În Europa trăiesc cel puțin 600.000 de femei și fete care sunt victime ale mutilării genitale. Este concluzia șocantă a unui raport al Comisiei Europene. Dincolo de această cifră este, însă, o realitate cutremurătoare, pe care ginecologul francez Ghada Hatem o vede în fiecare zi. Lucrează într-un spital din Paris care este specializat în tratarea acestui tip de victime. În Franța, ca în toate statele Uniunii Europene, mutilarea genitală e ilegală. Și cu toate acestea, practica nu pare să fie abolită.

„Du-te în lateral – acolo, de exemplu. Pune forcepsul așa…puțin mai departe”. Medicul ginecolog Ghada Hatem dă indicații în timpul unei intervenții chirurgicale. Este a patra operație din această dimineață pentru Ghada Hatem. E specializată în tratarea femeilor care au devenit victime ale mutilării genitale.

Aceste persoane vin la adăpostul Saint-Denis, într-un cartier sărac din nordul Parisului. Cele mai multe sunt din copilărie victime ale tradiției mutilante.

„Unele simt durere, altele se plâng că nu simt nicio plăcere”

Pacientele se bazează pe ajutorul medicului Ghada Hatem. Aceasta spune că femeile suferă fizic și psihic din cauza efectelor mutilării.

„Unele simt durere, altele se plâng că nu simt nicio plăcere”, spune medicul Ghada Hatem.

„Azi-dimineață, o femeie a venit la mine și mi-a spus cât de importantă este această operație pentru identitatea ei. A vrut să se simtă din nou întreagă din punct de vedere fizic – să recupereze ceea ce i-a fost răpit”, explică medicul ginecolog.

Ghada Hatem încearcă, atât cât poate, să facă acest lucru. Multe femei din comunitatea africană au încredere în acest doctor care a venit aici din Liban.

Povestea lui Hibo: „Nu am luat niciun medicament pentru calmarea durerii – pur și simplu am suferit”

Mutilarea genitală este interzisă în Franța. Cu toate acestea, există cazuri neraportate. Dar cele mai multe femei au trecut prin această experiență în țările lor natale din Africa. Printre ele se numără și Hibo, de 26 de ani. A fugit din Djibouti din cauza suferinței îndurate încă din copilărie.

„M-au trezit și nu știam ce se întâmplă. Mi-au spus: Vino aici! Mama m-a ținut de mâini, iar o altă femeie, de picioare. O alta a făcut mai multe tăieturi, moment în care am simțit o durere intensă. Nu am luat niciun medicament pentru calmarea durerii – pur și simplu am suferit”, povestește tânăra.

Femeile din Franța au pus bazele unei organizații pentru a le ajuta pe cele 60 de mii de fete afectate, așa cum indică datele oficiale, ca să nu se mai simtă abandonate. Ele cer ca părinții să nu-și mai trimită fetele născute în Franța în țările lor de origine unde să fie mutilate potrivit tradiției.

Cuțit, lame și amulete - instrumentele folosite pentru ritualul de mutilare genitală a fetelor în Kenya Foto: Profimedia Images

Mutilare genitală cu lama

„Este o nebunie că, după 5.000 de ani, încă se mai practică acest lucru, deși toată lumea știe că este inutil – nicio religie nu o cere și afectează sănătatea. E ceva suprarealist”, spune medicul Ghada Hatem.

De multe ori, mutilarea genitală se face doar cu așa ceva - o lamă clasică de bărbierit. Depinde de Ghada Hatem să repare atât cât poate.

„Trebuie să caut restul retras după circumcizie, să-l aduc înapoi și să-l cos la loc, unde era înainte să fie tăiat” , explică medicul.

Ghada Hatem spune că din punct de vedere medical, procedura nu este atât de complicată – nu, însă, și din punct de vedere cultural.

„Prin curajul său, doctorul Hatem a reușit să creeze un loc în care se ocupă de o problemă considerată de mulți un subiect tabu. Energia ei a fost extrem de importantă, dar cred că succesul se datorează în egală măsură curajului și determinării sale excepționale”, spune Yohann Mourier, directorul adjunct al spitalului St. Denis.

De ce se practică circumcizia

Hibo nu-și dorește operația pentru ea însăși. Îi este teamă că va simți din nou durere. Dar a cerut azil în Franța ca să-și protejeze fetele.

Familiile femeilor din țara sa continuă să creadă că circumcizia este un act de puritate morală.

„Copiii mei nu pot trece niciodată prin ce am trecut eu! Știu chinul pe care l-am îndurat și nu voi lăsa să pățească și ele la fel - pentru că a fost tortură!”, spune femeia.

Alături de pacienții ei, Ghada Hatem speră să schimbe ceva.

„Luptăm pentru oprirea mutilării genitale pentru că, evident, prevenția este mai bună. Este bine să faci o astfel de operație, dar e și mai bine să nu fi fost deloc victima acestei practici. Asta cred eu”, arată medicul.

Dar multe femei au încă un drum lung de parcurs. Așa că Ghada Hatem vrea să deschidă mai multe adăposturi ca acesta în Franța, care să le ofere șansa la o viață mai bună.