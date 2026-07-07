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Live Text Summit NATO la Ankara: Europenii încearcă să-l cucerească pe Donald Trump. Lideri din 32 de țări sosesc în capitala Turciei

Data actualizării: Data publicării:
2026 NATO Summit In Ankara, Turkey - 07 Jul 2026
Summit NATO la Ankara. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump a sosit la Ankara Pe ce mizează europenii Ce vor discuta liderii Care lideri vor fi prezenți Ce vor spune liderii despre apărare Ce vor face membrii NATO pentru Ucraina Rusia va urmări „cu atenție” summitul NATO, potrivit Kremlinului Arestări înaintea summitului

Summit istoric la Ankara. Liderii NATO se vor reuni marți și miercuri pentru un summit al Alianței, pe fondul presiunilor exercitate de președintele Donald Trump asupra Europei de a-și majora cheltuielile pentru apărare și după luni de tensiuni transatlantice legate de războiul din Iran și de Groenlanda. Criticile frecvente ale președintelui SUA la adresa NATO, alături de anunțurile privind retragerea trupelor din Europa și de o revizuire de șase luni a prezenței militare americane pe continent, au alimentat incertitudinea în cadrul Alianței. Liderii celor 32 de țări membre sosesc unul după altul la Ankara, unde este așteptat și Donald Trump.

Trump a sosit la Ankara

ACTUALIZARE 14:00 Președintele Statelor Unite, Donald, Trump, a aterizat la Ankara. El a zburat la bordul noului Air Force One.

Toți ochii vor fi pe Trump, căci întrebarea-cheie este care va fi relația SUA cu NATO de acum înainte.

Experții consideră că NATO poate supraviețui unei retrageri a SUA și formării unei alianțe conduse de Europa – însă o astfel de retragere ar provoca daune, scrie Al Jazeera.

Europa suferă de o dependență excesivă față de SUA, inclusiv în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii, precum și al capacităților spațiale, cum ar fi informațiile obținute prin sateliți, logistica și apărarea aeriană și antirachetă integrată.

Ar fi nevoie de următorul deceniu sau mai mult pentru a acoperi acest deficit și de aproximativ o mie de miliarde de dolari pentru a înlocui elementele-cheie ale capacităților militare convenționale ale SUA. Industriile de apărare europene se străduiesc să-și intensifice rapid producția, iar multe armate europene nu reușesc să-și atingă obiectivele de recrutare și de menținere a personalului.

Cu toate acestea, președintele Donald Trump nu poate retrage SUA din alianță din capriciu. Pentru a face acest lucru în mod oficial, el are nevoie de o majoritate de două treimi în Senatul SUA sau de o lege adoptată de Congres – scenarii care este puțin probabil să se materializeze în viitorul apropiat, având în vedere că NATO se bucură în continuare de un sprijin larg în rândul multor legislatori din ambele partide majore din SUA.

Știrea inițială

Are Donald Trump intenția să-și regleze conturile cu aliații săi din NATO în cadrul summitului organizației care începe marți la Ankara? „Reconvergența” pe care Palatul Elysée a salutat-o, în urma succesului summitului G7 de la Évian, s-ar putea să nu fi rezistat până la întâlnirea din capitala turcă.

După atacurile violente din ultimele luni ale președintelui american la adresa Alianței Atlantice, pe care a calificat-o drept „tigru de hârtie”, și la adresa europenilor acuzați de lașitate pentru că au refuzat să se angajeze în sprijinul ofensivei sale împotriva Iranului, unii sperau la o calmare a spiritelor. Însă, cu câteva zile înainte de summit, Trump și-a reluat reproșurile, amintește Le Figaro.

Pe ce mizează europenii

Așadar, europenii se fac că nu văd. Ei mizează pe relația personală dintre Donald Trump și gazda sa, Recep Tayyip Erdogan, pentru a evita un scandal. Președintele american a precizat, de altfel, că nu s-ar fi deplasat dacă summitul ar fi avut loc în altă parte decât în Turcia… „Președintele Trump este pe deplin conștient de rolul președintelui turc în calmarea spiritelor, nu ale europenilor, ci ale celorlalte regiuni importante pentru el”, explică Murat Aslan, specialist în probleme internaționale la institutul Seta din Turcia, citat de Le Figaro.

Rusia va urmări cu atenție rezultatele summitului NATO din Turcia, a declarat marți Kremlinul, adăugând că, în perioada premergătoare reuniunii, au fost formulate declarații „conflictuale” la adresa Rusiei.

Liderii NATO intenționează să anunțe marți, la Ankara, contracte de înarmare în valoare de câteva zeci de miliarde de dolari, pentru a demonstra că țin seama de apelurile Statelor Unite de a crește cheltuielile pentru apărarea Europei, înainte de a se alătura președintelui Donald Trump la summit.

