruntă cu un „mic deficit” de produse petroliere, care, potrivit acestuia, este compensat de rezerve.

Între 28 iulie și 22 septembrie, numărul benzinăriilor care vând benzină în Rusia a scăzut cu 360, sau 2,6%, potrivit mass-media pro-guvernamentală rusă Kommersant.

Penuria de combustibil este deosebit de gravă în Crimeea ocupată, unde aproximativ jumătate din benzinării au oprit vânzarea de benzină din cauza întreruperii aprovizionării, a raportat Kommersant pe 24 septembrie.

Districtul Federal Sudic, care, potrivit Rusiei, include Crimeea ocupată, a fost printre cele mai afectate, cu peste 220 de benzinării — aproximativ 14% — care au suspendat vânzarea de combustibil.

