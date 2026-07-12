Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în Republica Moldova

ONG-ul Garda Națională de Mediu din Republica Moldova a anunțat descoperirea a tone de deșeuri din plastic și medicale la o groapă de gunoi din Porumbeni, raionul Criuleni. Cea mai șocantă descoperire a activiștilor la groapa de gunoi a fost altceva: printre grămezile de gunoaie, au descoperit sute, poate mii, de permise de conducere emise de guvernul român. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a răspuns la raport, promițând că va efectua o anchetă și va anunța autoritățile competente, anunță Newsmaker.

ONG-ul a publicat o înregistrare video de la groapa de gunoi, cerând autorităților să ia măsuri imediate. Activiștii din cadrul organizației au relatat că au fost chemați la Porumbeni din cauza deșeurilor medicale găsite în gunoi. La sosire, au găsit într-adevăr tone de plastic și instrumente medicale, precum și numeroase permise de conducere românești.

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Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat. Autorii imaginilor spun că s-au deplasat la fața locului și, pe lângă miile de tuburi de perfuzii şi tonele de plastic, au găsit şi sute de permise de conducere românești aruncate.

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Pentru a elucida cazul, inspectorii de mediu au demarat o anchetă și vor evalua prejudiciul adus mediului înconjurător. Totodată, vor fi sesizate organele competente cu privire la actele depistate.

Editor : M.C