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Analiză Summitul Donald Trump - Xi Jinping: cinci concluzii în urma vizitei liderului chinez la Casa Albă

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State Dinner With Chinese President Xi Jinping During State Visit To USA
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia
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Din articol
Acordul comercial a fost deocamdată prelungit Fast pentru a impresiona Xi dorește „prudență” din partea SUA în ce privește Taiwanul „Capcana lui Tucidide” și riscul strategic Diferențe în privința IA

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a primit joi pe preşedintele chinez Xi Jinping la Casa Albă, discuţiile privind comerţul, inteligenţa artificială şi rivalitatea strategică tot mai accentuată dintre cele două ţări aflându-se în centrul atenţiei în cadrul unei vizite de stat fastuoase, relatează Reuters, care prezintă câteva concluzii importante desprinse până acum din întâlnirea liderilor celor mai mari două puteri ale lumii.

Acordul comercial a fost deocamdată prelungit

SUA au obţinut săptămâna aceasta o prelungire a armistiţiului comercial - dar una de scurtă durată. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că cele două părţi au convenit să prelungească cu două luni un acord comercial care a pus capăt războiului comercial de anul trecut şi care urma să expire în noiembrie. Prelungirea le-ar oferi Washingtonului şi Beijingului „mai mult timp pentru a vedea ce pot face pe frontul economic”, a spus el.

Însă, în loc să consolideze un acord durabil, prelungirea pare să amâne problemele centrale - tarifele, achiziţiile chineze, aprovizionarea cu pământuri rare şi restricţiile tehnologice - pentru următoarea rundă de negocieri.

Bessent a declarat miercuri că Beijingul îşi îndeplineşte obligaţia din acordul anterior de a cumpăra 25 de milioane de tone de soia, dar rămâne în urmă cu angajamentul de a achiziţiona alte produse agricole în valoare de 17 miliarde de dolari.

Oficialii americani au afirmat că livrările de pământuri rare sunt, de asemenea, insuficiente, un alt semn că există în continuare discrepanţe semnificative.

Pentru companii, rezultatul este o formă familiară de instabilitate: ratele tarifare rămân mai scăzute deocamdată, dar deciziile trebuie totuşi luate pe fondul unei politici în continuă schimbare.

Fast pentru a impresiona

Pentru Trump, vizita lui Xi la Casa Albă a reprezentat o ocazie de a etala un Washington remodelat după chipul său.

După ce Xi l-a invitat pe Trump la Beijing să viziteze un templu din dinastia Ming şi o grădină retrasă, înconjurată de ziduri, rar deschisă străinilor, preşedintele american i-a întors favoarea cu un spectacol de alt fel: soldaţi purtând peruci şi pălării cu trei colţuri au mărşăluit în formaţie şi au cântat în Grădina Trandafirilor, reproiectată pentru a arăta ca un club de golf al lui Trump.

Avioane de vânătoare şi bombardiere au survolat zona în timpul ceremoniilor organizate miercuri şi joi, unul dintre ele fiind atât de zgomotos încât l-a făcut pe Trump să tresară.

Când jurnaliştii de la Casa Albă au fost chemaţi să acopere întâlnirea celor doi lideri, nu a fost pentru a-i auzi vorbind despre problemele importante de stat. În schimb, a fost pentru a-i urmări vizitând elicopterul "Marine One" şi Peluza de Sud a Casei Albe, recent reamenajată, dotată cu un heliport mare, pe care era inscripţionată sigla prezidenţială.

În faţa reporterilor, Trump a evitat întrebările referitoare la discuţiile politice dintre cei doi. "Îi place granitul de calitate", a spus Trump despre Xi. "O întâlnire excelentă", a adăugat el.

Xi dorește „prudență” din partea SUA în ce privește Taiwanul

Aşa cum era de aşteptat, Xi l-a presat pe Trump în legătură cu problema Taiwanului, afirmând, potrivit agenţiei oficiale de ştiri a Chinei, că Beijingul speră ca Statele Unite să „abordeze problema Taiwanului cu prudenţă”. Serviciul în limba engleză al agenţiei a menţionat, de asemenea, că Xi speră ca SUA să se opună independenţei Taiwanului.

