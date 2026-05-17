„Suntem mult mai puternici atunci când suntem uniți". Șefa diplomației UE avertizează că SUA, China și Rusia preferă o Europă divizată

Administrația Trump nu agreează o Uniune Europeană unită, deoarece blocul reprezintă o putere geopolitică cu care Washingtonul trebuie să se confrunte, a declarat duminică șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, îndemnând țările membre ale UE să nu slăbească blocul prin încheierea de acorduri bilaterale cu SUA, relatează Politico.

„Nu le place Uniunea Europeană, asta e foarte clar”, a declarat Kallas duminică, la Conferința Lennart Meri de la Tallinn. „Dar trebuie să înțelegem de ce nu le place UE; de ce nu-i place Chinei, de ce nu-i place Rusiei. Pentru că, dacă rămânem uniți, dacă acționăm împreună, atunci suntem puteri egale, suntem puternici”.

Kallas a afirmat că este „desigur mai ușor” să tratezi cu țări individuale, care sunt mult mai mici, decât cu un bloc care poate acționa ca o putere egală. Ea a spus că discursuri de genul „relațiile mele cu tine sunt excelente, dar nu-mi place Uniunea Europeană” fac parte dintr-o strategie de divide și cucerește.

„Sunt foarte îngrijorată, pentru că uneori văd și țări care se îndreaptă pe acea cale”, a spus ea. „Divizarea chiar dă roade”.

Mai multe țări din UE au încercat să-și mențină propriile canale de comunicare cu Washingtonul de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă, prim-ministrul italian Giorgia Meloni poziționându-se ca o potențială punte de legătură între Europa și SUA, înainte ca această strategie să eșueze din cauza criticilor aduse de liderul american la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Kallas a îndemnat țările UE să apere blocul și să încheie acorduri prin intermediul acestuia, afirmând, referindu-se la SUA, China și Rusia: „Motivul pentru care aceste puteri doresc să destrame Uniunea Europeană este că suntem mult mai puternici atunci când suntem uniți”.

Fostul prim-ministru estonian a mai afirmat că Europa avea „o înțelegere foarte clară a diagnosticului bolii” în ceea ce privește China, dar nu ajunsese încă la un acord cu privire la tratament.

Ea a afirmat că există două opțiuni: fie se mărește doza de „morfină” — adică subvențiile pe care țările UE le acordă industriei — fie se începe „chimioterapia”, adică se utilizează instrumentele de care dispune UE, precum investițiile străine directe, achizițiile publice și diversificarea aprovizionării cu materii prime esențiale.

„Va fi dureros să folosim aceste instrumente... pentru că atunci vor urma represalii”, a spus ea. „Încă nu am ajuns în acel punct și mă tem că, în cele din urmă, nici țările bogate nu vor mai avea bani din impozite pentru a acorda subvenții, iar noi nu am rezolvat problema de fond”.

