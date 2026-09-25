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Video&Foto Summit la Casa Albă: Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației SUA-China, cu Elon Musk și Jensen Huang la masă

Data publicării:
Donald J. Trump Meets With Xi Jinping During State Visit In Washington DC - 24 Sep 2026
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, îi prezintă președintelui chinez Xi Jinping noul heliport al Casei Albe și elicopterul Sikorsky VH-92 Patriot pe Peluza de Sud a Casei Albe din Washington, Districtul Columbia, Statele Unite. Vizita a făcut parte din vizita de stat oficială a lui Xi și a prezentat aeronava care face parte din noua flotă „Marine One”. Foto: Annabelle Gordon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Din articol
Făcând referire la Washington şi Nixon, Xi a rememorat perioadele de relaţii mai cordiale dintre SUA şi China Trump a invitat oaspeţii de la dineul de stat să viziteze şantierul sălii de bal de la Casa Albă Trump i-a oferit lui Xi o sculptură reprezentând un vultur pleşuv

Preşedintele SUA, Donald Trump, a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping. În discursurile lor, cei doi lideri au vorbit despre relaţia dintre SUA şi China. La eveniment au fost prezenţi importanţi directori din sectorul tehnologic american, printre care Jensen Huang de la Nvidia şi directorul general al Tesla, Elon Musk, relatează CNN, potrivit News.ro.

Acesta este al doilea summit dintre Xi şi Trump din acest an şi prima vizită a liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu, în contextul eforturilor lor de a gestiona cea mai importantă relaţie bilaterală din lume. Cei doi lideri s-au întâlnit joi şi au subliniat importanţa discuţiilor privind inteligenţa artificială.

Alte chestiuni-cheie, printre care comerţul, Taiwanul şi conflictul din Iran, ocupă un loc important în cadrul întâlnirii dintre aceşti rivali economici şi tehnologici. Cu toate acestea, neîncrederea profundă de ambele părţi va împiedica probabil orice progrese semnificative, au afirmat experţii.

Făcând referire la Washington şi Nixon, Xi a rememorat perioadele de relaţii mai cordiale dintre SUA şi China

În timpul discursului său de la cina oficială de la Casa Albă, liderul chinez Xi Jinping a evocat momente de schimburi şi cooperare între SUA şi China din cei 250 de ani de istorie americană.

După ce a început prin a menţiona interesul lui George Washington pentru colecţionarea porţelanului chinezesc, el a trecut la cooperarea dintre forţele chineze şi americane împotriva Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, subliniind o „prietenie forjată în sânge şi foc”.

Xi a amintit apoi de vizita istorică a fostului preşedinte american Richard Nixon în China, din 1972. Strângerea de mână dintre Nixon şi primul lider al Chinei, Mao Zedong, a marcat începutul normalizării relaţiilor dintre SUA şi China.

„La fel ca un râu care nu încetează niciodată să curgă, istoria nu stă niciodată pe loc”, a spus Xi, înainte de a face un apel la cooperare în viitor.

„Să cultivăm împreună frumoasele flori ale prieteniei sino-americane. Să scriem împreună un nou capitol în relaţiile noastre de prietenie”, a arătat el.

La finalul discursului, Xi a afirmat că agenda preşedintelui american Donald Trump, „Make America Great Again”, ar putea merge mână în mână cu obiectivul lui Xi privind „marea renaştere naţională” a Chinei.

El a spus: „China şi Statele Unite trebuie să acţioneze ca mari puteri responsabile, să răspundă aşteptărilor popoarelor noastre, să ţină pasul cu tendinţele epocii noastre şi să exploreze o nouă abordare pentru ca marile puteri să se înţeleagă între ele”.

