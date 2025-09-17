Live TV

„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel

Data actualizării: Data publicării:
angela merkel
Fostul cancelar Angela Merkel spune că Europa trebuie să rămână unită. Foto: Profimedia
Din articol
„Să nu ne facem incapabili de acţiune” Tratatul de la Lisabona

Fostul cancelar german Angela Merkel a făcut apel la Uniunea Europeană să se unească în faţa războaielor şi a crizelor, precum şi a politicilor protecţioniste ale preşedintelui american Donald Trump, încurajând în acelaşi timp reformele.

Angela Merkel a făcut aceste declaraţii marţi, într-o intervenţie la un simpozion despre Tratatul de la Lisabona al UE organizat de Fundaţia Konrad Adenauer (KAS) la Berlin.

Angela Merkel a spus că, atunci când vede cum Europa se luptă geopolitic cu Rusia, „cu idei diferite din partea prietenilor noştri din Statele Unite ale Americii” sau cu China, se gândeşte la „ce poate obţine un singur stat membru al Uniunii Europene”.

„Suntem cu toţii, chiar şi Germania cea mare din punct de vedere economic, complet singuri în câmp deschis”, a adăugat Angela Merkel la evenimentul dedicat împlinirii vârstei de 80 de ani de către fostul preşedinte al Parlamentului European şi, ulterior, preşedinte al KAS, afiliată CDU, Hans-Gert Pottering.

„De aceea, Europa a devenit mai importantă decât s-ar putea crede”, a subliniat fostul cancelar german.

„Să nu ne facem incapabili de acţiune”

În contextul dezbaterilor despre reformele UE, Merkel a avertizat că cei care poartă responsabilitatea politică astăzi trebuie să menţină „echilibrul delicat între nu prea multă şi prea multă reglementare”.

Ea a spus că un dezavantaj al Tratatului de la Lisabona este că trebuie convocată o Convenţie Europeană pentru a opera modificări majore.

„Trebuie să fim atenţi, ca Uniune Europeană, să nu ne facem incapabili de acţiune”, a avertizat ea.

Angela Merkel a criticat, de asemenea, faptul că, în timp ce Parlamentul European poate demite Comisia Europeană printr-un vot de neîncredere, spre deosebire de parlamentele naţionale, în astfel de situaţii nu se organizează noi alegeri. 

„A înlătura pe cineva din funcţie şi a nu avea tu însuţi niciun fel de consecinţe, cred că este un dezechilibru”, a apreciat ea.

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona a fost adoptat în octombrie 2007, în timpul mandatului de preşedinte al Parlamentului European exercitat de Hans-Gert Pottering. După ce a fost ratificat de statele membre, tratatul a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009.

Angela Merkel a apreciat că Parlamentul European a câştigat semnificativ mai multe oportunităţi ca urmare a adoptării acestui tratat şi a vorbit despre un „triumf pentru toţi parlamentarii”, ce va fi asociat pentru totdeauna cu preşedinţia lui Pottering.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
intrarea in sala CCR
3
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
5
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Stormy weather at sea, waves close-up. Bulgaria, Black Sea near the city of Pomorie. Waves on the sea near the shore in the evening. Sea evening
Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80 de...
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis...
atac mall
Momente de panică într-un mall din București: Un bărbat a fost...
Ultimele știri
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată. Ce a declarat despre acuzația de lovitură de stat
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat
„Tactica salamului feliat”. Cum testează Putin NATO pentru o posibilă viitoare campanie împotriva țărilor baltice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Military mobility of Ukrainian soldiers continues in Donetsk Oblast
Ucraina acuză trupele ruse că s-au deghizat în civili, pentru o misiune de sabotaj în Donețk
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Când consideră ONU că s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Anunțul lui Antonio Guterres
WASHINGTON DC — The Robert F. Kennedy Department of Justice Building serves as the headquarters of the U.S. Department of Justice on Pennsylvania Avenue. Completed in 1935, this Art Deco-influenced Neoclassical building features extensive sculptural eleme
Departamentul de Justiţie al SUA a eliminat un document despre extrema dreaptă radicală după uciderea lui Charlie Kirk
Preşedintele columbian Gustavo Petro
Columbia anunță că nu mai cumpără arme din SUA, pentru că a fost scoasă de pe lista ţărilor implicate în lupta împotriva drogurilor
Nord Stream 2 - gas supplies only against rubles
Dovezile privind sabotarea Nord Stream indică Rusia, declară un analist, coautor al unui raport privind atacul. Argumentele lui
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
De ce a fugit Toto Dumitrescu după accident, de fapt? Este total neaşteptat ce a arătat drugtestul făcut de...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”