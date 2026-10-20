Un suspect asociat cu o mișcare de extremă stânga a fost arestat în Franța după ce, în weekend, un incendiu a distrus în totalitate o primărie din secolul al XIX-lea, incendiu care a izbucnit în timpul unor tulburări de masă, potrivit presei franceze. Potrivit AFP și Le Parisien, bărbatul figura pe lista de supraveghere „Fiché S” a Franței, din cauza unor presupuse legături cu mișcări radicale de extremă stânga, scrie NEXTA.

El fusese deja semnalat poliției pentru acte de violență împotriva funcționarilor publici.

Suspectul a fost arestat de unitatea de elită a poliției RAID. Ancheta privind incendiul provocat pe 17 octombrie, care a distrus o parte semnificativă a clădirii istorice a primăriei din Limoges, implică și anchetatori din domeniul combaterii terorismului.

🚨 Suspect arrested in France over Limoges City Hall arson — identified as a 40-year-old far-left activist According to AFP and Le Parisien, the man was on France’s Fiché S security watchlist due to alleged links to radical far-left movements. He had previously come to the attention of police for violence against public officials. The suspect was arrested by the elite RAID police unit. The investigation into the October 17 arson attack, which destroyed a significant part of the historic city hall building, also involves counterterrorism investigators. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

Subdirecţia antiteroristă a fost sesizată în cazul incendiului de sâmbătă, a relatat AFP, citând surse apropiate dosarului.



Acest bărbat, în vârstă de 40 de ani, este cunoscut pentru apartenenţa sa la mişcarea de extrema stângă şi pentru fapte de violenţă împotriva persoanelor care deţin autoritate publică şi figurează pe lista S (individ susceptibil să ameninţe securitatea statului), potrivit aceleiaşi surse.



Această „persoană suspectată de incendierea” primăriei din secolul al XIX-lea din oraş, în cadrul violenţelor survenite în timpul mobilizării naţionale de sâmbătă împotriva costului ridicat al vieţii, a fost reţinută în apropiere de Limoges, a precizat Parchetul.



Suspectul locuieşte în departamentul vecin Creuse, a precizat o sursă sindicală.



În cadrul mobilizării de sâmbătă au avut loc violenţe semnificative în mai multe oraşe din Franţa, între care Limoges. Violenţele au izbucnit în centrul oraşului, unde mai mulţi spărgători au intrat în primărie şi i-au dat foc.



Partea veche a primăriei din Limoges, inaugurată în 1883, a fost „aproape 100% distrusă” în interior, potrivit autorităţilor.



Acoperişul şi turnul clopotniţei s-au prăbuşit şi doar partea modernă din spate a putut fi salvată de pompieri.

Editor : M.C