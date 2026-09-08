Suspectul în cazul actelor de sabotaj la rețeteaua electrică din Germania a fost prins. Avea explozibili asupra sa

Poliția l-a arestat pe bărbatul despre care se crede că este responsabil pentru actele de sabotaj asupra rețelei electrice din mai multe zone din Germania, potrivit WDR. Suspectul este Daniel Viehmann, în vârstă de 48 de ani, din Gevelsberg, în regiunea Ruhr. Acesta era căutat de câteva zile. Se presupune că ar fi încercat să lanseze un cabu peste liniile electrice de înaltă tensiune cu rachete artizanale în mai multe locuri din Renania de Nord-Westfalia, Brandenburg și Saxonia, provocând astfel un scurtcircuit, scrie focus.de.



Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citând surse din domeniul securității, relatează că suspectul a fost oprit în timpul unui control rutier în apropiere de Weisweiler.

Acesta ar fi scris anterior două scrisori de mână în care își revendica responsabilitatea pentru actele de sabotaj, ambele purtând numele său ca expeditor. În aceste scrisori, el a descris detalii tehnice nedivulgate anterior.

Der mutmaßliche Strom-Saboteur Daniel V. wurde am Dienstagmittag bei einer Verkehrskontrolle in Weisweiler bei Aachen, Nordrhein-Westfalen, gefasst. pic.twitter.com/er5b6IJwV3 — Rak (@RakMakkabi) September 8, 2026

Vineri, poliția a găsit explozibili în timpul unei percheziții a apartamentului bărbatului și a percheziționat un camion transformat într-o rulotă. Cu toate acestea, suspectul nu a fost găsit în niciuna dintre locații.

Suspectul avea asupra sa explozibili în momentul arestării sale. „Obiectele sunt examinate în prezent de un expert în dezamorsarea bombelor de la Biroul de Poliție al Statului Renania de Nord-Westfalia”, a anunțat poliția din Köln. În plus, ofițerii au descoperit în tufișuri un cort care era echipat cu explozibili suplimentari.



Bărbatul în vârstă de 48 de ani nu a opus rezistență în timpul arestării în apropierea centralei electrice Weisweiler de lângă Aachen. „Ofițerii adună în prezent probe la fața locului și investighează dacă au fost amplasate alte dispozitive explozive, încă nedescoperite, în zona înconjurătoare”, a scris poliția.

Ministrul de Interne al Saxoniei, Armin Schuster, a avertizat împotriva tragerii de concluzii pripite cu privire la motivele din spatele arestării bărbatului în urma atacurilor de sabotaj asupra rețelei electrice. „Cazul este deja excepțional prin modul în care a fost comisă infracțiunea și prin modul în care a fost făcută mărturisirea”, a declarat politicianul CDU la Dresda.



Schuster a descris scrisoarea de revendicare a responsabilității ca fiind misterioasă. Conținutul acesteia era neobișnuit pentru o declarație autoincriminatoare. Motivația faptei a fost extrem de scurtă. În plus, era scrisă de mână și includea o adresă completă, ca și cum făptuitorul ar fi vrut să fie prins.



Ar putea avea legătură cu extremismul de stânga sau cu schimbările climatice. Cu toate acestea, este posibil ca făptuitorul să fi acționat în numele altcuiva. Schuster a refuzat să comenteze cine s-ar putea afla în spatele unui astfel de posibil ordin. „Nu vreau să speculez”, a subliniat Schuster.

De când primul atac suspect a avut loc în Jänschwalde – cea mai mare centrală electrică din Brandenburg – ancheta a fost preluată de procuratura din Cottbus. Pe numele lui Viehmann a fost emis un mandat de arestare.

Editor : M.C