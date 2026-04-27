Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a Iranului pentru Trump

Iranul, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, a prezentat Statelor Unite o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încetarea războiului, negocierile nucleare fiind amânate pentru o etapă ulterioară, a relatat Axios, citând un oficial american şi două surse bine informate.

Negocierile diplomatice se află într-un impas, iar conducerea iraniană este divizată în privinţa concesiilor nucleare care ar trebui puse pe masa discuţiilor. Propunerea iraniană ar ocoli această problemă pentru a ajunge mai repede la un acord.

Ce e de urmărit

Se aşteaptă ca Trump să ţină luni o şedinţă în Camera de criză privind Iranul, împreună cu echipa sa de vârf pentru securitate naţională şi politică externă, potrivit a trei oficiali americani.

Criza din negocierile dintre SUA şi Iran s-a adâncit în weekend, după ce vizita ministrului iranian de externe Abbas Araghchi în Pakistan s-a încheiat fără progrese.

Araghchi a adus în discuţie planul de a ocoli problema nucleară în timpul întâlnirilor sale de la Islamabad, au declarat două surse avizate. Noua propunere, transmisă SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, se concentrează mai întâi pe rezolvarea crizei din strâmtoare şi a blocadei americane.

„Acestea sunt discuţii diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite deţin controlul şi vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermiţând niciodată Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat pentru Axios purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Însă ridicarea blocadei şi încheierea războiului ar elimina pârghia de negociere a preşedintelui Trump în orice discuţii viitoare privind eliminarea stocului de uraniu îmbogăţit al Iranului şi convingerea Teheranului să suspende îmbogăţirea — două obiective principale de război pentru Trump.

O sursă a afirmat că echipa lui Trump va discuta despre impasul din negocieri şi despre potenţialele măsuri următoare.

Trump a semnalat într-un interviu acordat duminică Fox News că doreşte să continue blocada navală care sufocă exporturile de petrol ale Iranului, sperând că aceasta va determina Teheranul să cedeze în următoarele câteva săptămâni.

„Când ai cantităţi uriaşe de petrol care curg prin sistemul tău... dacă, din orice motiv, această linie este închisă pentru că nu poţi să-l pui în containere sau nave... ceea ce se întâmplă este că linia aceea explodează din interior. ... Ei spun că au doar aproximativ trei zile până când se va întâmpla asta”, a spus Trump.

Casa Albă anunţase că emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se vor întâlni cu Araghchi la Islamabad, dar iranienii nu s-au angajat la nimic. Trump a declarat pentru Axios că poziţia iraniană l-a determinat să anuleze acea călătorie.

„Nu văd niciun rost să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situaţia actuală. Este prea lung. Putem face la fel de bine prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă vor. Nu vom călători doar pentru a sta acolo”, a spus Trump.

Duminică, Araghchi a avut discuţii cu oficiali din Oman la Muscat, care s-au concentrat pe Strâmtoarea Ormuz, apoi s-a întors la Islamabad pentru o a doua rundă de discuţii.

Luni, Araghchi urma să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin.

O sursă a declarat că Araghchi le-a spus clar mediatorilor pakistanezi, egipteni, turci şi din Qatar în weekend că nu există un consens în cadrul conducerii iraniene cu privire la modul de abordare a cererilor SUA.

Washingtonul vrea ca Iranul să suspende îmbogăţirea uraniului pentru cel puţin un deceniu şi să-şi scoată uraniul îmbogăţit din ţară.

În acest context, armistiţiul ar fi prelungit pentru o perioadă îndelungată sau părţile ar conveni asupra încetării definitive a războiului.

Conform propunerii, negocierile nucleare ar începe abia într-o etapă ulterioară, după deschiderea strâmtorii şi ridicarea blocadei.

Casa Albă a primit propunerea, dar nu este clar dacă Statele Unite sunt dispuse să o analizeze.

Editor : C.L.B.