Ce vor discuta liderii

Administrația Trump a insistat ca Europa să-și sporească investițiile în apărare și să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea continentului, scrie Reuters.

Oficialii se așteaptă ca liderii să se concentreze asupra progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor privind cheltuielile de apărare, asupra stimulării producției industriale din domeniul apărării și asupra modului de punere în aplicare a „transferului sarcinii” de la SUA către Europa.

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Care lideri vor fi prezenți

La summit vor participa liderii celor 32 de țări membre ale NATO, inclusiv Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele sud-coreean Lee Jae Myung, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen sunt așteptați să participe marți seara la o cină cu liderii NATO.

Ce vor spune liderii despre apărare

Liderii europeni vor încerca să-i demonstreze lui Trump că își respectă angajamentul asumat la summitul de la Haga de anul trecut, și anume acela de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare și măsuri legate de apărare până în 2035.

„În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în necesitățile esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari”, se așteaptă ca liderii să declare într-o declarație a summitului, potrivit unui text consultat de Reuters.

„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței”, urmează să declare aceștia.

Ce vor face membrii NATO pentru Ucraina

Se așteaptă ca membrii NATO să-și reafirme sprijinul pentru Ucraina și să promită asistență suplimentară.

„Pentru 2026, aliații se angajează să aloce 70 de miliarde de euro pentru echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina și își afirmă angajamentele suverane de a menține niveluri cel puțin echivalente în 2027”, se așteaptă ca liderii să declare.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că are mari speranţe de la summitul NATO de la Ankara după atacul devastator al Rusiei asupra Kievului în care au murit peste 20 de persoane, relatează dpa.

Summitul trebuie să producă mai mult decât un "exerciţiu lipsit de conţinut" şi să asigure mai multă protecţie pentru Ucraina, a declarat Zelenski în discursul său de luni seară.

"A fost un atac brutal", a spus el despre loviturile ruseşti cu drone şi rachete asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare în cursul nopţii de duminică spre luni. El a spus că 22 de persoane au fost ucise şi circa 90 rănite.

Zelenski a spus că apărarea aeriană a Ucrainei continuă să aibă o rată mare de intercepţie împotriva dronelor şi rachetelor de croazieră ruseşti atunci când suficiente interceptoare sunt disponibile, dar a atras atenţia că există breşe clare în protejarea împotriva rachetelor balistice.

Rusia va urmări „cu atenție” summitul NATO, potrivit Kremlinului

Rusia va urmări cu atenție rezultatele summitului NATO din Turcia, a declarat marți Kremlinul, adăugând că, în perioada premergătoare reuniunii, au fost formulate declarații „conflictuale” la adresa Rusiei, scrie Le Figaro.

Liderii NATO intenționează să anunțe marți, la Ankara, contracte de înarmare în valoare de câteva zeci de miliarde de dolari, pentru a demonstra că țin seama de apelurile Statelor Unite de a crește cheltuielile pentru apărarea Europei, înainte de a se alătura președintelui Donald Trump la summit.

Arestări înaintea summitului

Poliţia turcă a reţinut marţi câţiva participanţi la un protest anti-NATO din centrul oraşului Ankara, după ce aceştia au sfidat măsurile stricte de securitate şi o interdicţie generală de organizare a protestelor în timpul summitului alianţei, a relatat presa locală, relatează dpa.

Ofiţeri de poliţie au fost văzuţi în timp ce încătuşau şi urcau protestatarii într-un autobuz al poliţiei în apropierea Parcului Kurtulus din Ankara, la circa şapte kilometri de locul unde are loc summitul NATO, conform imaginilor publicate de cotidianul de opoziţie Cumhuriyet, postate pe platforma X.

"NATO ieşi afară, acest pământ ne aparţine", au scandat unii protestatari în limba turcă.

Micul grup, din care au făcut parte şi parlamentari ai opoziţiei, a încercat să mărşăluiască purtând pancarte. Poliţia a blocat protestul şi a reţinut câţiva manifestanţi, potrivit imaginilor publicate.

Într-o declaraţie adresată jurnaliştilor la Ankara, parlamentarii din Partidul Muncitorilor din Turcia (TIP) şi Partidul Laburist (EMEP) au cerut eliberarea tuturor celor care au participat la protestele anti-NATO.

Sute de persoane au fost arestate în Turcia în perioada premergătoare summitului NATO care se desfăşoară marţi şi miercuri la Ankara. Printre acestea se numără jurnalişti, cadre universitare şi membri ai grupurilor de stânga.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat importanţa dreptului de a demonstra înainte de summit, după ce a fost întrebat de un jurnalist cu privire la măsurile restrictive aplicate de autorităţile turce. 

Editor : M.C

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