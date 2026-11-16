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Supercomputerul japonez Fugaku, compromis: ce s-a întâmplat în urma accesului neautorizat și cum reacționează autoritățile

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Japan's Imperial Couple visits RIKEN
Împăratul japonez Naruhito și împărăteasa Masako au vizitat Centrul RIKEN pentru Științe Computaționale (R-CCS) pentru a inspecta supercomputerul „Fugaku” din orașul Kobe, prefectura Hyogo, pe 12 noiembrie 2022. Foto: Profimedia
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Specialiștii japonezi au detectat un acces extern neautorizat la supercomputerul japonez „Fugaku”, ceea ce a determinat Riken, o agenție națională de cercetare și dezvoltare, să suspende funcționarea acestuia, relatează NHK Japan.

Sistemul de operare al supercalculatorului Fugaku a fost accesat fără autorizaţie, existând temeri că datele utilizatorilor ar fi putut fi divulgate, au anunţat luni institutul de cercetare Riken şi ministerul de resort.

Riken și Ministerul Educației și Științei au dezvăluit că a fost identificat un trafic extern suspect în sistemul de autentificare a utilizatorilor al supercomputerului care se află într-o unitate din Kobe, în vestul Japoniei.

Funcţionarea Fugaku a fost suspendată, în timp ce institutul investighează când a avut loc accesul neautorizat şi cum a fost detectat.

Ministerul Educaţiei, Culturii, Sportului, Ştiinţei şi Tehnologiei din Japonia a solicitat institutului să evalueze amploarea daunelor şi să repună supercalculatorul în funcţiune cât mai curând posibil.

Potrivit ministerului, Riken a raportat iniţial incidentul vineri, doar ca pe un incident de securitate informatică. Ulterior, a transmis periodic informaţii despre suspendarea funcţionării Fugaku şi posibilitatea unei scurgeri de date.

Sistemul compromis este utilizat pentru a accesa şi opera Fugaku. Informaţiile despre utilizatori stocate în sistem ar fi putut fi divulgate, amploarea scurgerii depinzând de cantitatea de date cu caracter personal înregistrate de utilizatori în sistem.

Dezvoltat în colaborare de Riken şi Fujitsu Ltd., Fugaku a început să funcţioneze la capacitate maximă în martie 2021, succedând supercalculatorului K, scos din uz în 2019.

Acesta este găzduit la Centrul pentru Ştiinţe Computaţionale al institutului, situat în Kobe, în vestul Japoniei, şi constituie o bază esenţială pentru simulări avansate utilizate în cercetarea ştiinţifică, precum şi în dezvoltarea tehnologiilor industriale şi militare.

Fugaku, un alt nume al Muntelui Fuji, era cel mai rapid supercomputer din lume în ceea ce priveşte viteza de calcul la momentul la care a început să funcţioneze.

Editor : M.C

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