„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și incertitudine în Venezuela după capturarea lui Maduro

Data publicării:
Armed groups patrol markets in Caracas
Regimul din Venezuela îşi impune autoritatea cu miliţii armate. Foto. Profimedia

La o săptămână după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, speranțele multor venezueleni într-o schimbare reală de regim încep să se risipească. Deși intervenția SUA a fost inițial percepută drept începutul unei noi ere, atmosfera din Venezuela este descrisă de martori și analiști drept chiar mai represivă decât înainte, potrivit The Guardian.

Freddy Guevara, lider al opoziției aflat în exil, spune că nu va uita niciodată cele 34 de zile petrecute în El Helicoide, cea mai cunoscută închisoare politică din Venezuela, unde a fost dus după ce a fost răpit de agenți mascați ai serviciilor de informații ale regimului Maduro. El vorbește despre gluga neagră, interogatorii, poziții forțate și muzica dată la maximum pentru a-l face să cedeze.

„A fost oribil… Nu știi ce urmează să se întâmple”, a spus Guevara. Acesta a relatat că, în perioada pandemiei, anchetatorii l-au amenințat că, dacă nu le oferă parolele telefonului, vor merge la bunica lui și îi vor transmite Covid, „iar ea va muri”.

După capturarea lui Maduro, Guevara spera ca aproximativ 1.000 de deținuți politici rămași în închisori – unii ținuți în celule supraaglomerate, infestate cu șobolani – să fie eliberați. Marți, președintele american Donald Trump a sugerat că El Helicoide, descris de acesta drept „o cameră de tortură în mijlocul Caracasului”, se apropie de final.

La scurt timp, autoritățile venezuelene au anunțat eliberarea unui „număr semnificativ” de deținuți venezueleni și străini, printre care activista Rocío San Miguel și fostul candidat la președinție Enrique Márquez. „Este un gest foarte important și inteligent”, a declarat Trump.

În pofida acestor eliberări punctuale, nu au apărut alte semne clare ale unei relaxări politice. Puterea este exercitată de vicepreședinta Delcy Rodríguez, una dintre cele mai apropiate aliate ale lui Maduro, iar autoritățile au intensificat măsurile de control.

Civili mascați, înarmați cu puști Kalașnikov, patrulează pe motociclete pe străzile aproape pustii ale Caracasului. Forțele de securitate au instalat puncte de control și verifică telefoanele cetățenilor în căutarea unor mesaje sau materiale considerate ostile regimului.

Jurnaliști au fost reținuți, expulzați sau împiedicați să intre în Venezuela pentru a documenta cea mai recentă criză a unei țări afectate de ani de hiperinflație, foamete, instabilitate politică și o criză a refugiaților care a forțat aproximativ opt milioane de oameni să plece în străinătate.

În cartierul muncitoresc 23 de Enero din Caracas, considerat un bastion al susținerii regimului, grupări paramilitare cunoscute sub numele de colectivos au impus o stare de asediu informal.

„După ora 18.00 nu mai vezi pe nimeni pe străzi”, a spus o localnică, explicând că oamenii se tem să nu izbucnească noi violențe și să-și prindă copiii pe stradă. Ea a adăugat că aceste grupuri recrutează și înarmează persoane fără adăpost și consumatori de droguri pentru patrule.

Teama se întinde în toată Venezuela, de la Caracas până la granița cu Columbia.

Un antreprenor de 57 de ani, intervievat în timp ce traversa pe jos din orașul venezuelean San Antonio del Táchira spre Cúcuta, a spus că, deși oamenii sunt bucuroși de vestea capturării lui Maduro, nu pot arăta acest lucru.

„Suntem fericiți, dar nu putem spune asta pentru că este periculos… Nici măcar nu poți publica ceva pe rețelele sociale”, a mărturisit el.

Euforia inițială a opoziției s-a transformat rapid în dezamăgire după ce Trump a anunțat că o va recunoaște pe Rodríguez și va colabora cu rămășițele regimului pentru a „stabiliza” țara. Lidera opoziției María Corina Machado, considerată de susținătorii săi câștigătoarea alegerilor prezidențiale din 2024, a fost marginalizată.

„Este același regim, doar o schimbare de conducere. Nu a fost o lovitură de palat, ci una externă”, a declarat fostul diplomat american Tom Shannon.

Fostul ministru venezuelean Andrés Izarra a spus la rândul său că „Trump a rescris schimbarea de regim. Acum este capturarea regimului”.

Casa Albă a transmis că deciziile noilor autorități de la Caracas „vor continua să fie dictate de Statele Unite ale Americii”. Izarra a comentat tranșant: „Asta nu are nicio legătură cu democrația sau cu o tranziție democratică. Este vorba doar despre putere și îmbogățire”.

Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a prezentat o strategie în trei etape pentru viitorul Venezuelei: stabilizare, redresare și reconciliere, urmate de o tranziție politică.

„Simțim că avansăm într-un mod foarte pozitiv”, a spus Rubio.

Analiștii avertizează însă că drumul rămâne extrem de periculos, pe fondul luptei pentru putere și al neîncrederii generalizate din interiorul aparatului de stat.

„Este doar o dictatură mai convenabilă. Era o dictatură ostilă, acum este una prietenoasă”, a declarat Benjamin Gedan, de la Stimson Center.

Eliberarea unor deținuți a oferit un scurt moment de speranță, dar sentimentul dominant rămâne incertitudinea.

„Suntem în ultimul sezon al serialului”, a spus jurnalistul Ricardo Alcalá, în timp ce traversa granița spre Columbia. Cum se va termina? „Nu știm. Adevărul este că nimeni nu știe nimic.”

Editor : Ș.A.

