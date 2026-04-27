Surse Axios dezvăluie ce cuprinde cea mai recentă ofertă de pace a Iranului pentru Trump

Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock
Iranul, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, a prezentat Statelor Unite o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încetarea războiului, negocierile nucleare fiind amânate pentru o etapă ulterioară, a relatat Axios, citând un oficial american şi două surse bine informate.

Negocierile diplomatice se află într-un impas, iar conducerea iraniană este divizată în privinţa concesiilor nucleare care ar trebui puse pe masa discuţiilor. Propunerea iraniană ar ocoli această problemă pentru a ajunge mai repede la un acord.

Se aşteaptă ca Trump să ţină luni o şedinţă în Camera de criză privind Iranul, împreună cu echipa sa de vârf pentru securitate naţională şi politică externă, potrivit a trei oficiali americani.

Criza din negocierile dintre SUA şi Iran s-a adâncit în weekend, după ce vizita ministrului iranian de externe Abbas Araghchi în Pakistan s-a încheiat fără progrese.

Araghchi a adus în discuţie planul de a ocoli problema nucleară în timpul întâlnirilor sale de la Islamabad, au declarat două surse avizate. Noua propunere, transmisă SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, se concentrează mai întâi pe rezolvarea crizei din strâmtoare şi a blocadei americane.

„Acestea sunt discuţii diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite deţin controlul şi vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermiţând niciodată Iranului să deţină o armă nucleară”, a declarat pentru Axios purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Însă ridicarea blocadei şi încheierea războiului ar elimina pârghia de negociere a preşedintelui Trump în orice discuţii viitoare privind eliminarea stocului de uraniu îmbogăţit al Iranului şi convingerea Teheranului să suspende îmbogăţirea — două obiective principale de război pentru Trump.

O sursă a afirmat că echipa lui Trump va discuta despre impasul din negocieri şi despre potenţialele măsuri următoare.

Trump a semnalat într-un interviu acordat duminică Fox News că doreşte să continue blocada navală care sufocă exporturile de petrol ale Iranului, sperând că aceasta va determina Teheranul să cedeze în următoarele câteva săptămâni.

„Când ai cantităţi uriaşe de petrol care curg prin sistemul tău... dacă, din orice motiv, această linie este închisă pentru că nu poţi să-l pui în containere sau nave... ceea ce se întâmplă este că linia aceea explodează din interior. ... Ei spun că au doar aproximativ trei zile până când se va întâmpla asta”, a spus Trump.

Casa Albă anunţase că emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se vor întâlni cu Araghchi la Islamabad, dar iranienii nu s-au angajat la nimic. Trump a declarat pentru Axios că poziţia iraniană l-a determinat să anuleze acea călătorie.

„Nu văd niciun rost să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situaţia actuală. Este prea lung. Putem face la fel de bine prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă vor. Nu vom călători doar pentru a sta acolo”, a spus Trump.

Duminică, Araghchi a avut discuţii cu oficiali din Oman la Muscat, care s-au concentrat pe Strâmtoarea Ormuz, apoi s-a întors la Islamabad pentru o a doua rundă de discuţii.

Luni, Araghchi urma să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin.

O sursă a declarat că Araghchi le-a spus clar mediatorilor pakistanezi, egipteni, turci şi din Qatar în weekend că nu există un consens în cadrul conducerii iraniene cu privire la modul de abordare a cererilor SUA.

Washingtonul vrea ca Iranul să suspende îmbogăţirea uraniului pentru cel puţin un deceniu şi să-şi scoată uraniul îmbogăţit din ţară.

În acest context, armistiţiul ar fi prelungit pentru o perioadă îndelungată sau părţile ar conveni asupra încetării definitive a războiului.

Conform propunerii, negocierile nucleare ar începe abia într-o etapă ulterioară, după deschiderea strâmtorii şi ridicarea blocadei.

Casa Albă a primit propunerea, dar nu este clar dacă Statele Unite sunt dispuse să o analizeze.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Patriot
Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%
Vladimir Putin va avea o întrevedere cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi. Foto Profimedia
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
luptători ELN în Columbia
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
O rachetă lansată prin sistemul israelian de apărare Iron Dome
Israelul a trimis un sistem de apărare aeriană „Iron Dome” în Emirate, la începutul războiului cu Iranul
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Închiderea Strâmtorii Ormuz amenință cu o catastrofă umanitară din cauza întreruperii aprovizionării cu îngrășăminte (ONU)
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Marian...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan...
2026-02-26-5307
Ciucu, după ce AUR și social-democrații au anunțat că depun împreună...
Ultimele știri
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, merge la Bruxelles pentru discuții despre deblocarea fondurilor UE
Florin Barbu dă asigurări că PSD nu face Guvern cu AUR: „Este vorba de o moţiune de cenzură”
Țările europene alocă mai mulți bani pentru înarmare decât în timpul Războiului Rece. Suma uriașă investită în arme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
De ce Costel Gâlcă nu este demis de la Rapid! Dezvăluirea lui Şumudică: “Dan Şucu avea impresia că eu sunt...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11 ani și poza ironică...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Îl susține sau nu Nicușor Dan pe Bolojan? Ce a răspuns președintele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Sebastian Stan: După o vârstă gândești foarte diferit. Mai ales când pierzi oamenii din viața ta
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Michael”, cel mai bun debut din toate timpurile pentru un film biografic. Cât a costat pelicula despre...
UTV
Filmul „Michael” domină box office-ul la debut și stabilește un nou record. Biografia lui Michael Jackson...