Eșecul președintelui Trump de a ajunge la un acord privind Ucraina nu a făcut decât să scoată și mai mult în evidență primirea călduroasă rezervată liderului rus, scrie jurnalistul David E. Sanger în debutul unei analize publicate în The New York Times privind summitul SUA - Rusia care a avut loc vineri în Alaska. Potrivit jurnalistului american, liderul rus nu doar că a mai obținut timp, dar a atins și un obiectiv major de război: a ieșit din categoria autocraților sancționați și a fost întâmpinat de președintele Statelor Unite ca un pacificator.

În vremuri normale, eșecul liderilor celor două mari puteri nucleare ale lumii de a ajunge la un acord privind încheierea unui conflict brutal, care durează de trei ani în inima Europei, ar putea fi un motiv de disperare. Dar pentru ucraineni și vecinii lor europeni, ruperea negocierilor dintre președintele Trump și președintele Vladimir Putin după mai puțin de trei ore și jumătate a avut un element de ușurare.

Deși sunt disperați să pună capăt morții și distrugerii, cea mai mare teamă a lor era că Trump va ceda cererilor teritoriale ale președintelui rus și îl va forța pe președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei să facă o alegere dureroasă între a renunța la mai mult de 20% din țara sa sau a respinge un acord de pace pe care îl consideră un pahar otrăvit.

Zelenski ar putea fi nevoit să facă această alegere. Dar Trump a plecat din Alaska mai devreme decât era prevăzut, fără să fi realizat primul pas fundamental: un armistițiu temporar care să permită continuarea negocierilor. Acesta era exact rezultatul cu care nu ar fi fost „mulțumit”, după cum a declarat reporterilor vineri.

În timp ce Putin și Trump se urcau în avioane și plecau în direcții diferite, nu era clar dacă încercau să prezinte eșecul într-o lumină favorabilă sau dacă erau doar rezervați cu privire la un acord privind calea de urmat. Putin a insistat că „urmând această cale, putem ajunge – și cu cât mai repede, cu atât mai bine – la sfârșitul conflictului din Ucraina”. Dar nu a detaliat această cale.

Trump nu a fost mai precis. El a declarat într-un interviu acordat ulterior lui Sean Hannity de la Fox News că responsabilitatea de a ajunge la un acord de încetare a focului îi revine acum lui Zelenski. Dacă exista un cadru pentru atingerea acestui obiectiv, nimeni nu discuta despre el.

Dar chiar dacă Trump nu a făcut concesii cu privire la teritoriul ucrainean, el l-a lăsat fără îndoială pe Zelenski îngrijorat de modul în care l-a tratat liderul rus. Trump a vorbit cu entuziasm despre Putin, numindu-l „Vladimir” și exprimându-și regretul că amândoi au fost distrași de ancheta americană privind interferența Rusiei în alegerile din 2016.

„Am fi făcut multe lucruri bune, dar am avut farsa cu Rusia, Rusia, Rusia”, a spus Trump. El se referea la anchetele privind posibila colaborare a campaniei sale din 2016 cu Rusia și la concluziile unui procuror special și ale unei comisii bipartizane a Senatului, potrivit cărora Rusia s-ar fi amestecat în alegeri în speranța de a-l ajuta să câștige.

Trump a spus că el și Putin „nu au ajuns la un rezultat”, dar a încercat să prezinte conversația lor ca un alt pas în proces și a vorbit despre o altă întâlnire în curând – determinându-l pe Putin să sugereze ca Trump să meargă la Moscova. Dar faptul că cei doi nu au fost dispuși să răspundă la nicio întrebare a reporterilor – o raritate pentru vorbărețul Trump, mereu dornic să descrie ultima sa afacere sau aproape-afacere – a arătat clar că nu era prea mult de discutat, cel puțin pentru moment.

Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Interacțiunea dintre cei doi șefi de stat nu putea fi mai prietenoasă, cel puțin în public. „Întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înțeles foarte bine”, a declarat Trump în interviul pentru Fox News, schimbând criteriul de evaluare de la obținerea unui armistițiu la reînnoirea relațiilor mai calde cu o națiune care a fost ocolită de Occident de la invazia Ucrainei și cu care a cultivat o relație personală pe care pare să o considere adesea o prietenie.

El a continuat să exagereze poziția Rusiei în ierarhia globală. „Noi suntem numărul 1, iar ei sunt numărul 2 în lume”, a spus el, o opinie care ar putea fi contestată de conducerea chineză, precum și de majoritatea economiștilor și strategilor globali.

Nu a existat nicio discuție publică despre sancțiunile secundare împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc. Au dispărut termenele stabilite anterior de domnul Trump – inclusiv unul care a expirat săptămâna trecută – pentru ca Rusia să intre într-un armistițiu durabil. Cu zâmbete, strângeri de mână și o întâlnire personală, Vladimir Putin a șters cu buretele discursul lui Trump despre „consecințe grave” în cazul în care întâlnirea se încheia fără încetarea ostilităților.

Mai presus de toate, a dispărut orice urmă a statutului lui Putin de paria internațional, de lider care nu putea ateriza în majoritatea țărilor europene din teama de a fi reținut de autorități în baza mandatului de arestare emis împotriva sa pentru modul în care a condus războiul din Ucraina.

Pentru cei care au urmărit diplomația lui Donald Trump, această întâlnire părea să aibă o comparație firească: prima întâlnire a lui Trump, în urmă cu șapte ani, cu Kim Jong-un, din Coreea de Nord, care a fost marcată de îmbrățișări, strângeri de mână, scrisori care atestau admirația reciprocă – și o continuă consolidare a arsenalului nuclear al Coreei de Nord.

Donald Trump și Kim Jong-un în timpul întâlnirii celor doi lideri la Zona Demilitarizată dintre cele două Corei, în 2019. Foto: Profimedia Images

„La fel ca summiturile cu Kim”, a declarat Robert Litwak de la Universitatea George Washington, care studiază relațiile dintre superputeri, „aceasta a fost bogată în atmosferă, dar săracă în substanță”.

„Pregătirea a fost insuficientă”, a adăugat el, „și a existat riscul moral de a legitima, în acest caz, un criminal de război”.

De fapt, Vladimir Putin a obținut cel mai mare cadou: readmisia în societatea liderilor mondiali. Încă de la începutul zilei, după ce avionul său a aterizat pe fostul teritoriu rus, la o importantă bază aeriană americană, unde avioanele de vânătoare F-22 erau aliniate aripă lângă aripă, el părea să dețină controlul.

A coborât din avion zâmbind, pășind pentru prima dată în Statele Unite după un deceniu. S-a urcat în limuzina lui Trump pentru o scurtă călătorie până la locul întâlnirii, un birou din bază. Iar la sfârșitul sesiunii, Trump a renunțat la privilegiul său tradițional de gazdă de a deschide discuția cu un discurs introductiv.

În schimb, Putin a făcut primele comentarii, reflectând asupra dificultăților sale de a colabora cu fostul președinte Joe Biden și reluând afirmația lui Trump că, dacă acesta ar fi fost președinte în 2022, nu ar fi existat războiul din Ucraina.

S-ar putea să treacă câteva zile până când se va afla ce pași s-au făcut în direcția unui acord, dacă este cazul. Trump i-a informat aliații europeni și pe Zelenski.

Între timp, însă, Putin a atins un obiectiv major de război: a ieșit din categoria autocraților sancționați și a fost întâmpinat de președintele Statelor Unite ca un pacificator. A câștigat timp. A dezamorsat toate discuțiile despre sancțiuni împotriva sectorului petrolier. Și nu a cedat nimic.

Nu se știe cât timp va dura acest lucru. Dar a fost o diplomație impresionantă pentru mai puțin de patru ore pe teritoriul american.

