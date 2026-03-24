Suedia vrea să-i expulzeze pe migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”

Guvernul suedez a prezentat marţi un proiect de lege prin care îi obligă pe migranţi să ducă o „viaţă cinstită”, altfel riscând să fie expulzaţi, relatează AFP.

Guvernul de dreapta - care a ajuns la putere în 2022 promiţând să înăsprească politica imigraţiei - a prezentat recent o serie de reforme pe care încearcă să le impună înaintea alegerilor legislative prevăzute în septembrie.

Această nouă obligaţie ar urma să faciliteze retragerea titlurilor de sejur ale migranţilor.

„Respectarea legilor şi regulilor vine de la sine. Ea trebuie să vină de la sine şi să facem tot ceea ce putem pentru a trăi în mod respeonsabil şi a nu ne face rău ţării noastre”, a declarat într-o conferinţă de presă ministrul Migraţiei, Johan Forssell.

„Dacă, de exemplu, nu-ţi plăteşti datoriile, dacă nu te conformezi deciziilor autorităţilor suedeze, dacă abuzezi de sistemul de alocaţii, dacă obţii un permis de sejur suedez prin mijloace frauduloase, atunci n-ai dreptul să fii aici”, a declarat el.

Între alte exemple citate de către Guvernul suedez se şi faptul de a munci fără să plăteşti impozite sau să nu-ţi plăteşti amenzile, notează AFP, citată de News.ro.

„Declaraţiile, adică ceea ce spune sau exprimă o persoană, nu trebuie să fie considerate în ele însele o dovadă a unei lipse de cinste, însă pot fi un indiciu, de exemplu, al unei legături cu extremismul violent, ceea ce poate fi, astfel, un semn al unei lipse de moralitate”, a declarat presei un purtător de cuvânt în domeniul politicii migraţiei al Partidului Democraţi din Suedia (SD, antimigraţie), care susţine Guvernul, Ludvig Aspling.

Guvernul propune ca titlurile de sejur să fie revocate şi în alte situaţii, de exemplu atunci când migranţii sunt consideraţi o ameninţare sau dacă se dovedeşte că au minţit în cerere.

În cazul în care vor fi adoptate de către Parlament, aceste modificări urmează să intre în vigoare la 13 iulie.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
A fost martoră la ”răzbunarea” Venezuelei în fața SUA și a cucerit lumea cu doar câteva cuvinte
Digi Sport
A fost martoră la ”răzbunarea” Venezuelei în fața SUA și a cucerit lumea cu doar câteva cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
camion tir sosea
Nouă migranți egipteni, dintre care opt copii, găsiți ascunși într-un camion pe autostradă
suedia flota fantoma rusia
Căpitanul unei nave din „flota fantomă” a Rusiei, reținut în Suedia
profimedia-1082620930
Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA
bancnote de dolari si euro
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război
portavion francez C de Gaulle
„Acest comportament nu este surprinzător”. Cum i-au prins suedezii pe ruși cu drona în apropierea portavionului Charles de Gaulle
Recomandările redacţiei
mineri si jandarmi se imbrancesc in pta victoriei
Minerii din Gorj s-au îmbrâncit cu jandarmii în Piața Victoriei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința în care trebuia să adopte limitarea...
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg...
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Ultimele știri
Centura Azuga-Buşteni va avea 10 kilometri și va costa 843 de milioane de lei. Autoritățile locale au aprobat documentația
O mare jucătoare de tenis: „Am impresia că nu mai pot controla vocile din mintea mea”. Ce temeri are după ce a coborât în clasament
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Fanatik.ro
Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Actele și pașii esențiali pentru înmatricularea unei mașini din străinătate în România. Ghid complet pentru...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a pierdut primul loc în Italia
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...