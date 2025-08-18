Live TV

Summitul trilateral Ucraina-Rusia-SUA va avea loc în Europa, la Roma sau Geneva. Budapesta și Helsinki sunt și ele pe listă (Sky News)

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Statele Unite și aliații săi au convenit ca un potențial summit trilateral între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei să aibă loc în Europa.

Potrivit Sky News, diplomații americani au cerut omologilor lor europeni să fie pregătiți pentru o eventuală întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de rezultatul discuțiilor de astăzi de la Washington și al discuțiilor cu liderii europeni.

SUA și aliații săi din UE au convenit că întâlnirea va avea loc în Europa.

În cadrul unei videoconferințe a Coaliției celor dispuși, care a avut loc în weekend, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a propus Roma ca loc de desfășurare, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva.

Se pare că atât Zelenski, cât și Trump preferă Roma, mai precis Vaticanul, în timp ce Putin preferă Geneva.

Atât ministerul italian, cât și cel elvețian de externe insistă că sunt pregătiți să găzduiască discuțiile, iar diplomații UE iau în considerare și alte locații, printre care Budapesta și Helsinki.

Pe 17 august, Zelenski a declarat că vor fi necesare noi sancțiuni împotriva Moscovei dacă Rusia refuză un summit trilateral.

Între timp, Kremlinul a afirmat că posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu participarea Ucrainei nu a fost discutată în cadrul recentelor discuții dintre Trump și Putin din Alaska.

Editor : Sebastian Eduard

