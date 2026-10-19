Live TV

Summit-ul din Arabia Saudită, la care fusese invitat și Nicușor Dan, a fost reprogramat, după atacurile rebelilor Houthi

Data actualizării: Data publicării:
Saudi Arabia Airport Attack
Atac asupra aeroportului din Riad, lansat de rebelii Houthi. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Conferința „Davosul din deșert” va fi amânată pe fondul atacurilor grupării Houthi

Al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), prevăzut inițial pentru data de 24 octombrie 2026 la Riad, în Arabia Saudită, a fost amânat. O nouă dată va fi anunțată în timp util, a confirmat Comisia Europeană. Despre posibilitatea amânării existau deja speculații, din cauza atacurilor rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite din ultimul timp, care s-au soldat atât cu victime, cât și cu pagube materiale. Totodată, o conferință saudită privind investițiile, supranumită „Davosul din deșert” a fost, la rândul ei, amânată.

Regele saudit Salman bin Abdulaziz a transmis lunea trecută un mesaj scris președintelui României, Nicușor Dan, invitându-l să participe la cea de-a doua reuniune la nivel înalt UE-CCG, pe 24 octombrie, potrivit Arab News.

Summitul urma să reunească liderii celor 27 de state membre ale UE și ai celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG): Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, trebuia să coprezideze reuniunea din partea UE, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reprezinte, de asemenea, Uniunea.

„Parteneriatul dintre UE și CCG are o importanță strategică deosebită pentru ambele regiuni. UE rămâne angajată în aprofundarea acestui parteneriat și în menținerea dinamicii create încă de la primul summit din octombrie 2024”, a explicat Comisia Europeană în comunicatul despre amânarea evenimentului, în care nu este precizat motivul amânării.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat la momentul respectiv pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan a primit invitația și și-a trecut evenimentul în agendă. „Singura problema care ar putea să apară este dacă summitul se va mai ține, având în vedere atacurile rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite”, declarau sursele pentru Digi 24.

Conferința „Davosul din deșert” va fi amânată pe fondul atacurilor grupării Houthi

O importantă conferință saudită privind investițiile urmează să fie și ea amânată, au declarat luni pentru agenția de știri franceză AFP trei surse informate cu privire la această chestiune, pe fondul atacurilor repetate asupra regatului din partea rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran.

O sursă a afirmat că evenimentul „nu va avea loc la timp” și că organizatorii „nu vor anunța în curând o nouă dată”. O a doua sursă, care a confirmat amânarea evenimentului, a declarat pentru AFP: „Cine ar fi dispus să-și asume riscul de a zbura la Riad în aceste zile?”.

Institutul „Future Investment Initiative” (FII) din Arabia Saudită organizează un forum anual denumit adesea „Davosul din deșert”. Evenimentul atrage de obicei lideri străini și magnați ai afacerilor, iar anul acesta era programat să se desfășoare la Riad în perioada 26-29 octombrie.

Wall Street Journal a relatat că conferința va avea loc fie online, fie va fi amânată.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
Blood pressure measurement in progress
3
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
4
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Economic-Footprint
Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa
Services are searching the area near the Zemborzycki Reservoir in Lublin
Polonia caută un obiect misterios după o nouă încălcare a spațiului său aerian
riad profimedia-1083461892
Arabia Saudită anunţă interceptarea unor drone deasupra Riadului şi a altor regiuni
cereale camion profimedia-1130972794
Zelenski cere României, Ungariei, Poloniei şi Slovaciei să permită tranzitul transporturilor de cereale prin teritoriul lor
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Zaharova acuză Ucraina că încearcă să discrediteze Rusia în legătură cu atacurile asupra navelor din Marea Neagră
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
nicusor dan
Nicușor Dan: Dialogul cu experții europeni este esențial. Ce a...
Ilie Bolojan
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea...
statueta justitie
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o...
Ultimele știri
Bolojan acuză PSD: Când nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis
Primele restricții de circulație după protestele violente din weekend din Franța intră în vigoare luni seara
22 de persoane au ajuns la spital după o nuntă la Palatul Brukenthal. Ce au arătat analizele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul...
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...