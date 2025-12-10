Live TV

Sute de copii din Europa s-au născut cu risc mare de cancer, după ce un bărbat a donat spermă fără să știe că transmite o genă mortală

bebelusi la maternitate
Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages
Sperma donatorului a fost folosită timp de 17 ani Mai mulți copii au murit

Un donator de spermă cu o mutație genetică ce crește dramatic riscul de cancer a devenit tată pentru cel puțin 197 de copii în Europa, a dezvăluit o investigație citată de BBC. Unii copii au murit deja și doar o mică parte dintre cei care moștenesc mutația vor scăpa de cancer de-a lungul vieții.

Materialul seminal nu a fost vândut în clinicile din Marea Britanie, dar BBC confirmă că un număr „foarte mic” de familii britanice, care au fost informate, au folosit sperma donatorului în timpul tratamentelor de fertilitate urmate în Danemarca.

European Sperm Bank din Danemarca, care a vândut sperma, recunoaște că sperma a fost folosită pentru a concepe prea mulți copii în unele țări.

Investigația a fost realizată de 14 posturi publice, inclusiv BBC, în cadrul rețelei EBU de jurnalism de investigație.

Sperma donatorului a fost folosită timp de 17 ani

Materialul seminal a provenit de la un bărbat anonim, care a fost plătit să doneze în timp ce era student, începând cu 2005. Sperma sa a fost apoi folosită timp de aproximativ 17 ani.

Bărbatul a fost declarat sănătos și a trecut testele de screening. Cu toate acestea, o parte din celulele sale au suferit mutații înainte de naștere, iar acestea au deteriorat gena TP53, care are rolul de a preveni transformarea celulelor în canceroase.

Deși cea mai mare parte a corpului donatorului nu conține forma periculoasă de TP53, până la 20% dintre spermatozoizii săi o conțin, iar orice copil născut din spermă afectată va avea mutația în fiecare celulă a corpului său.

Afecțiunea este cunoscută sub numele de sindromul Li-Fraumeni și prezintă un risc de până la 90% de a dezvolta cancer, în special în timpul copilăriei, precum și cancer la sân mai târziu în viață.

„Este un diagnostic îngrozitor”, a declarat pentru BBC prof. Clare Turnbull, genetician la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra.

European Sperm Bank a transmis că „donatorul și membrii familiei sale nu sunt bolnavi” și că o astfel de mutație „nu poate fi detectată preventiv prin screening genetic”. Reprezentanții instituției au spus că „au blocat imediat” donatorul, după descoperirea problemei.

Mai mulți copii au murit

Medicii care au tratat copii cu cancer legat de acest donator au dezbătut această problemă la Congresul Societății Europene de Genetică Umană din acest an. Aceștia au raportat că au găsit 23 de copii cu varianta genetică din cei 67 de copii cunoscuți la momentul respectiv. 10 erau deja diagnosticați cu cancer.

Potrvit investigației, donatorul a devenit tată pentru mult mai mulți copii. Cifra confirmată este de cel puțin 197 de copii, dar este posibil ca acesta să nu fie numărul final, deoarece nu au fost obținute date din toate țările.

Nu se știe nici câți dintre acești copii au moștenit mutația.

Dr. Edwige Kasper, genetician la Spitalul Universitar Rouen, din Franța, care a prezentat datele inițiale, a declarat: „Avem mulți copii care au dezvoltat deja un cancer. Unii au dezvoltat deja două tipuri de cancer diferite, iar unii dintre ei au murit deja la o vârstă foarte fragedă.”

Sperma donatorului a fost utilizată de 67 de clinici de fertilitate din 14 țări.

