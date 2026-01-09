Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin.

Conform informațiilor publicate de „Caucasian Knot”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat Statelor Unite, după arestarea cu succes lui Maduro, să intensifice presiunea asupra Rusiei prin răpirea lui Kadîirov. Zelenski consideră că o astfel de operațiune ar putea influența conducerea rusă. Kadîrov a răspuns afirmând că Zelenski dorește să-și atingă obiectivele prin intermediul altora.

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost inclus pe lista persoanelor căutate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ca fugar. El este acuzat de „acțiuni militare agresive”. SBU l-a acuzat, de asemenea, pe Kadîrov de încălcarea legilor și obiceiurilor de război.

„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe Zelenski la Groznîi ca „criminal de război” dacă primesc ordinul”, a declarat Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov, ca replică la declarația președintelui ucrainean.

Mass-media cecenă a raportat că declarația lui Adam Kadîrov, făcută ca răspuns la propunerea lui Vladimir Zelenski către Statele Unite de a-l reține pe șeful Ceceniei, a fost larg difuzată. Adam Kadîrov a descris remarca lui Zelenski despre tatăl său ca fiind o insultă și a promis că „nu va rămâne fără răspuns”. „Nu uităm și nu iertăm astfel de lucruri”, a spus el.

La vârsta de 17 ani, Adam Kadîrov a primit multimple funcții în administrația tatălui său.

„Dacă comandantul suprem Vladimir Vladimirovici Putin sau tatăl meu vor da ordinul, te vom găsi oriunde te-ai afla, și este doar o chestiune de timp. Nu vom anunța nicio operațiune. Pur și simplu vom veni să te luăm (...) și te vom aduce aici, la Groznîi. Nu ca președinte, ci ca un criminal de război”, a declarat el.

Editor : Sebastian Eduard