Suspiciune de atac incendiar asupra unei companii de armament din München. Doi suspecți, bulgari, au fost arestați

În urma unui atac cu incendiu asupra unui șantier din cartierul Berg am Laim din München, Oficiul Criminalistic al Landului Bavaria (LKA) suspectează o tentativă de atentat împotriva unei companii din sectorul armamentului, relatează cotidianul german Suddeutsche Zeitung.

„Se anchetează ipoteza unui context politic”, a declarat un purtător de cuvânt al LKA. În noaptea de miercuri spre joi, mai multe dispozitive incendiare au fost aruncate asupra șantierului. Acesta se află chiar în fața sediului central al grupului tehnologic și al companiei din sectorul armamentului Rohde & Schwarz.

Trecătorii au alertat poliția în jurul miezului nopții că mai multe dispozitive incendiare fuseseră aruncate dintr-o mașină pe Mühldorfstrasse. Printre altele, acolo își au sediul companiile de armament Helsing și Rohde & Schwarz.

Potrivit poliției din München, unul dintre dispozitivele incendiare a fost stins de ofițerii sosiți la fața locului. Cel puțin un alt dispozitiv, care nu a reușit să se aprindă, a fost ulterior dezamorsat de specialiștii de la Biroul de Poliție Criminală din Bavaria (BLKA), după cum a confirmat un purtător de cuvânt al agenției pentru SZ.

Doi suspecți, o femeie în vârstă de 28 de ani și un bărbat în vârstă de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari, au fost arestați în urma unei căutări imediate. Din cauza legăturilor suspecților cu companii de armament, se investighează acum un motiv politic pentru atac. Biroul de Poliție Criminală de Stat (LKA) a preluat ancheta.

Editor : M.C