Sună alarmele de raid aerian în Kiev, joi dimineață. Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei a ucis un copil și doi adulți, azi noapte. Cel puțin 12 oameni au fost răniți, spun autoritățile, potrivit CNN. Forțele ucrainene susțin că au doborât toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, însă o clinică medicală și un bloc au fost lovite de resturi ale proiectile dezmembrate de apărarea aeriană. Între timp, Rusia evacuează copii din localităţile limitrofe cu Ucraina bombardate intens timp de câteva zile, şi unde Kremlinul a considerat situaţia „alarmantă”.

Cel puțin 5 răniți, în urma atacurilor asupra regiunii Belgorod

ACTUALIZARE 09:10 Cel puțin cinci persoane au fost rănite în orașul Shebekino din regiunea Belgorod din Rusia, joi dimineață, în urma bombardamentelor ucrainene, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov pe Telegram, potrivit CNN.

„Shebekino este sub foc continuu: la 12 a.m., 3:40 a.m. și 5:15 a.m., forțele armate ucrainene au tras cu rachete Grad în centrul și periferia orașului”, a spus Gladkov. Trei persoane au fost internate în spital, o femeie a fost tratată la fața locului și „există informații despre un bărbat care este inconștient cu multiple răni”, a spus Gladkov, precizând că bărbatul a fost dus la spital.

Sirenele de raid aerian sună din nou la Kiev

ACTUALIZARE 08:35 Sirenele de raid aerian sună din nou în capitala Ucrainei, joi dimineață, relatează The Guardian.

Între timp, administrația militară a Kievului tocmai și-a actualizat informațiile cu privire la loviturile de azi noapte și acum spune că trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil, nu doi copii, așa cum se anunțase anterior.

Alte 12 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, se arată într-o postare Telegram.

Trei morți într-un atac aerian la Kiev

ACTUALIZARE 08:20 După ce a fost vizat de 17 ori în mai, Kievul a fost din nou ţinta unui atac rusesc la primele ore ale dimineţii de 1 Iunie. În noaptea de miercuri spre joi s-au auzit mai multe explozii. Sistemele de apărare aeriană sunt „active”, a anunţat primarul oraşului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

Cel puţin trei persoane au murit, inclusiv doi copii, în acest atac, a indicat el pe reţeaua de socializare, la fel ca şi administraţia militară de la Kiev, notează AFP, potrivit News.ro.

„Trei persoane au murit şi patru au fost rănite în districtul Desnianski”, a scris administraţia militară de la Kiev pe Telegram. „Printre cei trei morţi din district se numărau doi copii (cu vârste de 5-6 şi 12-13 ani)”, potrivit aceleiaşi surse.

„Conform primelor rapoarte ale salvatorilor, au fost găsiţi trei morţi, inclusiv doi copii, şi patru răniţi” în această parte a Kievului, a explicat Vitali Klitschko.

Mai multe rachete ruseşti au fost lansate în direcţia capitalei Ucrainei în această săptămână. Luni, un atac neobişnuit în timpul zilei asupra Kievului i-a determinat pe locuitori să se adăpostească.

Ucrainenii au doborât toate cele 10 rachete lansate de Rusia peste noapte, anunță autoritățile

ACTUALIZARE 07:50 Forțele aeriene ucrainene au distrus toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, a anunțat joi Statul Major al Forțelor Armate, potrivit CNN.

Forțele ruse au vizat „infrastructura civilă și critică” cu rachete cu rază scurtă de acțiune Iskander, a spus Statul Major.

Resturile căzute de la rachete au deteriorat o clinică pentru copii, două școli și o secție de poliție, potrivit administrației militare a orașului Kiev într-o postare Telegram. De asemenea, o clădire de locuințe a fost avariată în urma exploziei.

Rusia evacuează copii din zonele frontaliere cu Ucraina bombardată

ACTUALIZARE 07:40 Rusia a început miercuri evacuarea copiilor din localităţile limitrofe cu Ucraina bombardate intens timp de câteva zile, şi unde Kremlinul a considerat situaţia „alarmantă”.

Guvernatorul Belgorodului a anunţat, miercuri, începerea evacuării copiilor din două localităţi din regiune care au fost supuse atacurilor de artilerie şi de mortiere, potrivit AFP.

Atacurile se înmulţesc pe teritoriul Rusiei de săptămâni, culminând cu un atac fără precedent cu drone asupra Moscovei, marţi, şi o incursiune armată spectaculoasă săptămâna trecută în regiunea Belgorod, la graniţa cu Ucraina.

Peste 1000 de copii vor fi evacuaţi

La rândul lor, forţele ruse, care conduc ofensiva împotriva Ucrainei din februarie 2022, au lansat în această săptămână mai multe valuri de atacuri masive asupra capitalei, Kiev, cu rachete şi drone explozive.

„Astăzi, un prim grup de 300 de copii va fi trimis la Voronezh”, un oraş situat la aproximativ 250 km nord-est de Belgorod, deci mai departe de graniţa cu Ucraina, a declarat Viatcheslav Gladkov, guvernatorul Belgorodului.

Alţi peste 1.000 de copii vor fi evacuaţi în alte provincii în zilele următoare, a adăugat el. Această decizie a fost luată din cauza situaţiei care s-a „deteriorat” în regiune, care a suferit aproximativ 260 de atacuri de mortiere şi artilerie doar marţi, potrivit lui Vyacheslav Gladkov.

„Bombardarea ţintelor civile continuă”

O persoană a fost ucisă marţi seara şi patru au fost rănite în alte atacuri „masive” din noaptea de marţi până miercuri, a spus guvernatorul.

