Suedia va anunța că donează Ucrainei mai multe avioane de luptă JAS 39 C/D Gripen

Two Swedish Air Force aircrafts Saab JAS 39 Gripen fly over Sofiero Castle in Helsingborg, Sweden, on Thursday May 21 2026, during the NATO Foreign Ministers' meeting.
Avioane de luptă Jas 39 Gripen. Foto: Profimedia
Din articol
Specificațiile avionului de vânătoare Gripen Ce face ca varianta Gripen E să fie interesantă Cum au negociat Ucraina și Suedia achiziția de avioane Gripen

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson va anunța joi transferul de avioane de luptă Jas 39 Gripen către Ucraina în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc la baza aeriană Uppland din Uppsala. Avioanele în cauză sunt din varianta C/D, relatează portalul suedez Aftonbladet.

De asemenea, vor începe negocierile privind vânzarea viitoare către Ucraina a unor avioane Gripen E suplimentare, mai moderne. Conform informațiilor, Ucraina va achita aceste avioane folosind credite din partea UE.

Anul trecut, Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la un acord pentru 100–150 de avioane Gripen.

Specificațiile avionului de vânătoare Gripen

Acest avion de vânătoare a fost proiectat special pentru condiții care seamănă foarte mult cu realitățile actuale din Ucraina. Caracteristica sa principală este capacitatea de a opera de la baze dispersate.

Avionul de vânătoare poate decola și ateriza chiar și pe tronsoane obișnuite de autostradă și piste scurte. Pe lângă mobilitate, Gripen se remarcă prin întreținerea rapidă, cu un număr minim de personal.

Pentru misiunile aer-aer, realimentarea completă și reînarmarea durează mai puțin de 10 minute, iar pentru misiunile de atac la sol, mai puțin de 20 de minute.

Ce face ca varianta Gripen E să fie interesantă

Această variantă este echipată cu un motor General Electric F414G, care asigură viteze de până la 2.500 km/h și o rază de luptă de peste 800 de kilometri.

Sistemul de detectare Raven ES-05, cu o antenă cu scanare electronică activă (AESA), poate detecta ținte la distanțe mari chiar și în condiții de război electronic intens din partea inamicului.

Aeronava poate transporta rachete Meteor cu o rază de acțiune de peste 100 de kilometri, ceea ce îi conferă un avantaj față de interceptorii ruși.

Cum au negociat Ucraina și Suedia achiziția de avioane Gripen

Au apărut informații anterioare conform cărora Ucraina și Suedia ar putea semna un acord privind avioanele Gripen încă din acest an. Conform acestui plan, părțile ar finaliza termenii contractului și un plan de finanțare pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare pentru Forțele Armate ale Ucrainei.

De asemenea, în toamna anului trecut, Suedia a precizat când ar putea începe livrarea avioanelor Gripen E către Ucraina. S-a relatat la momentul respectiv că primele avioane ar putea fi puse la dispoziția piloților ucraineni în termen de trei ani de la semnarea tuturor documentelor necesare.

