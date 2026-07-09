Sute de morți din cauza Ebola. O țară din Africa a declarat oficial cea de-a 17-a epidemie

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) a făcut 600 de morţi, potrivit celui mai recent bilanţ publicat joi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi alcătuit pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile sanitare congoleze,.

Ebola, care se transmite prin contact cu fluide corporale şi provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani. Focarul care a cauzat cel mai mare număr de morţi în RDC a făcut aproape 2.300 de decese la 3.500 de cazuri înregistrate în perioada 2018-2020.

În total, 600 de decese şi 1.759 de cazuri confirmate au fost recenzate în RDC de la începutul epidemiei actuale, a precizat OMS într-o informare din 7 iulie, în timp ce în ţara vecină Uganda bilanţul este de doi morţi şi 20 de cazuri confirmate.

„Epidemia continuă să se extindă, iar amploarea ei reală nu a fost încă stabilită pe deplin'', a precizat săptămâna aceasta, într-o videoconferinţă cu Geneva (Elveţia), Anne Ancia, reprezentanta OMS în RDC informează AFP, potrivit Agerpres.

„În ciuda unor progrese încurajatoare, continuăm să ne confruntăm cu provocări majore. Centrele de tratament actuale funcţionează la aproximativ 90% din capacitate, ceea ce exercită o presiune considerabilă asupra răspunsului sanitar'', a adăugat ea.

Focarul crizei, a cărei amploare reală este încă dificil de măsurat şi care ar putea dura mai multe luni, se află în Ituri, provincie din nord-estul Congo, la frontiera cu Sudanul de Sud şi Uganda.

Cea de-a 17-a epidemie de Ebola în RDC, declarată oficial pe 15 mai, este cauzată de tulpina Bundibugyo, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.

Editor : A.R.