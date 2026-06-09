Suedia are în vedere o lege pentru confiscarea proprietăților deținute de cetățeni ruși în apropierea bazelor militare

Guvernul suedez analizează mecanismele legale care să permită Trezoreriei de Stat să preia prin forță proprietățile private deținute de cetățeni ruși situate în apropierea instalațiilor militare. Într-un comunicat de presă emis luni, guvernul a declarat că a înființat o comisie de anchetă pentru a propune modificări la Legea privind exproprierea, conform căreia „un proprietar poate fi obligat să-și cedeze proprietatea”, relatează TVPWorld.

„Scopul este de a asigura că guvernul Suediei poate acționa atunci când o proprietate riscă să fie utilizată într-un mod care amenință securitatea națională”, se arată în comunicat.

„Deteriorarea situației de securitate impune noi cerințe asupra capacității Suediei de a se proteja împotriva amenințărilor”, a continuat comunicatul. „Riscul ca proprietățile imobiliare să fie utilizate pentru sabotaj, culegere de informații sau alte activități care constituie o amenințare la adresa securității trebuie gestionat în mod eficient.”

Ancheta, prezidată de un judecător superior al Curții de Apel, urmează să-și prezinte concluziile până la sfârșitul lunii martie 2027, conform declarației.

Baza secretă

Ministrul Apărării Pål Jonson a declarat că legislația planificată ar oferi autorităților „un nou instrument pentru a împiedica pe oricine să utilizeze o proprietate, de exemplu, pentru a planifica sabotaje sau pentru a desfășura activități de spionaj împotriva Suediei.”

Deși declarația guvernului nu a specificat Rusia ca fiind amenințarea principală, Jonson a comentat în trecut asupra necesității de a proteja infrastructura de apărare, afirmând: „Guvernul intenționează să introducă simplificări ale reglementărilor și procese scurtate pentru a răspunde mai rapid și mai eficient amenințării din partea Rusiei.”

Această ultimă măsură vine, de asemenea, în urma avertismentelor agențiilor de informații occidentale potrivit cărora agenți ruși achiziționează în secret proprietăți imobiliare în apropierea instalațiilor militare sensibile și a infrastructurii critice.

Un scandal politic major a izbucnit după ce mass-media a dezvăluit în 2023 că un oligarh legat de Kremlin a cumpărat o proprietate în apropierea unei baze navale de înaltă securitate.

Stanislav Aleshchenko, care deține și un pașaport cipriot, a achiziționat în 2017 o casă de 600 de metri pătrați și un teren pe țărmul insulei Muskö din arhipelagul Stockholm, a raportat ziarul Expressen.

Proprietatea se află pe stânci sub care a funcționat o bază navală subterană secretă în timpul Războiului Rece, înainte de a fi abandonată în 2004.

Forțele armate suedeze s-au întors la bază în 2019.

Recent, mass-media suedeză a raportat că Biserica Ortodoxă Rusă, care are legături strânse cu Kremlinul președintelui Vladimir Putin, a achiziționat o proprietate lângă Aeroportul Västerås, un aeroport internațional situat în afara Stockholmului. Serviciul național de securitate, SÄPO, a avertizat cu privire la activități de spionaj în zonă.

Fostul ministru al Apărării, Peter Hultqvist, a avertizat anul trecut că, potrivit estimărilor sale, 152 de cetățeni ruși dețin un total de 247 de proprietăți în nordul Suediei și în jurul Stockholmului, unele dintre ele în vecinătatea unor companii strategice sau a unor instalații militare.

Editor : M.C