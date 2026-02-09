Suedia va adopta reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei. „Schimbări istorice”, spune ministrul Imigrației

Suedia a anunţat luni că intenţionează înăsprirea condiţiilor pentru dobândirea cetăţeniei, prin introducerea cerinţelor de „onestitate” şi de prag de venit, a unui test de limbă şi de cultură generală, precum şi prin majorarea duratei de şedere anterioare de la cinci la opt ani. Dacă vor fi aprobate de Parlament, noile reguli vor intra în vigoare pe 6 iunie, de Ziua naţională, şi se vor aplica inclusiv cererilor aflate în curs de procesare. Ministrul Imigrației, Johan Forssell, numește schimbările „istorice”, scrie SVT.



Ministrul Imigraţiei, Johan Forssell, al cărui guvern de dreapta deţine o majoritate în Parlament datorită sprijinului Democraţilor Suedezi (extremă dreapta), a fost de părere că, în prezent, cetăţenia suedeză se obţine prea uşor.



„Era posibil să devii cetăţean după cinci ani fără a cunoaşte un singur cuvânt suedez, fără a şti nimic despre societatea noastră, fără a avea venituri proprii”, a afirmat el.



„Puteai deveni cetăţean chiar şi când te aflai în detenţie provizorie pentru omor”, a spus ministrul, făcând referire la un caz recent care a ţinut prima pagină a ziarelor. „Aceasta trimite, evident, un semnal complet eronat, atât celor care se comportă corect, cât şi celor care sunt deja cetăţeni”, a adăugat el.

„Stil de viață cinstit”

Dacă vor fi aprobate noile măsuri, candidații trebuie să fi trăit mai mult timp în Suedia, să treacă un test de cetățenie, să se întrețină singuri și să aibă un „stil de viață cinstit”, pentru a putea obține cetățenia suedeză.

Politicienii nu știu exact ce întrebări vor fi incluse în test, dar spun că structura va fi probabil similară cu versiunile americană și daneză.

În urmă cu un an, a fost efectuată o anchetă care a propus cerințe mai stricte privind îngrijirea și o perioadă de ședere mai lungă, adică timpul în care o persoană a locuit în Suedia.

Acum, partidele propun ca termenul maxim care ar trebui să treacă după ce un solicitant a fost condamnat pentru o infracțiune să fie extins de la zece la 17 ani. Cerința ar trebui să se aplice tuturor persoanelor cu vârsta peste 15 ani.

După afluxul masiv de migranţi în Suedia în timpul crizei migraţiei în 2015, guvernele succesive de stânga şi de dreapta au înăsprit regulile în materie de azil şi de imigraţie.



Suedia are probleme în ce priveşte integrarea unora dintre imigranţi, dintre care mulţi nu vorbesc suedeza şi locuiesc în zone defavorizate, cu rate ridicate de infracţionalitate şi şomaj.



Persoanele care nu vor respecta cerinţele de „viaţă onestă” - spre exemplu, au acumulat datorii mari, se află sub control judiciar sau sunt toxicomani - nu vor primi cetăţenie.



Candidaţii vor trebui să dispună de un venit lunar brut de 20.000 de coroane (1.900 de euro), cu excepţia pensionarilor şi studenţilor.



Testele de cetăţenie ar fi similare celor folosite în Danemarca şi Statele Unite, a indicat guvernul, şi primele ar urma să aibă loc în august.

