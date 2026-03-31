O convorbire bombă, scursă în presă, sugerează că ministrul ungar de Externe era într-adevăr dispus să promoveze interesele Moscovei în cadrul Uniunii Europene, așa cum a dezvăluit recent presa internațională. O investigație realizată de publicația independentă rusă The Insider, împreună cu FRONTSTORY, VSquare, Delfi Estonia și Centrul de Investigații Ján Kuciak (ICJK), arată că ministrul ungar de Externe, Peter Szijjártó a transmis în mod repetat informații sensibile UE și a încercat să relaxeze sancțiunile împotriva unor persoane apropiate Rusiei.

Într-o convorbire, Lavrov cere ridicarea sancțiunilor împotriva surorii oligarhului Alișer Usmanov — Szijjártó răspunde că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește deja o propunere.

Ulterior, aceasta a fost scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

Înainte de a încheia convorbirea, Szijjártó a menționat, de asemenea, vizita la noul sediu al Gazprom și a adăugat: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră.”

Potrivit oficialilor serviciilor de informații europene, tonul schimburilor de replici seamănă mai degrabă cu cel dintre un „coordonator și o sursă” decât cu cel dintre doi oficiali egali.

Ce dezvăluie investigația

La doar o oră după ce ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a sosit la Budapesta din Sankt Petersburg, pe 30 august 2024, a primit un telefon de la omologul său rus, Serghei Lavrov. Lavrov i-a spus că Szijjártó fusese citat în toate mass-media rusești în urma vizitei sale.

„Am spus ceva greșit?”, a întrebat Szijjártó.

„Nu, nu, nu. Spuneau doar că lupți pragmatic pentru interesele țării tale.”

Motivul apelului lui Lavrov a fost o cerere: oligarhul rus Alișer Usmanov dorea ca sora sa, Gulbahor Ismailova, să fie scoasă de pe listele de sancțiuni ale UE, iar Szijjártó promisese că îl va ajuta. Usmanov, un magnat ruso-uzbek, și-a acumulat averea în minerit, industrie, telecomunicații și mass-media. El a fost descris ca unul dintre oamenii de afaceri preferați ai lui Putin, având „legături deosebit de strânse” cu președintele rus.

„Uite, te sun la cererea lui Alisher, iar el tocmai m-a rugat să-ți reamintesc că faci ceva în legătură cu sora lui”, a spus Lavrov.

„Da, absolut”, a răspuns Szijjártó. „Situația este următoarea: împreună cu slovacii, vom înainta Uniunii Europene o propunere de a o scoate de pe listă. O vom înainta săptămâna viitoare și, întrucât va începe noua perioadă de revizuire, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul pentru a o scoate de pe listă.”

Lavrov s-a arătat mulțumit și și-a exprimat aprecierea pentru „sprijinul și lupta dumneavoastră pentru egalitate în toate domeniile” a lui Szijjártó.

Odată îndeplinit scopul principal al discuției, Lavrov și Szijjártó au continuat să se apropie pe fondul disprețului comun față de Uniunea Europeană, în special față de țările cu o orientare pro-Ucraina.

Amândoi l-au criticat pe Josep Borrell, pe atunci Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, pe care Lavrov l-a numit „cea mai mare dezamăgire” a sa, iar Szijjártó l-a caracterizat peiorativ drept „Bidenul european”.

Socialistul spaniol, a remarcat Lavrov, fusese mult mai „rezonabil” atunci când reprezenta doar interesele Madridului în calitate de ministru de Externe, înainte de numirea sa în Comisia Europeană, funcție în care un comisar nu poate acorda prioritate țării sale natale în detrimentul blocului în general. „Deci nu poți, nu poți menționa țara ta, dar trebuie să menționezi genul tău, nu-i așa?”, l-a întrebat Lavrov, incredul, pe Szijjártó, care rezumase aceste protocoale birocratice.

