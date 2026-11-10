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„Suntem ținuți captivi. Avem 15 ani”. Copii recrutați să ucidă, prinși în capcana celor mai de temut grupări mafiote din Franța

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operațiune a poliției din Marsilia împotriva bandelor de traficanți de droguri
Traficul de droguri în Franța, în care sunt implicați în jur de 200.000 de oameni, generează venituri anuale de 7 miliarde de euro. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Numărul persoanelor care consumă cocaină în Franța a crescut de la 600.000 la 2.000.000 în 9 ani Peste 10.000 de copii din Franța au fost implicați în traficul cu droguri în 2025 „Dacă nu făceam eu toate astea, ar fi fost alți oameni care le-ar fi făcut în locul meu” „Ne îndreptăm spre o posibilă prăbușire a sistemului de justiție penală”

Combinația dintre cultura mediteraneeană, arta stradală și muzica hip-hop a ajutat Marsilia să devină o importantă destinație turistică, însă dincolo de centrul orașului se află o lume extrem de periculoasă. Cartierele sărace din al doilea cel mai mare oraș din Franța, în care nici măcar poliția nu poate intra cu ușurință, sunt controlate de bande de traficanți de droguri, ce ademenesc tineri vulnerabili pe care îi prind în capcana drogurilor, a violenței și exploatării, arată o investigație BBC.

Deși abia ce cumpărase hașiș de la un traficant de droguri, o femeie a decis să alerteze poliția. Ea a luat această decizie după ce tânărul care i-a vândut droguri i-a înmânat și o foaie de hârtie pe care a scris: „Suntem ținuți captivi și avem nevoie de ajutor. Avem 15 ani.”

Era vorba despre doi adolescenți care erau forțați să lucreze pentru o bandă de traficanți de droguri din Marsilia. Unul dintre ei strângea banii, iar celălalt vindea droguri pe străzile din complexul rezidențial Frais-Vallon.

Nemulțumiți de banii pe care i-au obținut tinerii, șefii lor au început să îi bată și să îi forțeze să danseze dezbrăcați în timp ce erau filmați, ca o formă de șantaj. Unul dintre adolescenți a fost violat.

La doar câteva ore după ce femeia a primit mesajul celor doi, adolescenții au încercat să fugă sărind pe geam de la etajul doi al unei clădiri. Unul dintre ei a reușit să scape, dar celălalt a fost prins, bătut și înjunghiat.

Poliția a arestat mai multe persoane în acest caz. Pe telefonul uneia dintre persoanele suspectate că i-ar fi torturat pe adolescenți, polițiștii au găsit poze cu alți tineri care se găseau într-o situație similară.

Șase bărbați au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru ceea ce li s-a întâmplat celor doi adolescenți.

Numărul persoanelor care consumă cocaină în Franța a crescut de la 600.000 la 2.000.000 în 9 ani

Cea mai puternică bandă criminală din Marsilia, DZ Mafia, a ieșit câștigătoare dintr-o luptă sângeroasă cu alte găști rivale, devenind una dintre cele mai de temut organizații de crimă organizată din Franța.

„DZ” este codul oficial de internet al Algeriei, acolo unde unul din fondatorii găștii, un cetățean franco-algerian pe nume Mehdi Laribi, a fost reținut anul acesta în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile din Franța.

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DZ Mafia a ieșit câștigătoare dintr-o luptă sângeroasă cu alte găști rivale din Marsilia și a devenit una dintre cele mai de temut organizații de crimă organizată din Franța. Capturi foto: rețele sociale

În luna iulie, primarul unei localități din apropiere de Marsilia a trebuit să fie plasat sub protecția poliției, după ce au apărut informații conform cărora el ar fi intrat în vizorul DZ Mafia. Grupul a negat acest lucru.

Numărul de persoane care consumă cocaină în Franța este de așteptat să ajungă în curând la două milioane, după ce în 2017 era de 600.000, potrivit lui Dimitri Zoulas, șeful unității de combatere a traficului de droguri din Franța.

Traficul de droguri în Franța, în care sunt implicați în jur de 200.000 de oameni, generează venituri anuale de 7 miliarde de euro.

Peste 10.000 de copii din Franța au fost implicați în traficul cu droguri în 2025

Tot mai mulți dintre cei care distribuie drogurile sunt copii. În 2025, peste 10.000 de copii au fost implicați în traficul cu droguri, potrivit informațiilor oficiale.

