Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit. „Contactul radio a fost pierdut”

Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian. Foto: Profimedia

„Contactul a fost pierdut” marţi seara cu avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian după decolarea lui de la Ankara, a anunţat ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, informează AFP şi Reuters.

„Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli. O cerere pentru aterizare de urgenţă a fost primită din apropiere de Haymana. Cu toate acestea, contactul cu aparatul nu a putut fi restabilit ulterior”, a anunţat ministrul turc pe platforma X, precizând că „avionul transporta cinci persoane, printre care şeful Statului Major al forţelor armate libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad”.

Imaginile înregistrate de camerele de securitate difuzate de posturile locale de televiziune au arătat cerul nopții deasupra Haymana iluminat brusc de ceea ce părea a fi o explozie.

Șeful armatei libiene, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se afla la Ankara, unde s-a întâlnit cu ministrul turc al apărării, Yasar Guler, și cu alți oficiali.

În urma acestor informații, aeroportul din Ankara a fost închis și mai multe zboruri au fost redirecționate către alte locații, a raportat canalul privat de știri NTV.

(știre în curs de actualizare)

 

Editor : Sebastian Eduard

