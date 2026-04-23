Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi

Suedia ar putea fi nevoită să raționalizeze combustibilul în lunile următoare, în cazul în care efectele războiului din Orientul Mijlociu se vor prelungi, acesta având deja un „impact semnificativ” asupra economiei țării, a declarat joi guvernul, potrivit Le Figaro.

„Deocamdată nu avem în vedere instituirea unui sistem de raționalizare. Dar suntem pregătiți pentru această eventualitate și, dacă va fi cazul, vom anunța acest lucru cu mult timp înainte”, a declarat premierul Ulf Kristersson în cadrul unei conferințe de presă.

Efectul războiului din Iran asupra economiei suedeze s-a agravat, trecând de la un „impact limitat” la un „impact semnificativ”, a adăugat el.

Pentru Suedia, aceasta înseamnă un risc de creştere a inflaţiei şi încetinire a creşterii economice, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

Cea mai gravă criză energetică

„Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp”, a declarat, la rândul său, ministrul Finanţelor, Elisabeth Svantesson.

Confruntarea dintre Iran și Statele Unite în strâmtoarea Ormuz, punct de trecere pentru aproximativ o cincime din petrolul și gazul mondial, a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului și a afectat economiile din întreaga lume.

Guvernul de la Stockholm a luat deja măsuri pentru a atenua impactul economic al conflictului asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină şi motorină.



Ministrul Finanţelor nu a prezentat joi noi măsuri dar a spus că, dacă războiul se prelungeşte, "ar putea fi luată în considerare raţionalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului" şi de prioritizare a transportului public. De asemenea, Suedia ar putea fi nevoită să îşi crească producţia de energie, a adăugat Elisabeth Svantesson, citând energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică şi nucleară.



Guvernul de la Stockholm va da publicităţii un nou set de previziuni economice actualizate în data de 1 mai.

Editor : M.C