Înainte de a închide telefonul, maghiarul a vorbit cu entuziasm despre noul sediu al Gazprom pe care îl vizitase în Rusia, adăugând: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

După șapte luni, Ismailova a fost scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

Kim Philby al Ungariei

Această convorbire telefonică dintre cei doi miniștri de Externe, una dintre numeroasele discuții purtate între 2023 și 2025, scoate în evidență relația extrem de cordială dintre Szijjártó, care reprezintă un stat membru al UE și al NATO, și Lavrov, care reprezintă o națiune care a invadat și a ocupat o țară europeană, în timp ce duce un război hibrid care include acte de incendiere și sabotaj îndreptate împotriva țărilor de pe flancul estic al NATO. Convorbirile conțin informații sensibile despre deliberările interne atât ale Budapestei, cât și ale Bruxelles-ului, care sunt, fără îndoială, de interes pentru Kremlin. De asemenea, ele oferă dovezi clare despre modul în care Rusia se află în secret în spatele eforturilor Ungariei și Slovaciei de a împiedica sancțiunile UE împotriva persoanelor sau entităților ruse.

În schimburile sale de informații cu Lavrov, Szijjártó pare deferent, la limita servilismului. „Dacă eliminați numele și arătați aceste conversații oricărui ofițer de operațiuni, acesta va jura că aceasta este transcrierea unui ofițer de informații care își lucrează informatorul”, a spus un ofițer superior de informații european după ce a analizat o copie tipărită a conversațiilor.

Transcrierile și înregistrările audio ale convorbirilor dintre Lavrov și Szijjártó, precum și ale convorbirilor lui Szijjártó cu alți oficiali ai guvernului rus, au fost obținute și confirmate de un consorțiu de agenții de știri de investigație format din VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider și Centrul de Investigații Ján Kuciak (ICJK).

Disponibilitatea aparentă a lui Szijjártó, în calitate de înalt oficial al guvernului ungar, de a acționa discret în interesul Rusiei la nivelul UE poate ajuta la explicarea motivului pentru care Moscova depune eforturi semnificative pentru a-i menține la putere pe Viktor Orbán și partidul său pro-Kremlin, Fidesz.

Sondajele independente sugerează că Orbán se află într-o poziție defavorabilă înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, partidul de centru-dreapta Tisza, condus de contracandidatul Péter Magyar, deținând un avans puternic. Pe măsură ce campania lui Orbán se confruntă cu dificultăți, se pare că Rusia intervine pentru a-l ajuta și în moduri ascunse. Conform unui articol anterior al VSquare, Kremlinul l-a desemnat pe Serghei Kirienko – adjunct al șefului de cabinet al lui Vladimir Putin și arhitect cheie al operațiunilor de influență politică ale Rusiei – să sprijine în secret campania lui Orbán. Kirienko a jucat anterior un rol esențial în organizarea activităților de interferență electorală din Moldova.

În același timp, campania lui Orbán a preluat din ce în ce mai mult discursul Kremlinului: organizând provocări împotriva Ucrainei și acuzând personalitățile din opoziție și criticii că acționează ca reprezentanți sau spioni ai Ucrainei, respingând sau ridiculizând în același timp acuzațiile privind propriile lor legături cu Rusia.

Relația dintre cei doi nu a fost documentată până acum prin înregistrări telefonice

Relația de prietenie dintre Szijjártó și Lavrov, deși menționată anterior în presă, nu a fost niciodată documentată până acum prin înregistrări telefonice scurse în presă care să demonstreze amploarea reală a complicității lor.

Pe lângă faptul că a îndeplinit ceea ce i s-a cerut, Szijjártó îl ținea în mod regulat la curent pe Lavrov cu detalii privind discuțiile presupuse a fi confidențiale ale diplomaților europeni.

De exemplu, în aceeași convorbire telefonică din 30 august 2024 cu Lavrov, imediat după discuția lor despre scoaterea de pe listă a lui Ismailova, Szijjártó a dezvăluit și detaliile reuniunii Consiliului Afacerilor Externe al UE la care participase cu o zi înainte.

„Și a fost o nebunie, știi, când Landsbergis a spus că noi contribuim cu 12% la fiecare rachetă și proiectil”, i-a spus Szijjártó lui Lavrov, referindu-se la ministrul de Externe al Lituaniei de atunci, Gabrielius Landsbergis, care susținuse că Rusia își finanțează parțial războiul prin profiturile din gaz și petrol obținute de la clienți europeni precum Ungaria și Slovacia.