DZ Mafia nu recrutează copii doar pentru a vinde droguri, aceștia fiind implicați și în cazuri de crimă, răpiri și tortură. Mulți dintre ei sunt recrutați folosind rețelele sociale.

Tinerii fac parte dintr-o generație pe care liderii bandelor de traficanți de droguri o considerată ușor de corupt și, în același timp, dispensabilă. Odată ce copiii cad în capcana lumii interlope din Marsilia, este foarte greu să mai scape.

„În ultima vreme, găștile au fost foarte agresive”, a spus Fadella Ouidef, o mamă de 41 de ani din Quartier Nord, o zonă controlată de DZ Mafia. „Ceea ce încercăm să facem este să ne asigurăm că tinerii noștri înțeleg că ceea ce se întâmplă este greșit.”

Fadella se teme că tinerii din aceste comunități sunt ademeniți cu sume uriașe de bani pentru a intra într-o lume infracțională care le fură inocența.

„Știu cum să intre în mintea ta. Orice îți dorești, ei îți dau”, a spus Camil, un bărbat de 20 de ani care a făcut parte din DZ Mafia în adolescență. „Te simți loial [față de liderii grupării] din cauza lucrurilor pe care ți le oferă. Vei rămâne până la final, până la moarte ori până ajungi la închisoare.”

Printre recompensele pe care tinerii le primesc se numără mașini frumoase, apartamente spațioase, droguri și servicii sexuale, a explicat Camil.

De îndată ce liderii bandelor criminale identifică slăbiciuni în rândul tinerilor pe care i-au recrutat, aceștia „le vor exploata”. „Ești sluga lor, s-a terminat”, a spus Camil.

„Dacă nu făceam eu toate astea, ar fi fost alți oameni care le-ar fi făcut în locul meu”

„Oamenii au remarcat determinarea mea, sângele rece și, fără să vreau, am urcat în ierarhia găștii”, a povestit și Adam, un alt membru al DZ Mafia, care se află acum la închisoare și este acuzat de implicare în mai multe crime.

Adam recunoaște că faptele de care este acuzat sunt „destul de șocante”.

„Tentative în plină zi, în trafic... poate fi vorba de orice, de la a lovi pe cineva sau a-i da o palmă până la răpirea cuiva în fața mamei lui și incendierea lui într-o mașină”, a mai spus Adam. „Cred că îmi stăpânesc bine emoțiile, mă descurc destul de bine.”

The cityscape of Marseille with it's famous port.
Cartierele sărace din al doilea cel mai mare oraș din Franța sunt controlate de bande de traficanți de droguri, ce ademenesc tineri vulnerabili pe care îi prind în capcana drogurilor, a violenței și exploatării. Foto: Profimedia Images

Adam a spus că se simte „parțial vinovat” pentru aceste acte de violență, însă nu regretă ceea ce a făcut.

„Dacă nu făceam eu toate astea, ar fi fost alți oameni care le-ar fi făcut în locul meu și așa mai departe. Eu sunt doar o altă cărămidă din zid”, a mai spus Adam.

La fel ca mulți alți adolescenți din Marsilia, Adam știa că poate câștiga rapid mulți bani din traficul de droguri. Acum, el recunoaște că mediul în care a intrat a fost o „capcană”.

„Ne îndreptăm spre o posibilă prăbușire a sistemului de justiție penală”

„Joe”, un traficant de droguri dintr-o grupare rivală, a spus că el câștiga 3.000 de euro pe lună încă de la vârsta de 13 ani. Acum, la 23 de ani, el câștigă între 5.000 și 10.000 de euro pe lună.

El recunoaște că drogurile „îi distrug pe oameni”, însă nu crede că doar traficanții sunt de vină pentru situația actuală. „Cu toții facem propriile noastre alegeri”.

„Ne îndreptăm spre o posibilă prăbușire a sistemului de justiție penală”, a avertizat Zoulas, care a precizat că activitatea bandelor de traficanți de droguri duc la accidente de mașină, violențe în familie, depresie, sinucideri și peste 700 de supradoze în fiecare an.

Cu toate că poliția a arestat aproximativ 1.000 de persoane asociate cu DZ Mafia în ultimii trei ani, lupta contra traficanților de droguri a devenit tot mai anevoioasă.

Tinerii, chiar și cei care nu au antecedente penale și pot fi exploatați mai ușor, sunt recrutați acum folosind rețelele sociale și inteligența artificială.

Editor : Raul Nețoiu

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