Aceasta ar fi o versiune mai dură a formulării de lungă durată a Washingtonului, conform căreia nu „susţine” independenţa. Nu există însă semne că administraţia Trump intenţionează să-şi schimbe formularea.

Nu a existat o declaraţie imediată a Casei Albe cu privire la această discuţie, dar oficialii americani evită de mult timp să-şi exprime în mod explicit opoziţia faţă de independenţa Taiwanului. Orice schimbare de limbaj ar ridica semne de întrebare cu privire la hotărârea Washingtonului de a apăra insula şi ar provoca opoziţie în Congres.

„Capcana lui Tucidide” și riscul strategic

Nu pentru prima dată în cadrul întâlnirii cu Trump, preşedintele Xi a invocat „Capcana lui Tucidide”, o teorie academică conform căreia competiţia dintre o putere în ascensiune şi una consacrată tinde să ducă la război. Denumirea porneşte de la istoricul grec Tucidide şi explicaţia sa pentru Războiul Peloponesiac dintre Atena şi Sparta, în secolul al V-lea î.Hr. El scria, în esenţă, că ascensiunea Atenei şi teama pe care aceasta a provocat-o Spartei au făcut războiul inevitabil.

Expresia modernă a fost popularizată de politologul american Graham Allison, de la Harvard, mai ales în contextul rivalităţii SUA - China: China ar fi puterea în ascensiune, iar Statele Unite puterea dominantă. Ideea nu este că războiul este obligatoriu, ci că schimbarea raportului de putere produce tensiuni, curse ale înarmării, neîncredere şi riscul ca o criză relativ minoră să degenereze. Allison a analizat 16 cazuri istorice în care o putere emergentă a contestat una dominantă şi a susţinut că 12 s-au încheiat prin război, iar patru fără război. Metodologia şi selecţia acestor cazuri au fost însă contestate de alţi istorici şi politologi.

Dar în esenţă, „Capcana lui Tucidide” a rămas o expresie care sugerează ideea potrivit căreia, atunci când o putere în ascensiune ameninţă poziţia unei puteri dominante, rivalitatea dintre ele poate crea o dinamică ce face războiul mult mai greu de evitat, chiar dacă niciuna dintre părţi nu şi-l doreşte iniţial.- n.r.).

Deşi liderul chinez a afirmat că riscul „poate fi depăşit”, referirea sa a subliniat modul în care îngrijorările privind un potenţial conflict militar între SUA şi China continuă să planeze asupra relaţiilor dintre cele două mari puteri ale lumii.

Xi a susţinut că ambele naţiuni au de câştigat din cooperare şi de pierdut din confruntare şi a făcut apel la un dialog militar regulat şi la mecanisme mai solide de prevenire a crizelor.

Trump, la rândul său, s-a bazat pe istoria comună a celor două ţări pentru a sublinia potenţialul de cooperare. El a afirmat că acestea ar putea realiza multe urmărind interesele comune, invocând alianţa lor din timpul războiului împotriva Japoniei.

Diferențe în privința IA

Cei doi lideri şi-au exprimat opinii divergente cu privire la inteligenţa artificială.

Trump, care a declarat că IA ar trebui numită „superinteligenţă” (SI), a afirmat într-o postare pe reţelele sociale că doreşte „să o lase exact aşa cum este” şi să se bazeze pe Departamentul de Justiţie al SUA, în loc să impună noi restricţii. El a insistat că China are aceeaşi poziţie.

Însă Xi a declarat joi că, în calitate de naţiuni lider în domeniul IA, China şi SUA trebuie să gestioneze dezvoltarea acesteia. „Avem atât capacitatea, cât şi responsabilitatea de a dezvolta şi gestiona IA în scopuri benefice şi de a ne asigura că dezvoltarea IA se află întotdeauna sub controlul uman şi serveşte bunăstării oamenilor”, a spus Xi.

Unele dintre cele mai importante personalităţi din domeniul IA au participat joi la dineul oficial oferit de Trump la Casa Albă în onoarea lui Xi, printre care Sundar Pichai de la Alphabet, Sam Altman de la OpenAI şi Jensen Huang de la Nvidia.

Editor : B.E.

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