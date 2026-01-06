Zboruri întârziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - zăpada, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.

Din cauza zăpezii căzute pe pistele celor două mari aeroporturi pariziene, Charles-de-Gaulle - principalul aeroport francez - şi Orly, companiile aeriene au fost nevoite luni să reducă cu 15% numărul zborurilor, măsura fiind necesară pentru a permite operaţiunile de deszăpezire a pistelor şi degivrare a avioanelor, a explicat ministrul francez al transporturilor, Philippe Tabarot.

Zăpada a provocat luni întârzieri în aeroporturile pariziene, potrivit Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (DGAC).

În capitala franceză, niciun autobuz nu mai circula după-amiază, iar tradiţionalele ambuteiaje de la sfârşitul zilei din regiunea pariziană, la ora ieşirii de la muncă, au atins un nivel record: peste 1.000 km, scrie News.ro. În vestul ţării, unde zăpada a atins până la 15 cm pe înălţimile din Normandia, camioanele blocate pe benzi împiedicau circulaţia pe autostrada A 28, între Rouen şi Abbeville.

În total, 26 de departamente din nord-vestul Franţei până în regiunea Parisului au fost plasate luni seara în stare de alertă portocalie pentru zăpadă şi gheaţă, adică nivelul 3 din 4, potrivit Météo-France.

Sute de zboruri anulate în Olanda

În marele aeroport Amsterdam-Schiphol din Olanda, au fost anulate aproape 700 de zboruri, adică mai mult de jumătate din zborurile (aproximativ 1.200) prevăzute să decoleze sau să aterizeze luni.

Anulări de zboruri sunt de aşteptat şi în zilele următoare.

Compania aeriană olandeză KLM preconizează că va anula cel puţin 300 de zboruri marţi pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, din cauza problemelor cauzate de valul de frig şi ninsoarea continuă.

Traficul feroviar a fost, de asemenea, puternic perturbat, în special în regiunea Amsterdam, iar trenurile Eurostar care leagă Olanda, Parisul şi Londra nu mai circulă. Toate călătoriile sunt anulate până luni seara, a anunţat compania feroviară NS.

Strat de zăpadă de jumătate de metru în Scoția

În Regatul Unit, temperaturile au scăzut până la -10,9 °C în Shap, în nord-estul Angliei, iar stratul de zăpadă a atins 52 cm în Tomintoul, în nordul Scoţiei, potrivit Met Office.

Traficul a fost suspendat la aeroportul din Aberdeen, în Scoţia, iar pista aeroportului din Liverpool (Anglia) a fost închisă o parte a zilei din cauza zăpezii şi a gheţii.

Au fost anulate şi zboruri cu plecare şi sosire de la aeroporturile din Belfast şi Manchester.

La fel ca în centrul Olandei, în Utrecht, unde mai multe şcoli primare vor fi închise marţi, revenirea la şcoală după vacanţa de Crăciun a fost compromisă pentru mii de elevi din nordul Scoţiei, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor, unde sute de şcoli au rămas închise.

Şi episoadele cu zăpadă nu s-au terminat.

Met Office prevede ninsoare şi îngheţ până marţi seara în Irlanda de Nord, Scoţia, o parte din Ţara Galilor, sud-vestul Angliei şi pe coasta de est.

În Franţa, alerta portocalie este valabilă până marţi dimineaţă şi o nouă prelungire ar putea fi anunţată în cursul zilei.

În Olanda, institutul meteorologic naţional prevede noi ninsori abundente miercuri.

