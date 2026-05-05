„Suntem într-o mică încăierare militară”. Trump oferă definiția conflictului din Orientul Mijlociu

Preşedintele american Donald Trump a încercat marţi, din nou, să minimizeze amploarea războiului împotriva Iranului, descriind conflictul drept o „mică încăierare”, relatează AFP, preluată de Agerpres.



„Suntem într-o mică încăierare militară. O numesc 'încăierare' pentru că Iranul nu are nicio şansă”, a spus preşedintele SUA la Casa Albă în timpul unui eveniment axat pe exerciţiile fizice în şcoli.



Liderul republican se laudă în mod regulat cu ceea ce consideră a fi succesele spectaculoase ale Operaţiunii „Epic Fury” împotriva Iranului, despre a cărui marină susţine că a fost „anihilată”, şi a vorbit deschis despre un „război” în mai multe rânduri.



Dar foloseşte, de asemenea, foarte des un vocabular care tinde să minimizeze acest conflict, care este nepopular în rândul americanilor.



Luni, l-a numit un „mini-război”. Preşedintele SUA a descris, de asemenea, conflictul drept o „mică excursie”.

Pe de altă parte, cu numai o zi în urmă Trump s-a referit la acțiunile militare americane din Iran ca fiind „o operațiune militară”, amintind de terminologia folosită de Vladimir Putin referitor la Ucraina, unde ocolește termenul de „război”.

Și, pentru că tot era la un eveniment axat pe exercițiile fizice în școli, și-a permis și glume.

Preşedintele a spus în glumă că face "multe exerciţii" fizice zilnic, mai exact "un minut" cel mult, relatează EFE, preluată de Agerpres.



"Fac multe exerciţii. Cam un minut pe zi, maxim. Dacă am noroc", a mai spus el, într-o tentativă de autoironie.



Trump, în vârstă de 79 de ani, se laudă de obicei cu o sănătate de fier, deşi de mai multe ori au atras atenţia vânătăile observate pe mâinile sale şi faptul că a aţipit la unele evenimente publice.



Casa Albă a făcut public anul trecut un raport medical în care se preciza că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, deşi se afirma că se bucură de o "sănătate excelentă".



În cadrul unui eveniment cu oameni de afaceri luni, preşedintele american a negat că s-ar simţi în vârstă şi a asigurat că are aceeaşi energie ca acum 50 de ani.



Trump a spus că a trecut "cu succes" cele trei teste cognitive la care a fost supus în timpul primului şi celui de-al doilea mandat şi a pus la îndoială faptul că predecesorii săi ar fi putut să le treacă.

