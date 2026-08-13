Suedia adoptă reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani. Ce pedeapsă maximă este prevăzută în noua lege

Parlamentul suedez a adoptat joi reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 14 ani, cu o lună înaintea alegerilor legislative, transmite AFP.

În Parlamentul de la Stockholm (Riksdag), 281 de deputaţi, inclusiv opoziţia social-democrată, au votat pentru şi 66 împotrivă.

Guvernul minoritar de dreapta, susţinut de partidul de extremă dreapta Democraţii Suediei (SD), a făcut din combaterea criminalităţii o prioritate de când a venit la putere în 2022.

Iniţial, executivul dorea să reducă vârsta la 13 ani, dar şi-a retras proiectul din lipsa unei majorităţi care să îl susţină, notează AFP, citată de Agerpres.

O mare parte dintre cele 126 de autorităţi şi ONG-uri consultate în timpul procesului legislativ s-a opus, inclusiv poliţia şi administraţia penitenciarelor.

Un raport de experţi comandat de guvern recomandase stabilirea vârstei de răspundere penală la 14 ani pentru infracţiunile grave.

În plus, scade reducerea pedepsei de care beneficiau tinerii, ceea ce înseamnă că persoanele cu vârsta sub 18 ani vor putea acum să fie condamnate la o pedeapsă maximă de 18 ani de închisoare.

Legea va intra în vigoare pe 10 septembrie.

Suedezii vor vota pe 13 septembrie pentru a-şi reînnoi Parlamentul.

Un sondaj Demoskop publicat în ziarul Svenska Dagbladet arată că diferenţa dintre blocuri a fost redusă la jumătate de la 7,6% la 3,7%.

Conform acestei anchete, partidele aflate la guvernare şi extrema dreaptă ar obţine 46,9%, iar partidele de opoziţie 50,6%.

Editor : Liviu Cojan