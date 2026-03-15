Live TV

Sute de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale AIE intră pe piaţă pentru a calma şocul provocat de războiul din Iran

Data publicării:
pompe de benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Peste 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgenţă ale Agenţiei Internaţionale a Energiei vor începe să ajungă pe pieţe în perioada următoare, a anunţat instituţia în cea mai detaliată prezentare a planului de combatere a creşterii preţurilor la petrol după izbucnirea războiului cu Iranul, transmite Reuters.

Stocurile din statele membre din Asia şi Oceania vor fi disponibile imediat, în timp ce petrolul provenit din Europa şi din Americi va începe să ajungă pe piaţă la sfârşitul lunii martie, potrivit comunicatului publicat duminică, la patru zile după anunţarea acordului.

Guvernele s-au angajat să pună la dispoziţie 271,7 milioane de barili din rezervele strategice de stat, 116,6 milioane de barili din stocurile obligatorii ale industriei şi încă 23,6 milioane de barili din alte surse.

Cea mai mare parte a rezervelor promise, 195,8 milioane de barili, provine din statele membre ale agenţiei din Americi, dintre care 172,2 milioane de barili provin din stocuri guvernamentale.

Ţările membre din Asia şi Oceania vor contribui cu 108,6 milioane de barili, dintre care 66,8 milioane provin din rezerve guvernamentale, iar statele europene au promis 107,5 milioane de barili, inclusiv 32,7 milioane din stocuri publice.

Agenţia Internaţională a Energiei a precizat că 72% din cantitatea care urmează să fie eliberată este petrol brut, iar 28% reprezintă produse petroliere rafinate, notează Reuters, citată de News.ro.

Economiile occidentale îşi coordonează rezervele strategice de petrol prin intermediul Agenţiei Internaţionale a Energiei, creată în 1974 după criza petrolieră globală. Aceasta este a şasea eliberare coordonată de stocuri de la înfiinţarea instituţiei.

Măsura urmăreşte să tempereze creşterea preţurilor la petrol provocată de perturbarea transportului energetic prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol şi gaze.

Războiul început pe 28 februarie a afectat transportul maritim din zonă, iar Iranul a avertizat că lumea trebuie să fie pregătită pentru un preţ al petrolului de până la 200 de dolari pe baril, în contextul în care forţele sale continuă atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoare.

Statele membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei deţin rezerve strategice de peste 1,2 miliarde de barili de petrol, la care se adaugă aproximativ 600 de milioane de barili aflaţi în stocuri industriale menţinute prin obligaţii guvernamentale.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1080167887
Războiul SUA împotriva Iranului, un motiv în plus pentru care Coreea de Nord ar putea crede că armele nucleare garantează securitatea
Petrolier
„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran
drapelul turciei
Reacția Turciei după ce a fost ținta unui nou atac iranian cu rachetă
Boeing KC-135 Stratotanker
România, notificată de SUA că echipamentele și militarii americani urmează să vină „de îndată”. Miruță: E vorba de ore, de zile
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
Recomandările redacţiei
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
avioane cisterna
Ministrul Apărării, despre cele 3 avioane tip cisternă sosite în...
Ultimele știri
Un bărbat urmărit internaţional şi două hoaţe, prinşi de poliţişti în Cluj după ce au trecut cu mașina pe roşu la semafor
Rezultate surprinzătoare după ce oamenii de știință au măsurat auzul ariciului european
CIA i-a spus lui Trump că fostul lider suprem al Iranului era reticent ca fiul său să preia puterea: „Nu era perceput ca inteligent”
Citește mai multe
