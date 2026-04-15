Sute de zboruri ar putea fi anulate în Europa în următoarele săptămâni, avertizează experții

Data publicării:
Foto: Profimedia Images
Preţul combustibilului pentru avioane a crescut exponențial

Industria aviatică europeană se confruntă cu riscul unei penurii „sistemice” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar consecinţa ar putea fi anularea a sute de zboruri, avertizează experţii citaţi de CNBC.

Claudio Galimberti, economist-şef la Rystad Energy, a declarat pentru CNBC că situaţia companiilor aeriene depinde în mare măsură de cantitatea de petrol care va mai tranzita strâmtoarea.

„Situaţia ar putea deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni, ceea ce ar putea duce la reduceri severe ale zborurilor în Europa începând chiar din lunile mai şi iunie”, a spus el,potrivit News.ro.

Traficul prin această rută maritimă strategică s-a oprit după ce Iranul a închis strâmtoarea în contextul războiului cu Statele Unite şi Israel, ceea ce a dus la creşterea abruptă a preţurilor petrolului.

După ce negocierile de pace dintre Statele Unite şi Iran au eşuat în weekend, Washingtonul a început o blocadă navală asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene din Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a reduce exporturile de petrol ale Iranului şi de a creşte presiunea asupra Teheranului.

Rico Luman, economist senior la ING, a avertizat că există numeroase semnale privind o posibilă penurie în săptămânile următoare dacă aprovizionarea nu se reia.

„Vedem deja nave care s-au oprit, ceea ce înseamnă că livrările din Orientul Mijlociu s-au întrerupt şi trebuie găsite surse alternative”, a spus Luman.

ACI Europe, organizaţia care reprezintă aeroporturile din Uniunea Europeană, a avertizat săptămâna trecută că o penurie ar putea apărea în doar trei săptămâni, perturbând sezonul de vârf al călătoriilor şi provocând ”impacturi economice severe”.

Mai multe state europene depind puternic de turismul estival. Potrivit ACI Europe, transportul aerian generează anual aproximativ 851 de miliarde de euro pentru economia europeană şi susţine circa 14 milioane de locuri de muncă.

Experţii subliniază că problema este globală. Asia, care depinde puternic de livrările din Orientul Mijlociu, a început deja să resimtă efectele. Ţări precum Vietnam şi Thailanda se confruntă cu restricţii în transportul aerian, iar aceste probleme se propagă şi spre Europa.

Războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, început pe 28 februarie, a împins preţul petrolului peste 100 de dolari pe baril şi a provocat un şoc energetic, companiile aeriene fiind printre cele mai afectate.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut exponențial

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu 103% într-o singură lună, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA).

În Statele Unite, preţul combustibilului pentru avioane aproape s-a dublat, de la 2,50 dolari pe galon pe 27 februarie la 4,88 dolari pe galon pe 2 aprilie.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în mai se tranzacţionau marţi dimineaţă la 92,13 dolari pe baril, în scădere cu 7%, iar petrolul Brent cu livrare în iunie era cotat la 95,10 dolari pe baril, în declin cu 4,29%.

Potrivit Rystad Energy, pieţele au mizat iniţial pe o rezolvare rapidă a crizei, însă blocada navală americană instituită în weekend sugerează că situaţia ar putea deveni de durată.

Experţii amintesc că experienţa conflictelor anterioare arată că, după primele opt sau nouă săptămâni, probabilitatea ca un război să devină prelungit creşte semnificativ.

Companiile aeriene au început deja să reacţioneze la criză. Unele au anulat zboruri şi au redus estimările de profit.

Mai multe companii au anunţat deja majorări ale preţurilor biletelor. Transportatorul Aurigny, cu sediul pe insula Guernsey, a anunţat reducerea capacităţii pe anumite rute între aprilie şi iunie şi introducerea unei taxe temporare de 2 lire sterline pe bilet.

Compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în luna aprilie, iar directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că operatorul ar putea reduce capacitatea şi anula unele zboruri în sezonul de vară dacă penuria de combustibil persistă.

Directorul general al Wizz Air a avertizat încă din martie că profitul net al companiei pentru 2026 ar putea fi afectat cu aproximativ 50 de milioane de euro.

La rândul său, directorul comercial al Virgin Atlantic, Corneel Koster, a declarat pentru Financial Times că operatorul aerian va avea dificultăţi în a obţine profit în acest an, chiar şi după introducerea unor suprataxe pentru combustibil.

„Indiferent ce se va întâmpla în Golf de acum înainte, o parte din perturbările preţurilor globale la energie vor rămâne”, a spus Koster.

