Surse militare ucrainene: Trupele mecanizate rusești ar putea profita de vremea rece și contraataca. Nu există noroi, totul e înghețat

Data publicării:
Iarnă front Ucraina
Foto: Profimedia

Forțele ruse ar putea găsi condiții favorabile pentru atacuri mecanizate în regiunea Donețk din estul Ucrainei, din cauza înghețului și solului înghețat, a declarat Roman Pisarenko, șeful departamentului de comunicare al Brigăzii 79, cu sediul lângă Mirnohrad, pentru Suspilne, pe 21 ianuarie.

„Nu există noroi, totul a înghețat, iar echipamentele grele nu se vor împotmoli”, a spus el, scrie Kyiv Independent.

„În același timp, inamicul are probleme logistice grave – dronele brigăzii noastre zboară deja la peste 30 de kilometri și lovesc inamicul adânc în spatele liniei frontului”, a adăugat Pisarenko.

Oficialul militar ucrainean a spus că situația din jurul orașului Mirnohrad, un oraș satelit al Pokrovskului, unde este staționată brigada sa, rămâne dificilă, deoarece trupele ruse încearcă să se infiltreze în oraș.

Forțele ruse folosesc atacuri în masă și mici grupuri de infanterie pentru a pune în aplicare această tactică, a adăugat el.

„Inamicul se infiltrează în oraș, găsind subsoluri și case în care să se ascundă. Poți chiar să te întâlnești față în față cu inamicul atunci când intri sau ieși (dintr-o poziție)”, a spus Pisarenko.

Ca măsură de contracarare, unitățile ucrainene desfășoară operațiuni de căutare și atac pentru a detecta și distruge forțele ruse din Mirnohrad și zonele înconjurătoare, a spus el.

Pokrovsk, un oraș-fortăreață cheie din regiunea Donețk, a fost una dintre cele mai disputate zone de pe linia frontului, forțele ucrainene respingând un atac rusesc major în ultimul an. Mirnohrad este situat la mai puțin de 3 kilometri de orașul asediat.

