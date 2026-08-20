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Video Suspectul din cazul Nord Stream a fost arestat într-un loc absolut incredibil. Ca-n filmele de la Hollywood

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Polish court to decide on extradition of Ukrainian suspect in Nord Stream blast to Germany
Volodimir Juravlev, când fusese prins în Polonia, care nu l-a extrădat în Germania. Foto: Profimedia
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Arestarea de miercuri, la Pula, în Croația, a scafandrului ucrainean Volodimir Juravlev, suspectat de forțele de ordine germane de aruncarea în aer a conductei de gaze Nord Stream în 2022, a avut loc în circumstanțe suprarealiste. Potrivit portalului juridic german Legal Tribune Online (LTO), suspectul ucrainean a fost arestat în Croația în timp ce filma un thriller politic care tratează sabotajul gazoductului Nord Stream, intitulat provizoriu „Snake Island” („Insula Șerpilor”).

Acest film, regizat de Doug Liman și avându-i în rolurile principale pe Sean Penn și Adrien Brody, prezintă o operațiune subacvatică periculoasă condusă de o echipă de scafandri ucraineni.

Juravlev era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de Germania; capturarea sa eșuase deja de două ori, iar acum ar putea fi judecat în Germania, potrivit Croatian Index

 

Intriga filmului „Insula Șerpilor”, așa cum subliniază LTO, a fost inspirată direct de exploziile care au distrus conductele de gaz Nord Stream 1 și 2 de pe fundul Mării Baltice. Povestea urmărește operațiunea unei echipe secrete de scafandri ucraineni care se angajează într-o misiune subacvatică extrem de periculoasă pe fondul escaladării conflictului dintre Rusia și Ucraina.

După ce filmările au fost făcute la Zagreb la începutul lunii august, echipa de filmare s-a mutat pe coastă, mai precis la Pula. LTO afirmă că mutarea pe mare a avut loc probabil pentru filmarea scenelor subacvatice și de scufundări, iar în acel loc poliția l-a localizat și arestat pe scafandrul ucrainean.

Aceasta a fost a treia tentativă de reținere a lui Volodimir Juravlev pe baza unui mandat european de arestare emis de Parchetul Federal din Karlsruhe. În vara anului 2024, acesta a evitat arestarea în Polonia, de unde a fost transferat în Ucraina cu mașina atașatului militar ucrainean.

În toamna anului 2025, a reapărut în Polonia, unde poliția l-a reținut, dar instanța poloneză a refuzat extrădarea lui în Germania pe motiv că distrugerea infrastructurii energetice a Rusiei era un obiectiv militar legitim în circumstanțe de război. Din această cauză, ordinul a rămas în vigoare, iar autoritățile germane l-au întâlnit pe ucrainean doar pe coasta Adriaticii.

După arestarea sa la o unitate turistică din Pula, suspectul urmează să fie predat justiției germane și adus în fața unui judecător de instrucție de la Curtea Supremă Federală din Karlsruhe, unde este acuzat de sabotaj, provocarea unei explozii și distrugerea unor instalații.

Editor : M.C

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