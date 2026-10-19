Summit-ul din Arabia Saudită, la care fusese invitat și Nicușor Dan, a fost reprogramat, după atacurile rebelilor Houthi

Al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), prevăzut inițial pentru data de 24 octombrie 2026 la Riad, în Arabia Saudită, a fost amânat. O nouă dată va fi anunțată în timp util, a confirmat Comisia Europeană. Despre posibilitatea amânării existau deja speculații, din cauza atacurilor rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite din ultimul timp, care s-au soldat atât cu victime, cât și cu pagube materiale. Totodată, o conferință saudită privind investițiile, supranumită „Davosul din deșert” a fost, la rândul ei, amânată.

Regele saudit Salman bin Abdulaziz a transmis lunea trecută un mesaj scris președintelui României, Nicușor Dan, invitându-l să participe la cea de-a doua reuniune la nivel înalt UE-CCG, pe 24 octombrie, potrivit Arab News. Summitul urma să reunească liderii celor 27 de state membre ale UE și ai celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG): Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, trebuia să coprezideze reuniunea din partea UE, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reprezinte, de asemenea, Uniunea.

„Parteneriatul dintre UE și CCG are o importanță strategică deosebită pentru ambele regiuni. UE rămâne angajată în aprofundarea acestui parteneriat și în menținerea dinamicii create încă de la primul summit din octombrie 2024”, a explicat Comisia Europeană în comunicatul despre amânarea evenimentului, în care nu este precizat motivul amânării.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat la momentul respectiv pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan a primit invitația și și-a trecut evenimentul în agendă. „Singura problema care ar putea să apară este dacă summitul se va mai ține, având în vedere atacurile rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite”, declarau sursele pentru Digi 24.

Conferința „Davosul din deșert” va fi amânată pe fondul atacurilor grupării Houthi

O importantă conferință saudită privind investițiile urmează să fie și ea amânată, au declarat luni pentru agenția de știri franceză AFP trei surse informate cu privire la această chestiune, pe fondul atacurilor repetate asupra regatului din partea rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran.

O sursă a afirmat că evenimentul „nu va avea loc la timp” și că organizatorii „nu vor anunța în curând o nouă dată”. O a doua sursă, care a confirmat amânarea evenimentului, a declarat pentru AFP: „Cine ar fi dispus să-și asume riscul de a zbura la Riad în aceste zile?”.

Institutul „Future Investment Initiative” (FII) din Arabia Saudită organizează un forum anual denumit adesea „Davosul din deșert”. Evenimentul atrage de obicei lideri străini și magnați ai afacerilor, iar anul acesta era programat să se desfășoare la Riad în perioada 26-29 octombrie.

Wall Street Journal a relatat că conferința va avea loc fie online, fie va fi amânată.

Editor : M.C