Suedia vrea să-i expulzeze pe migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”

Guvernul suedez a prezentat marţi un proiect de lege prin care îi obligă pe migranţi să ducă o „viaţă cinstită”, altfel riscând să fie expulzaţi, relatează AFP.

Guvernul de dreapta - care a ajuns la putere în 2022 promiţând să înăsprească politica imigraţiei - a prezentat recent o serie de reforme pe care încearcă să le impună înaintea alegerilor legislative prevăzute în septembrie.

Această nouă obligaţie ar urma să faciliteze retragerea titlurilor de sejur ale migranţilor.

„Respectarea legilor şi regulilor vine de la sine. Ea trebuie să vină de la sine şi să facem tot ceea ce putem pentru a trăi în mod respeonsabil şi a nu ne face rău ţării noastre”, a declarat într-o conferinţă de presă ministrul Migraţiei, Johan Forssell.

„Dacă, de exemplu, nu-ţi plăteşti datoriile, dacă nu te conformezi deciziilor autorităţilor suedeze, dacă abuzezi de sistemul de alocaţii, dacă obţii un permis de sejur suedez prin mijloace frauduloase, atunci n-ai dreptul să fii aici”, a declarat el.

Între alte exemple citate de către Guvernul suedez se şi faptul de a munci fără să plăteşti impozite sau să nu-ţi plăteşti amenzile, notează AFP, citată de News.ro.

„Declaraţiile, adică ceea ce spune sau exprimă o persoană, nu trebuie să fie considerate în ele însele o dovadă a unei lipse de cinste, însă pot fi un indiciu, de exemplu, al unei legături cu extremismul violent, ceea ce poate fi, astfel, un semn al unei lipse de moralitate”, a declarat presei un purtător de cuvânt în domeniul politicii migraţiei al Partidului Democraţi din Suedia (SD, antimigraţie), care susţine Guvernul, Ludvig Aspling.

Guvernul propune ca titlurile de sejur să fie revocate şi în alte situaţii, de exemplu atunci când migranţii sunt consideraţi o ameninţare sau dacă se dovedeşte că au minţit în cerere.

În cazul în care vor fi adoptate de către Parlament, aceste modificări urmează să intre în vigoare la 13 iulie.

