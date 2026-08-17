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Suedia își lansează propriul MI6. Amintirile unei mari greșeli încă îi bântuie pe spionii europeni

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drapelul suediei
Foto: Profimedia
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Din articol
Suedia a pus capăt unei perioade de aproximativ 200 de ani de nealiniere militară Și alte țări europene își reorganizează operațiunile de informații

În timp ce Rusia se pregătea să invadeze Ucraina în 2022, agențiile de informații americane și britanice au tras semnalul de alarmă. Cu toate acestea, unii dintre omologii lor europeni nu erau convinși. Printre sceptici se număra și serviciul de informații militare al Suediei, cunoscut sub numele de MUST, care se mândrea de mult timp cu cunoștințele sale de specialitate privind forțele armate ruse. Alături de șefii serviciilor de spionaj din Franța și Germania, conducerea MUST a considerat că declanșarea unui război pe scară largă era prea riscantă și irațională pentru ca Vladimir Putin, președintele Rusiei, să o accepte, scrie The Economist.

Acum, Suedia vrea să se asigure că nu va repeta niciodată acea greșeală jenantă. În luna mai, guvernul a anunțat crearea unei noi agenții de spionaj, Utrike underrattelsetjanst (UND), sau Serviciul de Informații Externe.

Ministrul de Externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat că va fi o agenție civilă, comparabilă cu Serviciul Secret de Informații al Marii Britanii, mai cunoscut sub numele de MI6.

UND va funcționa alături de MUST, preluând totodată unele dintre responsabilitățile acestuia. Printre acestea se numără supravegherea unei unități obscure cunoscută sub numele de Biroul de Colectare Specială, care desfășoară operațiuni secrete cu agenți în străinătate.

UND își va începe activitatea în ianuarie.

Noua agenție este ideea lui Carl Bildt, un fost prim-ministru, care a publicat anul trecut un raport privind aparatul de spionaj al Suediei. Acesta a identificat o lacună în capacități care să explice eșecurile din 2022.

Spre deosebire de mulți dintre aliații săi, Suedia nu dispunea de un serviciu de informații externe care să nu se afle sub comanda forțelor armate și care să fie conceput să raporteze în principal Guvernului.

Deși sistemul era „foarte bun la urmărirea evoluțiilor militare de pe teren”, spune domnul Bildt, „nu eram la fel de buni în a analiza politica Rusiei și direcția în care se îndrepta aceasta”. Domnul Bildt a concluzionat că acest lucru însemna că Suedia avea nevoie de un serviciu civil care să poată analiza mai bine gândirea liderilor ruși.

Forțele armate suedeze și unele partide de opoziție au avertizat că reforma riscă să fie grăbită, având în vedere termenul strâns pentru crearea acestui serviciu. Însă puțini sunt cei care nu sunt de acord cu ideea în principiu.

Suedia a pus capăt unei perioade de aproximativ 200 de ani de nealiniere militară

Suedia a dat dovadă de o urgență similară și în cazul altor decizii importante de securitate luate recent. A depus cererea de aderare la NATO în 2022 și a intrat în alianță după mai puțin de doi ani, punând capăt unei perioade de aproximativ 200 de ani de nealiniere militară.

În prezent, guvernul cheltuiește 2,8% din PIB pentru apărare și își propune să atingă ținta NATO privind cheltuielile de apărare, de 3,5%, până în 2030.

Producătorii de armament din Suedia au vândut echipamente Ucrainei, inclusiv 16 avioane de vânătoare Gripen. De asemenea, oficialii încearcă să reconstruiască „memoria musculară” în ceea ce privește apărarea civilă, spune Matthew Hefler de la Stockholm School of Economics, pentru a-i pregăti pe suedezi să contribuie la securitatea colectivă a Europei.

Și alte țări europene își reorganizează operațiunile de informații

Alte țări europene își reorganizează operațiunile de informații. Germania încearcă să-și elibereze serviciul de informații externe, Bundesnachrichtendienst, de regulile stricte de confidențialitate care îi limitează capacitatea de a urmări țintele. Motivul nu este doar agresiunea rusă, ci și îngrijorările crescânde cu privire la dependența Europei de serviciile de informații americane, pe fondul relațiilor transatlantice tensionate.

Se vorbește din ce în ce mai mult despre o cooperare mai strânsă în cadrul Europei: politicieni din țări precum Germania și Țările de Jos au lansat separat ideea creării unor rețele europene de schimb de informații similare cu „Five Eyes”, alianța dintre Statele Unite, Australia, Marea Britanie, Canada și Noua Zeelandă.

Acest lucru ar putea fi mai ușor de spus decât de realizat. Nucleul alianței „Five Eyes” îl constituie informațiile de semnal, adică interceptarea și descifrarea comunicațiilor și a datelor.

În Suedia, aceste activități vor fi în continuare gestionate de o altă agenție, separată atât de UND, cât și de MUST. Colaborarea în această formă de spionaj se bazează pe „o încredere foarte profundă”, afirmă Bildt, și nu se pretează ușor la noi cadre multilaterale.

Este mai probabil să se ajungă la o punere în comun informală a analizelor între parteneri europeni cu viziuni similare și la un accent mai mare pe forme mai noi de activități de spionaj, precum analiza datelor din surse deschise, care ar putea fi îmbunătățită prin inteligența artificială.

În orice caz, Bildt pare încrezător că înființarea und va permite Suediei să răspundă mai eficient la instabilitatea geopolitică. „Cred că ar fi trebuit să se facă asta acum zece ani”, explică el, cu franchețe. Mai bine mai târziu decât niciodată. 

Editor : M.C

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