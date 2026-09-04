Suspiciune de sabotaj la o stație electrică din Germania. Acțiunea a fost revendicată

Un trecător a găsit obiectul, a cărui natură nu a fost precizată, pe jos, la începutul serii, în zona complexului din cartierul Gohr, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției din Neuss. Obiectul găsit a fost confiscat. Analizele asupra obiectului suspect nu s-au încheiat încă. Este posibil să fie vorba de un „dispozitiv suspect de lansare”, a declarat purtătorul de cuvânt în cursul nopții.

Conform informațiilor publicate de ziarul Bild, au fost descoperite dispozitive de lansare pentru rachete artizanale. Se pare că la kiturile de asamblare ar fi fost atașate cronometre și fire de cupru. Poliția nu a dorit să confirme oficial aceste informații. „Nu s-a întâmplat nimic”, a subliniat purtătoarea de cuvânt. „Nu s-a stabilit încă în ce măsură obiectul ar fi putut provoca daune.”

Ofițerii au verificat și alte stații de transformare din regiunile învecinate pentru a vedea dacă au fost plasate și acolo obiecte suspecte, a continuat purtătorul de cuvânt al poliției. În prezent, cu excepția stației de transformare din Bergheim, situată la vest de Köln, nu s-au constatat daune.

Acolo, marți, conform informațiilor anterioare ale autorităților, au fost amplasate cabluri peste linia aeriană de contact, ceea ce a provocat un scurtcircuit. Ulterior, au fost descoperite mai multe dispozitive de lansare.

Atacuri asupra substațiilor electrice din Bergheim (Renania de Nord-Westfalia) și Jänschwalde (Brandenburg)

În urma atacurilor de marți asupra a două substații electrice din Bergheim, în Renania de Nord-Westfalia, și din Jänschwalde, în Brandenburg, se desfășoară anchete în ambele cazuri pe baza suspiciunii de atacuri asupra infrastructurii critice. Se investighează posibile legături între cele două incidente.

În Bergheim, lângă Köln, au fost găsite dispozitive de lansare pentru obiecte pirotehnice. Se pare că acestea erau construite astfel încât să poată fi folosite pentru a aduce un fir la nivelul liniilor electrice, care, la contactul cu pământul, să provoace un scurtcircuit.

Și în Jänschwalde au fost utilizate dispozitive de lansare pentru articole pirotehnice. Și acolo s-a încercat, se pare, să se realizeze o legătură între linia de înaltă tensiune și sol, pentru a provoca astfel un scurtcircuit.