„I-am spus: «Prietene, nu ai dreptate, pentru că europenii contribuie mult mai mult… Nu doar slovacii și noi cumpărăm gaz și petrol direct de la Rusia, ci voi toți cumpărați aceleași produse de la ei prin intermediul… Indiei, Kazahstanului.»”

Când a fost contactat pentru a comenta, Landsbergis a confirmat detaliile din culisele reuniunii miniștrilor de externe ai UE. „Pot confirma că acesta este un schimb real de replici din timpul unuia dintre Consiliile Afacerilor Externe”, a spus Landsbergis. „Se pare că, în tot acest timp, Putin a avut și încă mai are o cârtiță la toate reuniunile oficiale ale UE și NATO. Dacă se dorește menținerea integrității acestor reuniuni, ar fi oportun să se interzică Ungariei participarea la toate acestea. Fiecare generație are un Kim Philby” – o referință la celebrul spion KGB din perioada Războiului Rece din cadrul Serviciului Secret Britanic. „Se pare că Péter Szijjártó joacă acest rol cu entuziasm.”

Această analogie merge puțin mai adânc decât o simplă figură de stil. Philby și Szijjártó au primit amândoi cea mai înaltă distincție sovietică sau rusă care poate fi acordată unui străin: Ordinul Prieteniei. Distincția lui Szijjártó a fost acordată oficial de Vladimir Putin, dar i-a fost înmânată fizic de Lavrov pe 30 decembrie 2021.

Eliminarea numelor

Eforturile lui Szijjártó de a obține scoaterea fratelui lui Usmanov de pe lista sancțiunilor UE nu au fost singurul caz în care a acționat pentru relaxarea sancțiunilor economice asupra rușilor cu relații. Ismailova a fost eliminată de pe listă alături de omul de afaceri rus Viatcheslav Moshe Kantor și de ministrul Sportului al țării, Mihail Degtiariov. După cum a raportat RFE în martie 2025, această mișcare a venit după ce Ungaria și Slovacia au amenințat că vor bloca prelungirea cu șase luni a sancțiunilor UE – inclusiv înghețarea activelor și interdicțiile de viză – care vizează entități și persoane fizice legate de Rusia (printre care și Lavrov).

Un diplomat european implicat îndeaproape în negocierile privind sancțiunile dintre cele 27 de state membre ale UE a declarat că, deși se bănuia de mult timp că Ungaria și Slovacia divulgau detalii despre negocieri către Moscova, era important că acum existau dovezi concrete care să demonstreze acest lucru.

„Ungaria îndeplinește în mod clar ordinele politice venite din Rusia”, a spus această sursă când reporterii i-au arătat fragmente din transcrierile convorbirilor telefonice ale celor doi miniștri.

Deși UE a sancționat aproximativ 2.700 de cetățeni și entități rusești pentru rolul lor în facilitarea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, blocul comunitar trebuie să voteze la fiecare șase luni cu privire la prelungirea sancțiunilor. Deciziile se iau prin consens, ceea ce înseamnă că toate cele 27 de state membre trebuie să fie de acord. Acest lucru conferă Ungariei o pondere disproporționată, deoarece poate amenința că va bloca continuarea întregului regim de sancțiuni dacă anumite persoane nu sunt scoase de pe listă.

Cum procedează Ungaria și Slovacia

Același diplomat european, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că Ungaria și Slovacia încep de obicei negocierile cu o listă mai lungă de nume rusești pe care cer să fie scoase de pe listă. „Nu folosesc argumente juridice, ci spun pur și simplu că nu vor ca acele persoane să figureze pe lista sancțiunilor din motive politice”, a explicat sursa.

Pe măsură ce negocierile avansează, Budapesta și Bratislava își reduc de obicei lista la doar două sau trei persoane, așa cum a fost cazul cu Ismailova, Kantor și Degtiariov.

Ismailova este una dintre cele două surori ale lui Usmanov. Ea a fost sancționată de Marea Britanie, Statele Unite, Ucraina și Estonia. Tallinn a sancționat-o din nou după ce a fost eliminată de pe lista UE la inițiativa Ungariei și Slovaciei.

