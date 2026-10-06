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Video Suedia trimite un sistem Patriot în Polonia pentru a proteja logistica ucraineană

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Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat marți că această țară nordică va desfășura sisteme de apărare antiaeriană Patriot în estul Poloniei pentru a contribui la protejarea centrului logistic al NATO care furnizează arme Ucrainei, relatează TVPWorld.

Suedia va prelua misiunea de sprijin cu rachete Patriot de la Țările de Jos, iar operațiunea va începe în decembrie. Se vor desfășura aproximativ 100 de militari din unitatea de apărare aeriană din Halmstad, a precizat guvernul.

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Săptămâna trecută, Suedia a anunțat că va desfășura avioane de vânătoare Gripen în Polonia, în cadrul unei misiuni NATO de supraveghere a spațiului aerian.

„Misiunea atât a desfășurării avioanelor Gripen, cât și a sistemelor Patriot este... de a proteja centrul logistic al NATO din Polonia, situat la aeroport”, a spus Kristersson.

Suedia a refuzat să precizeze câte unități ale sistemului Patriot vor fi trimise în Polonia.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luna trecută, citând agenții de informații anonime, că Rusia intenționează să lanseze atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat săptămâna trecută că Rusia „nu are intenția de a ataca pe nimeni... dar dacă vom fi supuși unei agresiuni, nu vom avea altă opțiune decât să răspundem”

Editor : M.C

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