Live TV

Suedia anunță noile condiții de detenţie a adolescenţilor, după ce a scăzut vârsta de răspundere penală la 13 ani

Data publicării:
inchisoare
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Guvernul suedez a dezvăluit joi condiţiile de detenţie pentru adolescenţii începând de la vârsta de 13 ani care sunt condamnaţi pentru infracţiuni penale grave, concretizare a unei măsuri intens criticate de către societatea civilă, informează AFP.

La sfârşitul lunii ianuarie, guvernul suedez a anunţat acest proiect de lege ce vizează scăderea vârstei responsabilităţii penale de la 15 la 13 ani în încercarea de a stăvili infracţionalitatea organizată a cărei violenţă zguduie frecvent ţara.

Un număr de opt instituţii penitenciare existente au fost însărcinate cu amenajarea unor secţii pentru a-i primi pe aceşti tineri condamnaţi pentru crime sau explozii agravate sau alte infracţiuni grave, trei dintre ele urmând să fie pregătite până la 1 iulie, dată la care reforma va intra în vigoare.

Adolescenţii vor fi separaţi de deţinuţii adulţi şi închişi în camera lor timp de 11 ore pe noapte, comparativ cu 14 ore în cazul adulţilor, a precizat ministrul justiţiei Gunnar Strommer într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ei vor merge la şcoală şi vor avea, în plus, acces la propriul lor teren de joacă, sală de sport şi infirmerie.

Această modificare legislativă va fi introdusă iniţial temporar, pentru o perioadă de cinci ani.

Suedia luptă de mai bine de un deceniu împotriva creşterii violenţei legate de infracţionalitatea organizată, cauzată în principal de reglări de conturi între bande rivale şi de luptele pentru controlul pieţei de droguri.

Reţelele de infractori recrutează un număr tot mai mare de minori cu vârsta sub 15 ani pentru a comite atentate cu explozibili şi împuşcături deoarece aceştia nu riscă pedepse cu închisoarea dacă sunt prinşi.

"Societatea şi infracţionalitatea s-au schimbat în mod profund. În general, tinerii comit mai puţine infracţiuni, dar cei care le comit, comit mai multe şi infracţiuni mai grave. A devenit ceva mult mai obişnuit ca tinerii să folosească arme şi explozibili", a susţinut Gunnar Strommer.

Această reformă este puternic criticată, iar majoritatea celor 126 de autorităţi consultate în timpul procesului legislativ şi-au exprimat un aviz negativ.

Asociaţia pentru drepturile copiilor Bris consideră că această reformă este "contraproductivă, insuficient studiată şi contrară drepturilor copilului".

Potrivit Bris, închiderea la o vârstă atât de fragedă nu va face decât să crească recidiva şi să favorizeze recrutarea de copii şi mai tineri de către reţele.

Chiar şi administraţia penitenciară, responsabilă cu punerea în aplicare a reformei, şi-a exprimat opoziţia.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin
1
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
3
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
Vladimir Putin la telefon
4
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
5
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
democratie dictatura sondaj balanta
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România
During Tuesday, the police and emergency services practiced regarding "ongoing deadly violence" (In Swedish: pågående dödligt våld, PDV) or in English, Active shooter, in Linköping, Sweden. In the picture: A police task force at the scene.
Lupta Suediei cu bandele înarmate: decapitarea grupărilor Dalen, Rumba și Foxtrot. „Nu sunteți în siguranță nicăieri”
Migration Sweden Afghanistan
Suedia va adopta reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei. „Schimbări istorice”, spune ministrul Imigrației
Ukrainian Soldiers Prepare To Defend Territory Against Russian Separatists
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
soldați și rachete în ucraina
Suedia și Danemarca vor achiziționa sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina. Cât vor costa echipamentele
Recomandările redacţiei
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace. Este...
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
Ultimele știri
Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein
Surse Digi24.ro: Firmele reclamă lipsa rambursărilor după respingerea cererilor prin StartPost. Reacția Poștei Române
Sportivii ruși care participă Jocurile Olimpice nu au primit telefoane de la sponsorul evenimentului. Care este motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...