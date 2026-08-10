Suedia anunţă dejucarea unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse. Ce urmărea Moscova

Serviciul de securitate suedez (SAPO) a anunţat luni dejucarea unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruseşti destinate să „discrediteze” Suedia, implicând un „agent” aflat la post în cadrul unei „misiuni diplomatice străine” la Stockholm, relatează AFP.

SAPO a declarat într-un comunicat că „a colectat informaţii şi a luat măsuri împotriva unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse vizând să influenţeze procesul decizional suedez şi să discrediteze Suedia, NATO şi UE”.

Această „operaţiune de informaţii a fost planificată şi condusă de ceva timp de către SVR, Serviciul de Informaţii Externe rus”, potrivit comunicatului.

„Una din persoanele implicate în operaţiunea rusă era un agent al unei misiuni diplomatice străine în Suedia”, adaugă SAPO, fără alte precizări.

„Unul din obiectivele operaţiunii era culegerea de informaţii despre procesul decizional suedez pentru a permite serviciilor de informaţii ruse să desfăşoare operaţiuni de influenţă pe teme sensibile în scopul de a submina luarea deciziilor în Suedia şi de a discredita Suedia, NATO şi UE”, indică serviciile de securitate suedeze.

În 2024, Suedia a pus capăt celor două secole de nealiniere militară şi a decis să adere la NATO

După ce a luat cunoştinţă despre această operaţiune, SAPO a „intervenit pentru a proteja interesele suedeze vitale şi a contracara efectele persistente ale acestei acţiuni”, a asigurat Christoffer Wedelin, directorul adjunct de operaţiuni al SAPO.

În 2024, Suedia a pus capăt celor două secole de nealiniere militară şi a decis să adere la Alianţa Nord-Atlantică, pe fondul invaziei declanşate în 2022 de Rusia în Ucraina, notează AFP, citată de Agerpres.

SAPO a menţionat în repetate rânduri că Rusia, precum şi China şi Iran constituie principalele ameninţări planând asupra Suediei în materie de operaţiuni ale serviciilor de informaţii.

Editor : Liviu Cojan