Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă cetăţenie. Cine sunt cei vizați

Parlamentul suedez a aprobat miercuri o modificare a Constituţiei care permite retragerea cetăţeniei persoanelor cu dublă cetăţenie în cazul în care aceasta a fost obţinută în mod fraudulos sau dacă au fost condamnate pentru infracţiuni care ameninţă interesele naţionale, relatează AFP, preluat de News.ro.

Amendamentul a fost adoptat cu 292 de voturi pentru şi 51 împotrivă, însă va reveni următorului guvern să prezinte un proiect de lege pentru punerea sa în practică.

Prin acest amendament, va fi posibilă adoptarea unor legi care să prevadă că cetăţenia suedeză a persoanelor cu dublă cetăţenie poate fi revocată dacă au obţinut-o pe o „bază mincinoasă” sau dacă au fost condamnate pentru infracţiuni care aduc atingere gravă „intereselor vitale” ale Suediei.

Guvernul de centru-dreapta care îşi încheie mandatul, condus de prim-ministrul Ulf Kristersson şi susţinut în Parlament de Democraţii din Suedia, un partid anti-imigraţie, declarase anul trecut că analizează modalităţi de a retrage cetăţenia persoanelor cu dublă cetăţenie condamnate în cazuri de criminalitate organizată. Pentru aceasta era necesară o revizuire a Constituţiei, care necesită două voturi în Parlament, separate de un scrutin legislativ. Votul de miercuri a fost al doilea.

Ulf Kristersson conduce în prezent un guvern interimar, partidele având dificultăţi în formarea unui nou guvern în urma alegerilor din 13 septembrie. Prin urmare, va reveni viitorului guvern să decidă asupra paşilor de urmat, de exemplu prin definirea tipurilor de infracţiuni care ar putea duce la retragerea cetăţeniei.

Organizaţiile de apărare a drepturilor omului au criticat această măsură.

„În practică, propunerea ar crea două tipuri de cetăţenie suedeză: una solidă şi alta slabă şi condiţionată. Acest lucru ridică întrebări serioase cu privire la egalitatea în faţa legii”, a declarat Aida Samani, consilier juridic la ONG-ul Civil Rights Defenders, într-un comunicat publicat înaintea votului de miercuri.

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Editor : A.C.