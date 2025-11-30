Live TV

Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova

Data publicării:
Peter Szijjarto face declaratii
Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei. Foto: Profimedia Images

Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de Externe Peter Szijjarto. Declarația vine după comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără mandat de la Bruxelles.

„Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles-ului, Berlinului sau al oricui altcuiva pentru a participa la negocieri în străinătate. Indiferent dacă celor de la Bruxelles le place sau nu, noi urmărim o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesele naţionale”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

În 28 noiembrie, la începutul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, Orban a mai spus că Ungaria urmăreşte o politică externă independentă, nu va ceda presiunilor externe şi va continua să coopereze cu Rusia în multe domenii.

Vizita premierului ungar Viktor Orban la Moscova a stârnit critici din partea lui Friedrich Merz.

„Vizita de la acea vreme nu a fost doar lipsită de succes. La câteva zile după vizită, au avut loc unele dintre cele mai intense atacuri ale armatei ruse, inclusiv împotriva infrastructurii civile şi unor ţinte civile din Ucraina. Sper că această reacţie din partea Rusiei nu se repetă de această dată. Însă el merge acolo fără un mandat european şi fără să se fi coordonat cu noi”, a spus cancelarul german.

„Mi-e teamă că Viktor Orban nu joacă pentru echipa europeană de ceva timp. Nu aşteptăm niciun beneficiu, niciun avantaj de la această vizită”, a mai spus el, adăugând că Orban acţionează în primul rând în interes propriu.

Premierul Ungariei și președintele rus Vladimir Putin au avut discuții directe în mai multe rânduri, inclusiv după ce Rusia a dezlănțuit războiul în Ucraina, ceea ce a atras critici dure din partea Uniunii Europene.

 

 

