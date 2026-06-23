Sute de rețineri în Turcia, în urma unor raiduri antiteroriste, ca parte a măsurilor de pregătire a summitului NATO. Acuzele opoziției

Autorităţile turce au reţinut marţi 209 de persoane în cadrul unor operaţiuni antiteroriste, au declarat procurorii, la o zi după ce Ankara a impus restricţii privind adunările publice în perspectiva summitului NATO de luna viitoare, relatează Reuters. Grupurile de opoziţie au afirmat că raidurile fac parte din ceea ce ele numesc o campanie mai amplă de reprimare a democraţiei şi a libertăţilor civice în Turcia.

Parchetul General din Ankara a declarat că au fost emise mandate de arestare pentru 241 de suspecţi în cadrul anchetelor privind mai multe organizaţii militante, printre care Statul Islamic şi grupările de extremă stânga DHKP-C, MLKP şi TKP/ML. Acesta a precizat că 209 de suspecţi au fost reţinuţi şi că se depun eforturi pentru localizarea celorlalţi suspecţi, scrie News.ro.

Parchetul şi Ministerul Justiţiei nu au putut fi contactate imediat pentru a oferi comentarii.

Operaţiunile au avut loc la o zi după ce Biroul Guvernatorului din Ankara a anunţat o interdicţie de 13 zile privind demonstraţiile, conferinţele de presă şi alte adunări publice, în perioada 28 iunie – 10 iulie, invocând motive de securitate legate de summitul NATO din 7-8 iulie.

Procurorii au declarat într-un comunicat că operaţiunea face parte din eforturile de a descoperi activităţile grupurilor militante. Comunicatul nu a menţionat summitul NATO.

Printre cei reţinuţi se află jurnalista şi activista pentru drepturile comunităţii LGBTQ+ Yildiz Tar, politicieni de stânga şi mai mulţi avocaţi, potrivit declaraţiilor grupurilor pentru drepturile omului. Asociaţia Avocaţilor Progresişti a declarat că trei dintre membrii săi au fost reţinuţi.

Autorităţile nu au oferit detalii cu privire la acuzaţiile aduse fiecărui suspect în parte. Grupurile pentru drepturile omului au afirmat că persoanelor reţinute li s-a impus o restricţie de 24 de ore privind accesul la avocaţi.

Partidul pro-kurd DEM a condamnat operaţiunea, afirmând că peste 200 de politicieni, activişti şi reprezentanţi ai organizaţiilor democratice au fost reţinuţi în urma unor percheziţii efectuate dimineaţa devreme la domiciliile acestora.

„Pregătirile pentru summitul NATO sunt folosite ca pretext pentru a restricţiona politica democratică şi libertăţile fundamentale”, a declarat partidul într-un comunicat, solicitând eliberarea imediată a celor reţinuţi.

Grupul pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ Kaos GL a asociat, de asemenea, reţinerile cu restricţiile impuse înaintea summitului. Tar, redactorul-şef al publicaţiei, urma să se prezinte miercuri în faţa instanţei într-un dosar separat.

Editor : B.E.