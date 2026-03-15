Sute de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale AIE intră pe piaţă pentru a calma şocul provocat de războiul din Iran

Peste 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgenţă ale Agenţiei Internaţionale a Energiei vor începe să ajungă pe pieţe în perioada următoare, a anunţat instituţia în cea mai detaliată prezentare a planului de combatere a creşterii preţurilor la petrol după izbucnirea războiului cu Iranul, transmite Reuters.

Stocurile din statele membre din Asia şi Oceania vor fi disponibile imediat, în timp ce petrolul provenit din Europa şi din Americi va începe să ajungă pe piaţă la sfârşitul lunii martie, potrivit comunicatului publicat duminică, la patru zile după anunţarea acordului.

Guvernele s-au angajat să pună la dispoziţie 271,7 milioane de barili din rezervele strategice de stat, 116,6 milioane de barili din stocurile obligatorii ale industriei şi încă 23,6 milioane de barili din alte surse.

Cea mai mare parte a rezervelor promise, 195,8 milioane de barili, provine din statele membre ale agenţiei din Americi, dintre care 172,2 milioane de barili provin din stocuri guvernamentale.

Ţările membre din Asia şi Oceania vor contribui cu 108,6 milioane de barili, dintre care 66,8 milioane provin din rezerve guvernamentale, iar statele europene au promis 107,5 milioane de barili, inclusiv 32,7 milioane din stocuri publice.

Agenţia Internaţională a Energiei a precizat că 72% din cantitatea care urmează să fie eliberată este petrol brut, iar 28% reprezintă produse petroliere rafinate, notează Reuters, citată de News.ro.

Economiile occidentale îşi coordonează rezervele strategice de petrol prin intermediul Agenţiei Internaţionale a Energiei, creată în 1974 după criza petrolieră globală. Aceasta este a şasea eliberare coordonată de stocuri de la înfiinţarea instituţiei.

Măsura urmăreşte să tempereze creşterea preţurilor la petrol provocată de perturbarea transportului energetic prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi gaze.

Războiul început pe 28 februarie a afectat transportul maritim din zonă, iar Iranul a avertizat că lumea trebuie să fie pregătită pentru un preţ al petrolului de până la 200 de dolari pe baril, în contextul în care forţele sale continuă atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoare.

Statele membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei deţin rezerve strategice de peste 1,2 miliarde de barili de petrol, la care se adaugă aproximativ 600 de milioane de barili aflaţi în stocuri industriale menţinute prin obligaţii guvernamentale.