Usmanov însuși este sancționat de o serie de jurisdicții, inclusiv UE, Statele Unite, Canada și Marea Britanie, ca urmare a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

În cadrul proiectului său Russian Asset Tracker, OCCRP a asociat oligarhul cu peste o duzină de proprietăți de lux din întreaga Europă, precum și cu conturi bancare, ambarcațiuni și aeronave. Conform acestui proiect, valoarea minimă a activelor lui Usmanov depășește 3,4 miliarde de dolari.

Un reprezentant al lui Usmanov a declarat pentru OCCRP la acea vreme că acesta nu a beneficiat niciodată de sprijinul guvernului rus, nici de privatizarea întreprinderilor de stat. Reprezentantul a afirmat că averea lui Usmanov a fost obținută exclusiv prin investiții transparente și gestionarea activelor, adăugând că proprietatea asupra majorității bunurilor lui Usmanov a fost transferată familiei sale, iar el le poate folosi doar pe bază de închiriere.

Joachim Nikolaus Steinhöfel, reprezentantul legal al lui Usmanov și Ismailova, cu sediul în Hamburg, a refuzat să răspundă la întrebări privind natura discuției dintre Lavrov și Szijjártó despre clienții săi.

„Întrebările dumneavoastră se bazează pe presupunerea inadmisibilă că clienții mei ar fi fost cumva la curent cu conversațiile confidențiale care ar fi avut loc între terți”, a scris Steinhöfel într-un e-mail, adăugând că „în ultimii ani, mulți lideri politici contemporani proeminenți s-au pronunțat cu privire la necesitatea ridicării sancțiunilor împotriva lui A. Usmanov. Acest lucru se aplică cu atât mai mult ridicării sancțiunilor împotriva surorii sale, care a fost supusă acestor măsuri într-un mod absurd, exclusiv din cauza legăturilor sale familiale.”

Steinhöfel a menționat, de asemenea, că în ultimii patru ani, Usmanov a câștigat peste douăzeci de procese împotriva mass-media, a unor personalități publice și a unor politicieni „care au difuzat diverse afirmații false despre el”.

De când au fost sancționați, Usmanov și cele două surori ale sale au depus eforturi considerabile pentru a se elibera de această povară, mergând până la a intenta procese împotriva mass-media. Cealaltă soră a sa, Saodat Narzieva, a reușit să-și scoată numele de pe lista UE după doar cinci luni.

Având în vedere că Rusia, Ungaria și Slovacia au reușit anul trecut să obțină scoaterea de pe listă a lui Ismailova, singurul frate rămas este chiar Usmanov.

În timpul ultimei runde de negocieri privind prelungirea sancțiunilor, din martie, Slovacia și Ungaria au continuat să facă presiuni asupra blocului comunitar pentru ca și el să fie eliminat.

„De data aceasta, negocierile s-au desfășurat vineri seara până sâmbătă dimineața devreme, pe 14 martie, când Slovacia a declarat în cele din urmă că este de acord să prelungească sancțiunile cu numele lui Usmanov și (Mihail) Fridman pe listă”, potrivit diplomatului UE citat anterior.

Dacă cele 27 de state membre nu ar fi fost de acord cu acest lucru până pe 15 martie, sancțiunile împotriva tuturor celor 2.700 de persoane și entități ar fi expirat.

Ajutor de la un aliat din afara UE

În eforturile lor de a readuce familia Usmanov pe piețele internaționale, ungarii și slovacii sunt susținuți de un puternic aliat din afara UE. La începutul lunii martie, înainte de runda cheie a ultimelor negocieri, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a trimis o scrisoare prim-ministrului slovac Robert Fico, numindu-l pe Usmanov „un prieten drag”.

Erdogan a lăudat transparența și spiritul caritabil al lui Usmanov: „El a susținut proiecte culturale, umanitare și sportive care promovează deschiderea țărilor din Asia Centrală către Occident, contribuind în același timp în mod semnificativ la consolidarea legăturilor umane în cadrul lumii turcice.”