Președintele chinez Xi Jinping ține un discurs la un banchet de bun venit organizat la Casa Albă din Washington, D.C., Statele Unite, pe 24 septembrie 2026. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia
Președintele chinez Xi Jinping ține un discurs la un banchet de bun venit organizat la Casa Albă din Washington, D.C., Statele Unite, pe 24 septembrie 2026. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia
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Președintele chinez Xi Jinping ține un discurs la un banchet de bun venit organizat la Casa Albă din Washington, D.C., Statele Unite, pe 24 septembrie 2026. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia | Poza 1 din 7
Președintele chinez Xi Jinping ține un discurs la un banchet de bun venit organizat la Casa Albă din Washington, D.C., Statele Unite, pe 24 septembrie 2026. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, în timpul cinei de stat oferite în onoarea președintelui chinez Xi Jinping Foto: Annabelle Gordon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia | Poza 2 din 7
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, în timpul cinei de stat oferite în onoarea președintelui chinez Xi Jinping Foto: Annabelle Gordon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 3 din 7
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, joi, 24 septembrie 2026. Foto: Annabelle Gordon - Pool via CNP / DPA / Profimedia | Poza 4 din 7
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, joi, 24 septembrie 2026. Foto: Annabelle Gordon - Pool via CNP / DPA / Profimedia
Tim Cook, la cina de stat de la Casa Albă, 24 septembrie 2026. Foto: Abaca Press / Alamy / Profimedia | Poza 5 din 7
Tim Cook, la cina de stat de la Casa Albă, 24 septembrie 2026. Foto: Abaca Press / Alamy / Profimedia
Sam Altman, directorul general al OpenAI (stânga), și Mark Zuckerberg, președinte și director general al Facebook (dreapta), discută înainte ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, să-și adreseze toasturi cu ocazia dineului de stat organizat în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 6 din 7
Sam Altman, directorul general al OpenAI (stânga), și Mark Zuckerberg, președinte și director general al Facebook (dreapta), discută înainte ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, să-și adreseze toasturi cu ocazia dineului de stat organizat în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia
Elon Musk la o cină oficială alături de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 7 din 7
Elon Musk la o cină oficială alături de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia
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Trump a invitat oaspeţii de la dineul de stat să viziteze şantierul sălii de bal de la Casa Albă

Preşedintele Donald Trump i-a invitat pe oaspeţii de la dineul de stat să viziteze şantierul noii săli de bal de la Casa Albă, adăugând că, dacă aceasta ar fi fost gata, ar fi putut participa mai multe persoane.

„Ca un gest special în onoarea preşedintelui Xi şi a doamnei Peng, aş dori să invit pe toţi cei prezenţi în sală să treacă prin acea frumoasă perdea din spate, pe la uşă; totul este iluminat şi arată minunat”, a spus Trump în Sala de Est. „Vă pot spune că, în această seară, dacă am fi avut-o la dispoziţie, am fi avut cu mult peste 1.000 de persoane, care ar fi stat doar în picioare, iar această sală are o capacitate de aproximativ 145 de persoane”, a adăugat el.

„Toţi preşedinţii au aşteptat acest moment de peste 150 de ani, iar în curând îl vor avea”, a spus Trump, adăugând că sala de bal este „la un an distanţă de finalizare”.

Trump le-a sugerat oaspeţilor să viziteze şantierul după încheierea programului de divertisment.

„Dacă cineva doreşte să intre pe un şantier frumos, curat şi strălucitor, este o onoare pentru noi să vă primim acolo”, a spus Trump.

CNN a relatat anterior că sub sala de bal se instalează un buncăr de securitate extrem de sofisticat şi nu este clar dacă acesta va fi vizibil în stadiul actual al construcţiei.

Joi, Trump le-a spus reporterilor că şi-ar fi dorit ca sala de bal să fie finalizată la timp pentru cina de stat a lui Xi.

În timpul discursului său de la cină, Trump a sărbătorit, de asemenea, „fundamentul comerţului şi al respectului reciproc” dintre SUA şi China, adăugând că „atât preşedintele Xi, cât şi eu înţelegem că reprezentăm sisteme diferite, dar legăturile dintre popoarele noastre dăinuie”.

„Americanii şi chinezii au făcut întotdeauna schimb de bunuri, cunoştinţe, obiceiuri şi idei. Aceasta a constituit fundamentul comerţului şi al respectului reciproc dintre ţările noastre, iar împreună putem continua să construim o relaţie care să promoveze prosperitatea şi securitatea pentru generaţiile viitoare”, a spus Trump.

Trump i-a oferit lui Xi o sculptură reprezentând un vultur pleşuv

Preşedintele Donald Trump i-a oferit liderului chinez Xi Jinping o statuie reprezentând un vultur pleşuv în timpul cinei de stat.

Vulturul pleşuv, care pare să aibă o înălţime de aproximativ 90 de centimetri şi se află pe un piedestal, a fost proiectat de un artist american în colaborare cu preşedintele şi prima-doamnă Melania Trump, a spus acesta într-un discurs ţinut la cină.

„Vulturul pleşuv este un simbol naţional al Statelor Unite şi o întruchipare a spiritului liber şi înălţător al Americii”, a spus Trump. El a adăugat: „Sperăm că va găsi un loc frumos, un loc minunat în Beijing”.

Editor : B.E.

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