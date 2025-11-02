Live TV

„Super-polițistul” care a șantajat elita politică de la Roma. Cum au fost ținuți în șah unii dintre cei mai puternici oameni din Italia

Data publicării:
Ignazio la Russa, la o emisiune în Italia despre scandalul informațiilor confidențiale
Printre presupușii lideri ai grupului de hackeri se numără și fostul „super-polițist” Carmine Gallo (dreapta), un fost investigator al poliției devenit celebru în Italia, și Enrico Pazzali (stânga), un cunoscut om de afaceri care a condus cel mai mare centru de expoziții din țară. Foto: Profimedia Images
Din articol
Hackerii strângeau informații compromițătoare și exploatau slăbiciunile conducătorilor țării Super-polițistul devenit super-mafiot avea și filmări de la petrecerile bunga bunga ale lui Silvio Berlusconi

Privit din exterior, palatul din spatele Domului din Milano nu indica în niciun fel că înăuntru s-ar afla o echipă de hackeri care strângea informații private și compromițătoare despre cei mai bogați și puternici oameni din Italia cu scopul de a-i șantaja. Transcrierile interceptărilor telefonice obținute de Politico, precum și interviurile cu presupușii infractori, victimele lor și oficialii care investighează cazul, au dezvăluit o schemă complexă de construire și exploatare a unei baze de date confidențiale despre politicieni, mari afaceriști și alte persoane importante, inclusiv fostul premier Matteo Renzi și cofondatorul partidului Frații Italiei și președintele Senatului, Ignazio La Russa.

Platforma „Beyond” a strâns sute de mii de documente din bazele de date ale statului italian, inclusiv tranzacții financiare suspecte și anchete penale. Interceptările telefonice ale poliției au dezvăluit detalii șocante, nu doar prin prisma secretelor obținute de hackeri, dar și prin notorietatea țintelor vizate de aceștia

Din înregistrările făcute de polițiști, Samuele Calamucci era identificat drept creierul operațiunii, care s-a lăudat că dosarele obținute de grupul său puteau fi folosite pentru a șantaja „toată Italia”.

Operațiunea s-a prăbușit în toamna anului 2024, atunci când o anchetă ce a durat doi ani s-a încheiat cu arestarea a patru suspecți și interogarea altor 60 de persoane.

Presupușii lideri ai grupului au negat faptul că au accesat vreodată baze de date ale statului, în timp ce hackerii care lucrau pentru ei susțin că ei nu făceau decât să caute informații disponibile publicului și că își desfășurau activitatea fiind convinși că nu fac nimic ilegal.

Dosarele poliției indică faptul că suspecții-cheie au susținut că ei lucrau având aprobarea tacită a statului italian. După multe luni de audieri și negocieri privind recunoașterea vinovăției, 15 dintre suspecții acuzați în acest caz urmează să își susțină pentru prima dată cauza în fața instanței.

enrico-pazzali-carmine-gallo-2
Enrico Pazzali și Carmine Gallo au fondat compania Equalize, care atrăgea clienți de renume pretinzând că poate rezolva probleme complexe de gestionare a riscurilor, precum frauda comercială, corupția și infiltrarea grupurilor de crimă organizată. Colaj foto: Profimedia Images

Hackerii strângeau informații compromițătoare și exploatau slăbiciunile conducătorilor țării

Scandalul scoate în evidență o nouă realitate: în era digitală, confidențialitatea este de domeniul trecutului. Cu toate că dosarele și „kompromatul” au fost de mult timp folosite ca instrumente ale războiului politic, hackerii din zilele noastre pot accesa informații, la comanda clientului care oferă cel mai mult, pentru a exploata slăbiciunile conducătorilor țării – de la informații private compromițătoare și până la vulnerabilități financiare.

În consecință, politicienii și marii afaceriști sunt extrem de expuși în fața presiunilor externe, ceea ce stârnește și mai multe îngrijorări legate de rezistența instituțiilor democratice într-o eră în care informația înseamnă și putere, dar și un potențial handicap.

Oficial, grupul Equalize, care administra baza de date Beyond, era o companie de informații corporative ce atrăgea clienți de renume pretinzând că poate rezolva probleme complexe de gestionare a riscurilor, precum frauda comercială, corupția și infiltrarea grupurilor de crimă organizată.

Procurorii susțin că grupul de hackeri a strâns dosare compromițătoare prin accesarea ilegală a informațiilor din telefoanele mobile și calculatoarele victimelor, dar și din baze de date ale statului.

Informațiile regăsite sub diverse forme, de la caziere fiscale și până la condamnări penale, puteau fi folosite pentru a pune presiune și a amenința victimele sau puteau fi scurse în presă pentru a le discredita.

Printre presupușii infractori se numără și „super-polițistul” Carmine Gallo, un fost investigator al poliției devenit celebru, Enrico Pazzali, un cunoscut om de afaceri care a condus cel mai mare centru de expoziții din țară, și mai mulți experți importanți din domeniul securității cibernetice din Italia. Toți au susținut că sunt nevinovați.

silvio-berlusconi-matteo-renzi
Hackerii platformei Beyond au strâns informații confidențiale și compromițătoare despre politicieni, mari afaceriști și alte persoane importante, inclusiv despre foștii premieri ai Italiei, Silvio Berlusconi și Matteo Renzi. Colaj foto: Profimedia Images

Super-polițistul devenit super-mafiot avea și filmări de la petrecerile bunga bunga ale lui Silvio Berlusconi

Gallo a devenit cunoscut după ce a ajutat la rezolvarea mai multor cazuri importante, inclusiv asasinarea lui Maurizio Gucci. După ce s-a retras din activitatea de polițist, s-a folosit de relațiile pe care le avea cu foștii colegi ca să îi convingă să desfășoare percheziții ilegale.

Informațiile obținute erau adunate apoi în dosare pentru care clienții Equalize plăteau mii de euro. Prin aceleași metode, Gallo reușea să obțină și pașapoarte pentru prieteni și diverse cunoștințe, inclusiv un mafiot ce era investigat pentru răpire și plănuia să fugă în Emiratele Arabe Unite.

Super-polițistul devenit super-mafiot a susținut că operațiunile Equalize se extindeau și dincolo de granițele Italiei, în țări precum Australia și Vietnam.

Când anchetatorii au percheziționat sediul grupului, aceștia au descoperit mii de documente și dosare ce acopereau zeci de ani de activități politice și criminale desfășurate în Italia.

Hackerii au susținut chiar că, în arhiva lor „infinită”, cum o numeau ei, existau și filmări cu petrecerile bunga bunga ale fostului premier italian Silvio Berlusconi, despre care anchetatorii au spus că reprezintă „un instrument de șantaj de cea mai mare valoare”.

Moartea subită a lui Gallo în urma unui atac de cord, la șase luni după declanșarea investigației, a stârnit neliniște în rândul procurorilor. Deși autopsia inițială nu a dezvăluit niciun semn de leziune sau injecție, asta nu înseamnă că Gallo nu ar fi putut fi ucis prin otrăvire sau alte metode greu de depistat.