Președintele turc l-a informat, de asemenea, pe Fico despre scrisorile comune pe care Organizația Statelor Turcice, împreună cu liderii din Azerbaidjan, Kazahstan, Republica Kârgâzstan și Uzbekistan, le-au trimis fostului președinte al Consiliului UE, Charles Michel, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am luat inițiative și cu anumiți lideri ai UE”, a adăugat Erdogan, calificând sancțiunile împotriva lui Usmanov și a membrilor familiei sale drept o „practică nedreaptă”.

Diplomatul UE implicat în negocierile privind sancțiunile UE a confirmat că scrisoarea pentru scoaterea lui Usmanov de pe listă în ultima rundă de negocieri privind sancțiunile a fost prezentată de Slovacia și semnată de Erdogan. Ungaria a susținut scoaterea de pe listă atât a lui Usmanov, cât și a lui Fridman, miliardarul rus care a cofondat gigantul financiar Alfa Group.

„Mi se pare ciudat că țări terțe vor să influențeze deciziile UE privind sancțiunile, iar ordinele lor sunt prezentate de Ungaria sau Slovacia”, a spus diplomatul. „UE efectuează evaluări juridice pentru a decide cu privire la sancționare, dar apoi vom primi un ordin politic de a retrage unul sau alt nume de pe listă. UE trebuie să ia singură aceste decizii.”

„Negocierile privind revizuirea semestrială regulată a regimului de sancțiuni pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei s-au încheiat pe 15 martie 2026”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei într-o declarație adresată partenerilor consorțiului. Acesta a refuzat să „comenteze sau să dezvăluie detalii despre pozițiile sale de negociere sau ale altor state membre, întrucât negocierile sunt confidențiale.”

Lupta împotriva sancțiunilor

Scutirea economică pentru Ismailova și Usmanov nu este singurul caz în care Ungaria a acționat în secret în numele Kremlinului la Bruxelles.

Au fost obținute materiale referitoare la o conversație separată în care Szijjártó i-a raportat unui alt înalt oficial rus, viceministrul Energiei Pavel Sorokin, că face tot posibilul pentru a „abroga” un pachet crucial de sancțiuni UE care vizează flota fantomă a Rusiei de petroliere sub pavilion fals — mijlocul prin care Moscova eludează sancțiunile energetice occidentale.

Într-o conversație cu Sorokin, un fost bancher de la Morgan Stanley educat la Londra și „arma secretă” a lui Putin în atenuarea sancțiunilor occidentale în domeniul energetic, Szijjártó s-a oferit să elimine băncile ruse propuse pentru desemnare de către UE. Szijjártó i-a cerut chiar rusului să-i furnizeze argumente cu privire la motivul pentru care acest lucru ar fi în interesul Ungariei.

Într-o convorbire telefonică din 30 iunie 2025 cu Sorokin, Szijjártó s-a plâns că UE a refuzat să-i arate documente legate de sancționarea propusă a 2Rivers, o companie cu sediul în Dubai care comercializează petrol rusesc. „Pentru că spun că nu există un interes clar al Ungariei pe care să îl poată identifica și, prin urmare, Ungaria nu le poate cere în mod legal să fie scoase de pe listă”, a explicat Szijjártó după ce Sorokin a întrebat de ce Budapesta a fost lăsată pe dinafară.

Potrivit UE, 2Rivers, cunoscută anterior sub numele de Coral Energy, a fost unul dintre actorii-cheie în vânzarea petrolului rusesc prin propria flotă fantomă de petroliere și în ascunderea originii țițeiului provenit de la gigantul energetic de stat rus Rosneft, aflat acum sub sancțiuni americane. 2Rivers vinde apoi țițeiul la un preț superior celui plafonat la nivel internațional și alimentează mașina de război a Rusiei cu venituri vitale. În decembrie 2024, Marea Britanie a sancționat 2Rivers și rețeaua sa de comercializare a petrolului.

Nu este clar ce interes ar putea avea Ungaria – o țară fără ieșire la mare care primește petrol prin conducte – în încercarea de a menține operațiunile flotei fantomă a Rusiei. Dar beneficiul pentru Rusia este evident.

După ce a raportat că nu a avut succes cu 2Rivers, Szijjártó i-a împărtășit lui Sorokin detalii despre stadiul negocierilor în curs privind cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni al UE.

