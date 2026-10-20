Sute de școli din mai multe țări europene au primit alerte false cu bombă. Nu se știe ce legătură e între aceste incidente

Sute de şcoli din Irlanda de Nord, Scoţia, Ungaria şi Serbia au primit luni mesaje de de alertă cu bombă care au dus la evacuarea unora dintre instituții, au anunţat autorităţile locale.

Pentru moment, nu se ştie dacă aceste incidente sunt legate între ele, relatează AFP, citată de News.ro.

În Irlanda de Nord, „până la 300 de şcoli au semnalat că au primit acelaşi e-mail, conţinând o ameninţare”, a anunţat poliţia.

Poliţia a precizat că acest mesaj „provenea din afara Regatului Unit” şi că îl consideră drept o „farsă”.

Ministrul nord-irlandez al Educaţiei Paul Givan declara anterior că această ameninţare „pare să provină de la islamişti care afirmă că sharia va fi instaurată în ţară şi că dispozitive explozive reale s-ar afla în şcoli”.

El a anunţat că unele şcoli au fost închise.

În paralel, poliţia scoţiană a anunţat luni că anchetează cu privire la „mesaje ameninţătoare trimise mai multor şcoli” pe teritoriul Scoţiei, fără să facă precizări cu privire la natura ameninţării.

Poliţia scoţiană le consideră, la rândul său, drept „farse”.

De asemenea, e-mailuri au fost trimise unor publicaţii locale în Ungaria, în care se arăta că bombe au fost plasate în peste 70 de şcoli în întreaga ţară, potrivit poliţiei.

Numeroase instituţii de învățământ au fost evacuate, însă autorităţile au anunţat că nu s-a găsit nicio bombă.

„Pe baza investigaţiilor desfăşurate până în prezent, ameninţările din această (luni) dimineață s-au dovedit nefondate”, a anunţat pe Facebook ministrul ungar de Interne Gabor Posfai.

În Serbia vecină, postul public RTS a anunţat că peste 100 de şcoli au primit, de asemenea, alerte cu bombă.

Editor : M.B.