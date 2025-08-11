Live TV

Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie și peste 700 de pompieri luptă cu flăcările

Data publicării:
incendii turcia
Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie. Foto: Profimedia

Pompierii din Turcia se luptă cu mai multe incendii de vegetaţie izbucnite în centrul provinciei Canakkale (nord-vest) şi alimentate de vânturile puternice; sute de rezidenţi au fost evacuaţi ca măsură de precauţie, au precizat luni autorităţile locale şi mass-media, potrivit Reuters.

Aeronave, elicoptere, vehicule şi circa 700 de pompieri luptă cu flăcările, a precizat pe reţeaua X guvernatorul municipal Omer Toraman.

Autorităţile au demarat de asemenea evacuări preventive în zone expuse riscului cum ar fi un campus universitar, o zonă militară şi zone rezidenţiale, îndemnând rezidenţii să evite călătoriile nenecesare astfel încât drumurile să rămână libere pentru vehiculele de urgenţă.

Aeroportul oraşului, Strâmtoarea Dardanele, precum şi o porţiune din autostradă au fost închise din cauza incendiilor de vegetaţie, iar în imaginile difuzate de televiziuni se puteau vedea coloane uriaşe de fum plutind deasupra dealurilor.

Vehicule de poliţie care pulverizau apă stingeau flăcările ce ameninţau clădiri rezidenţiale din zonă, potrivit imaginilor difuzate de agenţia de presă Anadolu.

Temperaturile din regiune au atins 33 de grade Celsius, iar vântul a suflat cu viteze de până la 66 de kilometri pe oră, potrivit serviciului meteorologic din Turcia.

Circa 50 de persoane au fost afectate de fum şi au fost tratate la unităţi medicale din apropiere, fără să prezinte însă afecţiuni care să le pună viaţa în pericol.