Ministrul de Externe ungar i-a explicat oficialului rus că votul nu era încă pe ordinea de zi datorită unei amânări aranjate de Ungaria și Slovacia, care urma să rămână în vigoare până când UE ar fi fost de acord să „facă o excepție” pentru aceste țări și să „ne permită să continuăm să cumpărăm gaz și petrol rusesc”.

Cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni a fost propus de Comisia Europeană pe 10 iunie 2025, dar Szijjártó a anunțat public pe 23 iunie că Ungaria și Slovacia îl blochează. Oficial, el a susținut că acest lucru era „un răspuns la planurile Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de energie din Rusia”. După o săptămână, însă, în convorbirea sa cu Sorokin, Szijjártó a vorbit cu totul altfel despre activitățile și obiectivele reale ale Ungariei la Bruxelles.

„Fac tot ce pot. Am eliminat deja 72 de entități de pe listă, dar erau 128”

Szijjártó i-a spus lui Sorokin că se opune întregului pachet de sancțiuni și încearcă să salveze cât mai multe entități rusești. „Fac tot ce pot pentru a-l abroga. Problema este că am eliminat deja 72 de entități de pe listă, dar erau 128. Încerc să continui, dar trebuie să spun că acest lucru este în interesul Ungariei”, a spus Szijjártó.

Din conversație nu reiese clar la ce anume se referea Szijjártó când a menționat cele 72 și 128 de entități rusești.

„Dacă ei (personalul lui Sorokin) mă pot ajuta să identific efectele directe și negative asupra Ungariei, le-aș fi foarte recunoscător”, a adăugat el, „pentru că, dacă pot demonstra așa ceva, mi-ați oferi o oportunitate complet diferită.”

Convorbirea este dovada că ministrul ungar de Externe nu numai că folosește argumente formulate de ruși atunci când încearcă să dilueze sancțiunile UE împotriva Rusiei — ci le solicită în mod activ de la oficialii ruși.

Potrivit Kinga Redłowska, expertă de frunte în sancțiuni și șefă a CFS Europe la think tank-ul londonez RUSI, „Din punct de vedere juridic, rămâne o bază politică legitimă pentru un stat membru să refuze consimțământul într-un sistem bazat pe unanimitate. Utilizarea acestui argument de către Ungaria servește unui dublu scop. Pe plan intern, îi permite lui Viktor Orbán să consolideze o narațiune anti-ucraineană. La nivelul UE, îi oferă un avantaj pentru a obține concesii în domenii fără legătură, precum finanțarea UE sau disputele privind statul de drept.”

Deși această strategie îl poate ajuta pe Orbán și pe guvernul său asediat, a permite unui vecin agresiv să cucerească și să dețină mai mult teritoriu european suveran contravine interesului național al Ungariei. „Slăbirea sancțiunilor riscă să consolideze economia de război a Rusiei, subminând interesele de securitate mai largi ale tuturor statelor membre ale UE, inclusiv ale Ungariei însăși.”

Discuția dintre Szijjártó și Sorokin a abordat și băncile ruse care se aflau în vizorul celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni al UE. „Spune-mi numele acelor bănci, pot verifica dacă se află pe listă sau nu, voi verifica temeiul juridic și apoi voi face tot ce pot”, i-a spus Szijjártó lui Sorokin. „Știu că vor să includă Sankt Petersburg Bank pe listă, pe care am reușit să o elimin; au vrut, de asemenea, să includă pe listă o altă bancă legată de proiectul Paks, și am reușit să o elimin.”

După săptămâni de întârzieri din partea Ungariei și Slovaciei, Uniunea Europeană a adoptat în cele din urmă cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni pe 18 iulie 2025. 2Rivers a fost inclusă în pachet, ceea ce a determinat-o să înceapă procesul de dizolvare. Măsurile au reprezentat, de asemenea, o lovitură semnificativă pentru flota fantomă a Rusiei și eforturile acesteia de a eluda sancțiunile petroliere.

Cu toate acestea, rămâne neclar cât de mare ar fi putut fi impactul fără eforturile lui Szijjártó.