„Suntem cu adevărat îngrijoraţi de această situaţie. Bombardarea ţintelor civile continuă” la Belgorod, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Nu am auzit nici măcar un cuvânt de condamnare din partea Occidentului”, a spus el. „Situaţia este cu adevărat alarmantă. Se iau măsuri”, a adăugat el, fără a detalia.

Această recunoaştere a îngrijorării vine într-un moment în care Rusia pare să nu poată opri atacurile care s-au înmulţit pe teritoriul său de săptămâni întregi şi când Ucraina este în proces de finalizare a pregătirilor pentru contraofensiva sa împotriva forţelor ruse.

Zelenski: Regiunea Odesa este una dintre bazele securităţii pentru întregul nostru sud şi, prin urmare, pentru ţară

ACTUALIZARE 07:35 Preşedintele Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri seara compatrioţilor de la Odesa, anunţând că a făcut aici o vizită de lucru şi că a vorbit despre întărirea apărării acestui port cheie de la Marea Neagră, care a fost vizat în această săptămână de un atac semnificativ al Rusiei.

„La Odesa, am avut o întâlnire specială şi îndelungată cu privire la situaţia socială şi de securitate din regiune. Cu conducerea regiunii, armata şi forţele de ordine. Regiunea este o prioritate din toate punctele de vedere. Regiunea Odesa este una dintre bazele securităţii pentru întregul nostru sud şi, prin urmare, pentru ţară”, a declarat Zelenski, potrivit News.ro.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei a obţinut rezultate foarte importante în regiunea Odesa în ceea ce priveşte combaterea sabotorilor ruşi”, a menţionat Volodimir Zelenski. „Generalul Moskalov a prezentat un raport cu privire la situaţia din zonele de responsabilitate ale grupurilor operaţionale şi strategice de trupe din Odesa. Am analizat în detaliu modul de consolidare a apărării”, a spus preşedintele ucrainean în alocuţiunea către compatrioţi transmisă miercuri seară.

Portul Odesa a fost bombardat, luni, de ruşi, care susţin că au distrus ultima navă de război a Ucrainei.

Zelenski a spus că a avut la Odesa o discuţie şi cu Statul Major, primind rapoarte de la comandanţi şi şefii serviciilor de informaţii şi a subliniat că o atenţie specială se acordă coridorului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagră. El a acuzat Moscova că nu respectă Iniţiativa pentru transportul cerealelor şi că blochează în continuare unul dintre cele trei porturi ucrainene de unde pot pleca navele cu grâne.

„Lumea ştie ce rol fundamental joacă exporturile noastre maritime de cereale pentru securitatea alimentară. Şi, în general, securitatea în Marea Neagră, eficacitatea dreptului internaţional privind navigaţia reprezintă un factor de securitate important la nivel mondial. Toate ţările maritime ale lumii văd acum ce ar putea ameninţa porturile şi apele lor, dacă Rusia reuşeşte să blocheze navigaţia în Marea Neagră. Permiteţi-mi să vă dau doar un singur exemplu. În prezent, dintre cele trei porturi convenite în cadrul Iniţiativei pentru cereale din Marea Neagră, portul Pivdenni este efectiv blocat. Peste un milion şi jumătate de tone de produse agricole au fost acumulate numai în Pivdenni. Şi este vorba de cereale care sunt aşteptate de cel puţin zece ţări, inclusiv Turcia, Egipt, Bangladesh şi China. Este evident: cu cât mai puţine alimente sunt furnizate acestor ţări şi regiuni, cu atât preţurile alimentelor sunt mai mari, cu atât mai mulţi oameni din aceste ţări pierd din bugetele lor de familie. Adică, blocada unui port din Ucraina creează riscuri extrem de grave pentru diferite naţiuni. În special, pentru acele ţări cu care Rusia încearcă, de asemenea, să facă speculă”, a arătat Zelenski.

Drone asupra Moscovei - Purtătorul de cuvânt al ambasadei Rusiei în Franţa admite „breşe” în apărare

ACTUALIZARE 07:30 În urma unui atac fără precedent cu drone asupra Moscovei şi a regiunii sale, Alexander Makogonov, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Rusiei în Franţa, a vorbit miercuri la BFM TV. Potrivit acestuia, neutralizarea celor opt drone - trimise de Ucraina potrivit Moscovei, chiar dacă Kievul neagă orice implicare - demonstrează mai presus de toate eficienţa sistemului de apărare antiaeriană rusesc.

„Faptul că dronele au fost doborâte sau neutralizate de apărarea antiaeriană rusă spune multe despre capacitatea sistemului nostru de apărare”, a susţinut el la postul TV.

În urma atacului, Vladimir Putin a acuzat Ucraina că vrea să „terorizeze Rusia” şi să „intimideze cetăţenii ruşi”, în timp ce s-a declarat „mulţumit” de apărarea antiaeriană rusă, care a interceptat dronele. Preşedintele rus a considerat că acest atac a fost un răspuns la o recentă lovitură rusă asupra sediului serviciilor militare de informaţii ucrainene. Kievul nu a vorbit despre atacul asupra acestei clădiri.

Aceste incidente, care au provocat doi răniţi uşor conform autorităţilor ruse, au determinat furia mai multor actori din războiul din Ucraina, începând cu şeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, care a arătat cu degetul inacţiunea statului-major reprezentat de ministrul Apărării Serghei Şoigu.

Miercuri, Alexander Makogonov a recunoscut potenţiale defecte în anticiparea acestor atacuri, care s-au multiplicat în ultimele săptămâni în Rusia. „Este ceva de lucrat. (...) Rusia este o ţară mare, se poate imagina că sunt breşe în sistemul de apărare, care trebuie umplute”, a recunoscut el. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ambasadei ruse a avertizat Ucraina că Rusia ar putea riposta la acest atac. „Rusia îşi rezervă dreptul de a răspunde, răzbunarea este un fel de mâncare servită rece”.

