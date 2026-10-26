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„Suntem pregătiţi să discutăm.” Zelenski confirmă că o întâlnire între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc în noiembrie

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat duminică seară că o întâlnire între ruşi şi ucraineni va avea loc în noiembrie sub mediere americană pentru a relansa negocierile de pace aflate în impas de la începutul anului, relatează AFP și Agerpres.

„Suntem pregătiţi să discutăm. Dacă este vorba despre chestiunea teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Celelalte chestiuni ţin de grupurile tehnice. Prin urmare, toate acestea vor putea fi discutate în noiembrie”, a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu acordat televiziunii naţionale.

Rusia a anunţat vineri că o astfel de întâlnire este programată în noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în cadrul recentelor eforturi americane de a relansa negocierile de pace, aflate în impas de la începutul războiului israeliano-american din Iran.

Negocieri directe între ruşi şi ucraineni au mai avut loc în 2025, fără a duce la o soluţionare a conflictului, ambele tabere insistând asupra propriilor condiţii.

Duminică, Zelenski a respins din nou o serie de solicitări ruseşti, considerând că garanţiile de securitate pe care Ucraina le cere aliaţilor săi occidentali, dimensiunea armatei sale sau alegerea alianţelor sale „nu sunt negociabile”.

În opinia sa, chestiunea teritoriilor pe care Moscova le revendică în Ucraina „nu poate fi abordată decât la nivel de lideri”, adică în cadrul unei întâlniri între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.

Or, Kremlinul a respins în repetate rânduri o astfel de întâlnire înainte de semnarea unui acord de pace definitiv.

De asemenea, preşedintele ucrainean a cerut din nou un armistiţiu energetic, în condiţiile în care ţara sa se teme, la fel ca în 2025, de o campanie dureroasă de atacuri ruseşti în această iarnă.

Rusia respinge orice pauză în lupte înainte de un acord pe fond, considerând că un armistiţiu i-ar oferi Kievului posibilitatea de a se reînarma.

Editor : A.P.

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