Dezvăluirea The Washington Post

În martie 2026, Washington Post a relatat că Szijjártó a împărtășit în mod regulat informații prin telefon cu Lavrov în timpul pauzelor din discuțiile UE, aproape în timp real. „Practic, la fiecare reuniune a UE de-a lungul anilor, Moscova a fost prezentă la masa negocierilor”, a declarat un oficial european de securitate pentru Post, care nu a avut transcrierile mot-à-mot ale acestor convorbiri.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk și Gabrielius Landsbergis, fostul ministru de Externe lituanian, au confirmat aproape imediat relatarea WP. „Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova despre ședințele Consiliului UE în toate detaliile nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Avem suspiciuni în acest sens de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar cât este necesar”, a scris Tusk pe X.

În martie 2026, Politico a relatat că „UE limitează fluxul de materiale confidențiale către Ungaria, iar liderii se întâlnesc în grupuri mai mici”.

Guvernul Ungariei a respins astfel de rapoarte ca fiind „propagandă pro-ucraineană”, în timp ce Szijjártó, care a recunoscut că comunică frecvent cu Lavrov, a declarat că articolul din Post privind presupusele sale scurgeri de informații este „fake news”.

Această strategie pare să se întoarcă împotriva lor. Szijjártó a fost recent huiduit de protestatari la un eveniment de campanie, fiind strigat „trădător” și „spion rus”. Tot ce a putut să le răspundă un Szijjártó furios a fost că protestatarii ar trebui să plătească de trei ori mai mult pentru gaz și petrol dacă acestea nu ar veni din Rusia.

Interferența Ungariei în politica de sancțiuni a UE a început la câteva luni de la invazia pe scară largă a Rusiei, iar ceea ce a început ca veto-uri izolate s-a transformat, în decurs de patru ani, într-un efort sistematic și semi-instituționalizat de lobby pentru personalități legate de Kremlin — la care s-a alăturat ulterior și Slovacia.

În iunie 2022, Ungaria a ținut ostatic întregul al șaselea pachet de sancțiuni al UE — inclusiv embargoul parțial istoric asupra petrolului rusesc — până când Patriarhul Kirill, fost agent KGB și șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost eliminat de pe listă, prim-ministrul Viktor Orbán intervenind personal pe motivul „libertății religioase”.

Începând din 2022, Ungaria a început să blocheze încercările repetate ale Letoniei de a-i adăuga pe Iskander Mahmudov și Andrei Bokarev — miliardarii coproprietari ai Transmashholding, un producător de componente pentru vehicule de luptă ale infanteriei încă de la începutul războiului. Diplomații letoni au atribuit această mișcare joint-venture-urilor existente ale Transmashholding în Ungaria cu companii legate de cel care urma să devină ministrul apărării al Ungariei, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Miza completă a acelei protecții a devenit mai clară în martie 2026, când The Insider și Der Spiegel au dezvăluit că Bokarev era „arhitectul ideologic și principalul susținător” al Centrului 795 — o direcție secretă de asasinate înființată prin ordin al Statului Major rus în decembrie 2022, formată din veterani de elită ai GRU și FSB și încorporată în cadrul Concernului Kalașnikov pentru a folosi statul de plată și facilitățile acestuia ca acoperire.

În februarie 2024, Ungaria a eșuat în încercarea sa de a-i scoate de pe lista sancțiunilor individuale pe oligarhii Usmanov, Kantor și Nikita Mazepin — un fost pilot de Formula 1 și fiul magnatului din industria îngrășămintelor și a produselor chimice Dmitri Mazepin. În luna următoare, Slovacia a obținut eliminarea lui Jozef Hambálek, cetățean slovac și șef european al clubului de motocicliști naționaliști ruși „Night Wolves”, într-o acțiune descrisă ca un schimb tranzacțional: Slovacia a susținut lista mai extinsă a Ungariei în schimbul sprijinului acordat de Budapesta pentru eliminarea lui Hambálek.

În septembrie 2024, Ungaria a obținut în cele din urmă eliminarea lui Nikita Mazepin, în timp ce Violetta Prigojina – mama regretatului șef al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin – a fost, de asemenea, eliminată de pe listă (deși nu există nicio indicație că aceasta din urmă a fost la cererea Ungariei). În decembrie 2024, Ungaria l-a salvat din nou pe Patriarhul Kirill de sancțiuni, împreună cu ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia.

Editor : M.C